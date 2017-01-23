Кубок шести наций. Англия готовится к турниру с помощью тренировок по ММА

Все ближе старт Кубка Шести Наций, а триумфатор прошлогоднего турнира и главный фаворит нынешнего - сборная Англии - продолжает усиленную подготовку.

Столкнувшись с рядом проблем (включая дисквалификацию из клубного регби на 60 недель капитана Дилана Хартли), команда теряет одного игрока за другим из-за травм. Виной тому не только текущие повреждения, но и необычные решения тренерского штаба в плане тренировочного процесса. Бегать до изнеможения, тягать железо и отрабатывать комбинации? Австралийский рулевой сборной Англии пошел еще дальше!

Еще осенью тренер англичан Эдди Джонс заставил игроков познавать азы дзюдо. Но даже под наблюдением двух наставников Олимпийской сборной фланкер Сэм Джонс умудрился сломать ногу. Во время обычного спарринга с партнером регбист «Уоспс» получил травму, которая в одночасье лишила его не только осенних тестов, но и шанса помочь клубу как в чемпионате, так и в Кубке Европейских Чемпионов.

Несчастный случай Сэма Джонса не заставил изменить своим идеям тренерский штаб «Красных роз». На сей раз регбистам выпала честь пойти по стопам Конора Макгрегора и окунуться с головой в смешанные единоборства. Цель подобных тренировок, по словам тренера обороны сборной Англии, - повышение уровня контактных навыков, которые легче всего нарабатываются именно в единоборствах. С этим трудно не согласиться, ведь регби, смешанные единоборства, грэпплинг имеют схожие черты. И ноу-хау англичан — попытка включить необходимое в свой вид спорта. Расхожие мнения экспертов и тихие упреки не смущают Эдди Джонса и его партнеров.

Еще одного оппонента тренерский штаб сборной Англии нашел в лице клубов Премьер-Лиги. Причина банальна: игроки не имеют достаточного отдыха, зато получают бессчетное количество травм. К примеру, после тренировочной сессии в Брайтоне в свой клуб «Бат» вернулся Энтони Уотсон. Игрок уже с порога заявил, что играть не сможет ввиду полученной травмы. К удивлению тренера «Бата», эскулапы сборной повреждения не диагностировали, а врачи клуба вынесли свой вердикт — несколько недель без регби. Та же участь постигла Джека Ноуэлла из «Эксетера» и Майка Вилльямса из «Ленстера». Тренеры и руководство клубов выступили единым фронтом против Эдди Джонса и его радикальных методов подготовки к соревнованиям. Игроки уходят в расположение сборной, а возвращаются с травмами, которые не позволяют играть долгое время. Клубы Премьер-Лиги теряют ключевых регбистов, вынуждены проводить длительные курсы реабилитации. От такой методики, явно страдает и сама сборная Англии.

Но Эдди Джонс — триумфатор прошедшего Кубка Шести Наций, и, пока он на коне, никакая критика не помешает его экспериментам с регбистами национальной сборной. Федерация Регби на стороне австралийца, а значит можно не обращать внимания на происходящее вокруг тренировочной базы.

Турнир для «Красных роз» стартует 4 февраля с матча против Франции, а значит, есть еще достаточно времени для того, чтобы попробовать целый набор различных видов силовых единоборств. Сработает ли «бей своих, чтоб чужие боялись» Эдди Джонса и его сборной Англии, станет ясно уже совсем скоро.