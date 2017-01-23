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Дзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухи
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

В ЦСКА ДЖАФАРА НЕ БУДЕТ

Нападающего Джафара из Буркина Фасо не будет в ЦСКА. Об этом заявил главный тренер москвичей Виктор Гончаренко в интервью Чемпионат.com.

Напомним, что футболист провел один контрольный матч за армейцев, но не отметился результативными действиями.

ДЗЮБА ПОКИНЕТ «ЗЕНИТ»?

По информации источников «Советского спорта» как минимум два китайских клуба проявляют активный интерес к нападающему сборной России и питерского «Зенита» Артему Дзюбе.

Учитывая долгосрочный действующий контракт игрока с «Зенитом» и его зарплату в городе на Неве, а также дефицит фактурных забивных нападающих, готовых отправиться покорять Китай, сине-бело-голубые могут рассчитывать на многомиллионную сделку, а сам футболист – на самый крупный контракт в истории российского футбола.

ФРИМПОНГ ОТПРАВИЛСЯ В ШВЕЦИЮ

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Футболист будет арендован клубом «Эскилстун» до конца нынешнего сезона.

В чемпионате РФПЛ 2016/2017 Фримпонг провел всего лишь 4 матча.

«ЛОКОМОТИВ» ПРЕДЛОЖИТ НОВЫЕ КОНТРАКТЫ ДЕНИСОВУ И МАЙКОНУ

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил о том, что «железнодорожники» заинтересованы в том, чтобы нападающий Майкон и полузащитник Игорь Денисов остались в клубе.

- Мы предложим Майкону контракт, в ближайшее время обсудим с его представителями условия. Та же ситуация и с Игорем Денисовым. Думаю, если всепойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения, — отметил Геркус по ходу трансляции контрольного матча с софийским ЦСКА на YouTube.

Контракт Майкона с «Локо» рассчитан до лета 2017 года, Денисов выступает за клуб на правах аренды. Летом полузащитник станет свободным агентом.

ЛУЦЕНКО МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «АРСЕНАЛ»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил о том, что состав тульского клуба может пополнить нападающий «Динамо» Евгений Луценко.

- Вероятность перехода Евгения Луценко в Арсенал» — 50 на 50. Предложение игроку сделали, теперь ждем ответа, - сказал Балашов в интервью Чемпионат.com.

Стоит отметить, что судьба трансфера должна решиться до конца сегодняшнего дня.

СОСТАВ «АНЖИ» ПОПОЛНИЛИ ДВА ФУТБОЛИСТА

«Анжи» объявил о подписании контрактов с двумя футболистами. Новичками махачкалинского клуба стали защитники Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили.

Футболисты уже тренируются в составе своей новой команды.

«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ
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