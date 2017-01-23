Упустивший победу Невилль, пара аварий и одна смерть. Итоги Ралли Монте-Карло

«Советский спорт» подводит итоги первого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) – Ралли Монте-Карло.

От невероятно красивой площади казино «Монте-Карло» гонщики отправились в два ночных горных спецучастка. У всех было прекрасное настроение. Чемпионат мира наконец-таки вернулся. Ничего не предвещало беды…

Но судьба распорядилась иначе. В первый же день на первом допе Хэйден Пэддон случайно сбил зрителя. Вины водителя нет. Машину занесло на обледенелой дороге, по инерции направило на скалы, перевернуло, попутно зацепив зрителя. Позднее стало известно, что пострадавший скончался в госпитале в Ницце, куда был доставлен вертолетом.

Организаторы отменили первый этап, австриец снялся с гонки, обратившись к болельщикам со словами:

«Я прошу зрителей, которые приходят на ралли, быть внимательными к тому, где вы стоите, и следовать указаниям маршалов. Если вы видите, что кто-то стоит в опасном месте, попросите его отойти – для общего блага. Прессу же хотелось бы попросить проявить уважение ко мне, семье и друзьям погибшего. Больше поэтому поводу никаких комментариев не будет. На Ралли Швеции погибшему будет отдана дань уважения».

По итогам дня в лидеры вышел бельгиец Тьерри Невилль, в семи секундах француз Себастьян Ожье, в 16 – финн Юхо Ханнинен.

На второй день гонщики прошли шесть спецучастков (с третьего по восьмой), но не всем повезло пройти их без проблем. Четырехкратный чемпион мира Ожье вызвал настоящий резонанс в социальных сетях, его автомобиль в повороте занесло в небольшой снежный сугроб, откуда француз смог выбраться не без помощи подоспевших зрителей. «Да что это за раллийный автомобиль, что из снега выбраться не может», - возмутились активные пользователи «Твиттера». К слову, вот тут-то Ожье и потерял чуть больше 40 секунд и опустился в общем зачете восьмое место.

На четвертом допе Крис Мик задел груду камней. Какие-то неведомые силы помогли ему избежать серьезных проблем и продолжить гонку, но они же отказались помогать ему в совершено безобидной ситуации. На перегоне автомобиля после 13 спецучастка в британца врезался другой автомобиль из-за чего он был вынужден завершить свое выступление на первом этапе чемпионате мира.

Пятый спецучасток также не остался без происшествий, Ханнинен не успел от тормозиться перед поворотом и направил машину в дерево.

Один поворот на восьмом спецучастке поддался не всем гонщикам, но зато вызвал бурю положительных эмоций у болельщиков.

Завершился день лидерством Невилля. В 45 секунд отставали Ожье и его партнер по команде эстонец Отт Тянак.

Первой жертвой третьего дня стал Дани Сордо, на автомобиле которого отказал усилитель рулевого управления, из-за чего он потерял свыше минуты. Но куда драматичнее этот день сложился для лидировавшего со старта гонки Невилля. Бельгиец повредил заднюю подвеску, налетев на бордюр. После чего ему пришлось чинить свой «Хендай», а это означало только одно - Ожье вышел на первую позицию, перехватив лидерство.

В заключительный день француз проехал без ошибок, увеличил время до ближайшего преследователя до 2 минут 15 секунд и в четвертый раз кряду стал победителем Ралли Монте-Карло. Вторым стал финн Яри-Мати Латвала. Замкнул тройку лидеров Тянак. Лидировавший на протяжении большинства дистанции Невилль в итоговом зачете только 15-й.

«Я надеялся на победу, но сделать это в первом же этапе, после одного месяца в новой команде и такой короткой подготовкой – это удивительно, - цитирует Ожье официальный сайт WRC. Погодные условия не сделали нашу жизнь легче в эти выходные. С первого же дня пошел снег и его становилось все больше и больше», - поделился впечатлениями 33-летний победитель первого этапа чемпионата мира по ралли.

Чемпионат мира по ралли (WRC)

Ралли Монте-Карло

Общий зачет

1. Себастьян Ожье («М-Спорт») – 4:00.03,6

2. Яри-Матти Латвала («Тойота») + 2.15,0

3. Отт Тянак («М-Спорт») +2.57,8

4. Дани Сордо («Хендэ») +3.35,8

5. Крейг Брин («Ситроен») +3.47,7

6. Элфин Эванс («М-Спорт») +6.45,0

7. Андреас Миккельсен («Шкода») +9.32,7

8. Ян Копецкий («Шкода») +12.58,1

9. Стефан Лефевр («Ситроен») +14.43,8

10. Бриан Буффье («Форд») +16.09,4