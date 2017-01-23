Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Упустивший победу Невилль, пара аварий и одна смерть. Итоги Ралли Монте-Карло

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Упустивший победу Невилль, пара аварий и одна смерть. Итоги Ралли Монте-Карло
Источник: WRC

«Советский спорт» подводит итоги первого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) – Ралли Монте-Карло.

От невероятно красивой площади казино «Монте-Карло» гонщики отправились в два ночных горных спецучастка. У всех было прекрасное настроение. Чемпионат мира наконец-таки вернулся. Ничего не предвещало беды…

Но судьба распорядилась иначе. В первый же день на первом допе Хэйден Пэддон случайно сбил зрителя. Вины водителя нет. Машину занесло на обледенелой дороге, по инерции направило на скалы, перевернуло, попутно зацепив зрителя. Позднее стало известно, что пострадавший скончался в госпитале в Ницце, куда был доставлен вертолетом.


Организаторы отменили первый этап, австриец снялся с гонки, обратившись к болельщикам со словами:

«Я прошу зрителей, которые приходят на ралли, быть внимательными к тому, где вы стоите, и следовать указаниям маршалов. Если вы видите, что кто-то стоит в опасном месте, попросите его отойти – для общего блага. Прессу же хотелось бы попросить проявить уважение ко мне, семье и друзьям погибшего. Больше поэтому поводу никаких комментариев не будет. На Ралли Швеции погибшему будет отдана дань уважения».

По итогам дня в лидеры вышел бельгиец Тьерри Невилль, в семи секундах француз Себастьян Ожье, в 16 – финн Юхо Ханнинен.

На второй день гонщики прошли шесть спецучастков (с третьего по восьмой), но не всем повезло пройти их без проблем. Четырехкратный чемпион мира Ожье вызвал настоящий резонанс в социальных сетях, его автомобиль в повороте занесло в небольшой снежный сугроб, откуда француз смог выбраться не без помощи подоспевших зрителей. «Да что это за раллийный автомобиль, что из снега выбраться не может», - возмутились активные пользователи «Твиттера». К слову, вот тут-то Ожье и потерял чуть больше 40 секунд и опустился в общем зачете восьмое место.


На четвертом допе Крис Мик задел груду камней. Какие-то неведомые силы помогли ему избежать серьезных проблем и продолжить гонку, но они же отказались помогать ему в совершено безобидной ситуации. На перегоне автомобиля после 13 спецучастка в британца врезался другой автомобиль из-за чего он был вынужден завершить свое выступление на первом этапе чемпионате мира.


Пятый спецучасток также не остался без происшествий, Ханнинен не успел от тормозиться перед поворотом и направил машину в дерево.


Один поворот на восьмом спецучастке поддался не всем гонщикам, но зато вызвал бурю положительных эмоций у болельщиков.


Завершился день лидерством Невилля. В 45 секунд отставали Ожье и его партнер по команде эстонец Отт Тянак.

Первой жертвой третьего дня стал Дани Сордо, на автомобиле которого отказал усилитель рулевого управления, из-за чего он потерял свыше минуты. Но куда драматичнее этот день сложился для лидировавшего со старта гонки Невилля. Бельгиец повредил заднюю подвеску, налетев на бордюр. После чего ему пришлось чинить свой «Хендай», а это означало только одно - Ожье вышел на первую позицию, перехватив лидерство.

В заключительный день француз проехал без ошибок, увеличил время до ближайшего преследователя до 2 минут 15 секунд и в четвертый раз кряду стал победителем Ралли Монте-Карло. Вторым стал финн Яри-Мати Латвала. Замкнул тройку лидеров Тянак. Лидировавший на протяжении большинства дистанции Невилль в итоговом зачете только 15-й.

«Я надеялся на победу, но сделать это в первом же этапе, после одного месяца в новой команде и такой короткой подготовкой – это удивительно, - цитирует Ожье официальный сайт WRC. Погодные условия не сделали нашу жизнь легче в эти выходные. С первого же дня пошел снег и его становилось все больше и больше», - поделился впечатлениями 33-летний победитель первого этапа чемпионата мира по ралли.

Чемпионат мира по ралли (WRC)
Ралли Монте-Карло
Общий зачет

1. Себастьян Ожье («М-Спорт») – 4:00.03,6
2. Яри-Матти Латвала («Тойота») + 2.15,0
3. Отт Тянак («М-Спорт») +2.57,8
4. Дани Сордо («Хендэ») +3.35,8
5. Крейг Брин («Ситроен») +3.47,7
6. Элфин Эванс («М-Спорт») +6.45,0
7. Андреас Миккельсен («Шкода») +9.32,7
8. Ян Копецкий («Шкода») +12.58,1
9. Стефан Лефевр («Ситроен») +14.43,8
10. Бриан Буффье («Форд») +16.09,4

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Себастьян Ожье: Погодные условия не сделали нашу жизнь легче на Ралли Монте-КарлоПилот команды «М-Спорт» Себастьян Ожье поделился впечатлениями от победы на первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC) – Ралли Монте-Карло.Ожье в четвертый раз подряд выиграл Ралли Монте-КарлоОжье в четвертый раз подряд выиграл Ралли Монте-КарлоПилот команды «М-Спорт» Себастьян Ожье стал победителем первого этапа чемпионата мира по ралли – Ралли Монте-Карло.Ханнинен врезался в дерево на Ралли Монте-Карло (видео)Финский гонщик «Тойоты» Юхо Ханнинен врезался в дерево на пятом спецучастке Ралли Монте-Карло.Видео дня: Зрители вытолкали застрявшего Ожье на Ралли Монте-КарлоПилот «М-Спорта» Себастьян Ожье на третьем спецучастке первого этапа чемпионата мира по ралли – Ралли Монте-Карло застрял в снегу, но тут же подбежали зрители и вытолкали француза.Скончался зритель, пострадавший в аварии на Ралли Монте-Карло (видео)На первом спецучастке Ралли Монте-Карло произошла авария, из-за которой скончался один зритель, сообщают организаторы чемпионата мира по ралли.Первый спецучасток Ралли Монте-Карло отменен из-за аварии, в которой пострадал зритель (видео)Первый спецучасток Ралли Монте-Карло отменен из-за аварии Хейдена Пэддона и сбитого зрителя.Ожье выиграл шейкдаун на Ралли Монте-Карло (видео)Новичок команды «М-Спорт», четырехкратный победитель чемпионата мира по ралли Себастьян Ожье показал лучшее время на тестовом спецучастке Ралли Монте-Карло.Жемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло – первом этапе ЧМЖемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло – первом этапе ЧМ«Советский спорт» рассказывает о первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдет в Монте-Карло.WRC возвращается! Все самое главное о чемпионате мира по раллиWRC возвращается! Все самое главное о чемпионате мира по ралли«Советский спорт» рассказывает все самое главное о стартующем на этой неделе чемпионате мира по ралли.Лукьянюк выступит на этапе чемпионата мира по ралли в ШвецииРоссийский гонщик, вице-чемпион Европы по ралли (ERC) 2016 года Алексей Лукьянюк примет участие в швейцарском этапе чемпионата мира по ралли (WRC).Ожье выиграл Ралли Великобритании и принес команде Кубок КонструкторовФранцузский гонщик «Фольксваген» Себастьян Ожье, досрочно ставший чемпионом две недели назад, одержал победу на 13-м этапе чемпионата мира по ралли(WRC), который проходил в Великобритании.Гонщики выступили против возвращения Турции в календарь чемпионата мира по раллиПилоты чемпионата мира по ралли выступили против включения в календарь на следующий сезон Турции из-за сложившейся политической ситуации и последних террористических атак.Евгений Новиков: Рассчитывал попасть в топ-5 чемпионата мираРоссийский гонщик Евгений Новиков заявил, что считает прошедший сезон в чемпионате мира по ралли (WRC) успешным для себя.WRC. Евгений Новиков стал вторым на «Ралли Сардинии»WRC. Евгений Новиков стал вторым на «Ралли Сардинии»Россиянин Евгений Новиков занял второе место по итогам 12-го этапа чемпионата мира по ралли (WRC) «Ралли Сардинии».Михаил Лепехов: Новиков выступит за другую команду из-за финансовых проблемРоссийский раллист Евгений Новиков будет представлять на последнем этапе чемпионата мира по ралли (WRC) другую команду из-за финансовых сложностей, заявил агентству Р-Спорт руководитель команды ALM Rally, поддерживающей Новикова в WRC, Михаил Лепехов.Евгений Новиков: Далек от того, чтобы признать величие ЛебаРоссийский раллист спокойно отреагировал на девятую победу на Ралли Франции гонщика Citroen Себастьяна Леба.Леб не будет бороться за чемпионский титул в 2013 годуВосьмикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб принял решение не участвовать во всех этапах чемпионата мира в следующем году.Петтер Сольберг: Одна ошибка развеяла все наши надежды на победу в Новой ЗеландииПеттер Сольберг: Одна ошибка развеяла все наши надежды на победу в Новой ЗеландииПилот заводской команды Ford Петтер Сольберг уверен, что во второй половине сезоне его коллектив все же сумеет расправиться с полосой невезения.Шумахер, Петров и Феттель примут участие в «Гонке чемпионов»Шумахер, Петров и Феттель примут участие в «Гонке чемпионов»Семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер и россиянин Виталий Петров примут участие в «Гонки чемпионов»Новиков идет пятым после девяти спецучастков Ралли ГрецииНовиков идет пятым после девяти спецучастков Ралли ГрецииРоссийский раллист Евгений Новиков, пилотирующий «Форд», занимает пятую позицию после девяти СУ Ралли Греции. Себастьян Леб лидирует.
Главные новости
Легкая атлетика
IAAF отложила рассмотрение заявки Кучиной на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки
Футбол
Виктор Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет
Другие
Телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге в российском спорте
Легкая атлетика
Еще шесть российских легкоатлетов подали заявки на выступления под нейтральным флагом
Футбол
Марек Сухи: Митрюшкин входит в тройку лучших вратарей чемпионата Швейцарии
Футбол
Ивелин Попов: Могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке»
Теннис
Раонич обыграл Баутисту-Агута и вышел в 1/4 финала Australian Open
Футбол
«Челси» поборется с «Зенитом» за Раноккью
Футбол
Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»
Футбол
Виктор Гончаренко: Зависти к «Спартаку» и «Зениту» у меня нет
все новости
Ралли Монте-Карло
Ралли Монте-Карло
Чемпионат мира по ралли (WRC)
Чемпионат мира по ралли (WRC)