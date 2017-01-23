Инфантино просил Мутко уйти? Колонка Сергея Данилевича

Помните, был в советской киноклассике такой герой – Деточкин? Честный, искренний, но немного наивный.

Инфантино не случайно на русский можно перевести как «Деточкин», что мы в «Теории заговора» с коллегой Яременко неоднократно делаем.

Ну только наивный человек может полагать, будто к его осторожным, корректным и аккуратным просьбам могут прислушиваться у нас в стране. Нас кусают и шантажируют – а нам нипочём всё! А тут просто просьба какая-то, в самом деле.

К сути вопроса: президент ФИФА Джанни Инфантино, как теперь выясняется, просил Виталия Мутко снять свою кандидатуру на выборах президента Российского футбольного союза. Как пишет (не будем писать «клевещет») британская «Daily Mail», эта просьба была связана с тем, что имя Мутко, который к тому моменту уже возглавлял Союз на временной основе и вел предвыборную кампанию перед тем, как быть избранным на полный срок, было упомянуто в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Макларен обвинил Мутко в том, что тот имеет непосредственное отношение к государственно й допинговой системе, которая, по сведениям канадца, существует в России. В том числе в докладе Макларена говорилось о том, что по указанию Мутко были скрыты положительные пробы нескольких футболистов, выступавших в чемпионате России.

Напомним, что Мутко после обнародова ния доклада Макларена был лишен аккредитации на Олимпийских играх 2016 года, так же, как были лишены олимпийской аккредитации все представители министерства спорта России. ФИФА объявила, что получила доклад Макларена и проведет собственное расследование фактов, указанных в документе, однако никаких дисциплинарных мер принимать не стала.

По сведениям британской прессы, Инфантино попросил в сложившейся ситуации отказаться от борьбы за пост президента РФС.

Виталий Мутко, который сейчас занимает пост вице-премьера России, опроверг сообщение Daily Mail. «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», — сказал Мутко.

Напомним, в конце сентября 2016-го Виталий Мутко одержал победу на выборах президента РФС. За бывшего тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева свои голоса отдали 142 делегата, за Мутко — 266. Свои кандидатуры выставляли также глава РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов, но они на конференции отказались от борьбы за пост президента в пользу Мутко.

Мутко выиграл выборы президента РФС в третий раз. Впервые он возглавил Российский футбольный союз в апреле 2005 года.

