Владимир Абрамов: Зачем Смолову Китай? У него и так все есть…

Известный футбольный агент Владимир Абрамов рассуждает о Китае, где деньги на ветер не бросают, и о России, на которую вдруг свалились миллиарды.

«СКУПАЮТ ВСЕ, БОЯСЬ ДЕВАЛЬВАЦИИ…»

- В США в свое время пытались раскрутить футбол, приглашали звезд – Пеле, Беккенбауэра, Кройфа, но как-то все сошло на нет… Китай – это другая песня?

- В США не удалось догнать по популярности ни баскетбол, ни хоккей – не хватило денег. Но Китай - это, действительно, другая песня. Там инвестор – государство. Приглашают звезд, денег не жалеют, но все просчитано. Китай никогда не делает непродуманных шагов. Все согласовывают с КПК. Именно партия принимает решение. Так как контролирует вывоз капитала из страны. Но ведь Китай скупает не только звезд, но и экономику, недвижимость в Европе. Практически половина замков в Великобритании принадлежат китайцам. Они заработали огромные деньги, у них самый большой золотой запас в мире! В торговле с Европой и США у Китая огромный профицит. Долг Штатов Китаю - почти полтора триллиона долларов! При этом США все время угрожают Китаю экономическими войнами, ЕС переживает трудные времена, так что валютный рынок может рухнуть. Вот китайцы и вкладывают деньги в одно, другое, третье, и в футбол в том числе – потому что боятся девальвации, не хотят потерять то, что десятилетиями накапливали. А накопили очень много! Ведь у них нет такого безумного воровства, как в России. У нас дошло даже до того, что космодром «Восточный» построить не можем! Да что там говорить, если не можем построить стадион в Питере за десять лет!

- Китайцы-то строят быстро…

- Знаете, это особый вопрос. Китайцы настолько овладели искусством строительства! Строят очень быстро и жилье, и всю инфраструктуру. Очень быстро строят мосты – любые мосты! Очень быстро строят железную дорогую. Мы с Борисом Петровичем Игнатьевым лет пятнадцать назад объездили весь Китай поездом. Это было непросто: страна большая, скорость поездов – 80 км/час. А сейчас быстрее, чем в Китае, поезда не ходят ни в одной стране мира. Быстрее, чем в Японии, Германии, Южной Корее! И, конечно, они очень быстро строят стадионы. Причем, делают не так, как в России. Возьмем Ростов. Там в центре города «великолепный» стадион «Олимп-2» – который давно надо было сломать, а на его месте построить новый. Но новый стадион к ЧМ строят на другом берегу Дона, на самой окраине города. И так везде, кроме, пожалуй, Калининграда. А в Китае быстро ломают старый стадион, хотя вроде мог бы еще послужить, и на его месте строят современный. Так же, как в 1956-м в СССР строили «Лужники» – за два года. Когда Непомнящий начал на севере тренировать «Шэньян», там был великолепный стадион на 60 000 мест. И вдруг узнаю: взорвали и года за полтора выстроили другой – суперсовременный . И так во всех городах…

«ХАЛК ОКРУЖЕН ТАКОЙ ЛЮБОВЬЮ НАРОДНОЙ!»

- Сейчас в Европе паника - китайцы могут скупить все клубы…

- Вполне могут, и ничто им не помешает – рынок есть рынок. Но они не торопятся. Если будут вести себя бесцеремонно, во-первых, и цена подскочит. А что касается скупки всех звезд, засилье иностранцев им не грозит. Для них Китай – превыше всего. Сначала клубы имели право купить трех иностранцев, сейчас денег стало больше, пробили разрешение на четырех. Но не более! Они хотят видеть на полях своих игроков. Которым помогают иностранцы. И в селекции будут действовать очень выборочно – покупать только самых «вкусных». Поэтому и купили Халка. Помните, сколько было криков, когда за него заплатили 60 миллионов? «Вы не отобьете деньги! Миллионов тридцать потеряете!» Нет, не потеряли, весь трансфер отбили. Наши болельщики почему то возмущаются: погнался за большими деньгами! Но сначала-то он в Россию приехал – из чисто меркантильного интереса. А в Китай поехал, потому что платят еще больше. При этом жизнь там и дешевле, и гораздо праздничнее. Халк сейчас окружен такой любовью народной!

- Я то думал, будут у него, и у европейцев проблемы адаптации – Азия, другой менталитет…

- Да что вы! В Китае вокруг иностранцев божественный ореол! Настолько тебя лелеют! В такой шикарной квартире, как в Китае, Непомнящий нигде не жил! То же самое можно сказать о Борисе Петровиче. Приезжаете на стадион – вас приветствует многотысячная толпа, стадион полный, да еще вокруг столько же народа. А какие у них билеты! На них фотографии звезд, по ТВ перед матчами напоминают, чем знамениты иностранцы, показывают их голы. В том то и проблема приобретения наших футболистов: заплатил за него миллионы, а что показывать по ТВ? Как рекламировать? Где он забил? Кому? Забил – никому, и звать его – никак! А ведь когда я начинал работать агентом в начале 90-х – какой был спрос на наших тренеров, футболистов во всем мире! А сейчас мы там не нужны.

- А в юношеском футболе хотя бы есть наши специалисты?

- Нет абсолютно! Дело в том, что китайцы приглашают только тех, у кого есть результат. Почему они приглашали россиян в свое время? Потому что была победа на Олимпийских играх в 1988 году. Я человек пять отправил туда наших, которые показали себя на международной арене. Китайцы ведь очень внимательно следят, собирают информацию, тем более сейчас, когда так развит интернет. А у нас же никаких достижений! За 25 лет единственное – 3 место на ЕВРО-2008.

ЗАЧЕМ СМОЛОВУ КИТАЙ? У НЕГО И ТАК ВСЕ ЕСТЬ…

- Китайцы за бешеные деньги скупают иностранцев, мы говорим «выбрасывают деньги на ветер», но ведь только на билетах могут окупить траты. Средняя посещаемость матчей – 40 000!

- Но это не предел для Китая! И, поймите, китайцы никогда не выбрасывают деньги на ветер! Китайцы своими мозолистыми руками зарабатывают эти деньги. Там же нет ни газа, ни нефти, как у России. Мы возмущаемся: они платят за иностранцев бешеные деньги. Но они то эти деньги заработали в отличие от нас! Как можно стать мультимиллионеро м, не выиграв ничего? Стадионы пустые, ты ничего не завоевал, даже 3 место на чемпионате России, в Европе тебя никто не знает, а ты – мультимиллионер! Как может быть такое! Потому что нефть стоила 20 долларов за баррель в начале 90-х, а потом вдруг стала 120! И стали направлять денежные потоки не в тех направлениях, которые нужно было. Безответственно, с коррупционной составляющей…

В середине 90-х годов зарплата российских тренеров составляла не больше 50 000 долларов в год, и они были рады. Потом вдруг им стали платить 200 000. Я с Семиным этот вопрос обсуждал. «Юрий Палыч, вы получали 50 000, вдруг стали получать 200 000. Как так! Может быть, в четыре раза ваша квалификация стала выше?» Юрий Палыч не успел ответить, как его зарплата подскочила до двух миллионов! И тут Юрий Палыч вообще испугался. В свое время, когда «Локомотив» обыграл в гостях «Баварию» 1:0, а потом в Москве проиграл 0:5, Семин мне сказал: «Володь, если бы у меня было хотя бы один или два иностранца (тогда в 1995-м в «Локомотиве» играли только россияне) – они бы умерли на поле!» Когда у Юрия Палыча была зарплата 50 000, он обыграл «Баварию», потом у него стала два миллиона, но Юрий Палыч с тех пор никогда не обыгрывал «Баварию»… Хотя зарплата увеличилась в 20 раз…

То же самое касается футболистов. Чем определяется их сознание? Мы же не ведем патриотическую работу в клубах, как в том же Китае. У них в клубах, в ДЮСШ, существуют люди, которые занимаются воспитательной, культурной работой. Для них очень важно воспитание гармоничного человека, который бы, закончив карьеру, не оказался б ни у дел. А наши футболисты? Что они умеют? Что знают? Возьмем Смолова – развелся с нашей известной телеведущей, она так сказала: действительно, развитый физически парень, улыбчивый, приятный, однако хорошо с таким прожить месяц, полгода, но дальше – скучно! Он же не ходит в театр, не читает книг, с ним не о чем говорить! Таков культурный уровень. Вспомните, как сборная Италии смотрелась на ЧЕ! Стоят коротко постриженные, приятные молодые ребята. И наша сборная – какая-то банда! Полунебритая, в татуировках. Сравните две фото – сразу станет ясно, кто есть, кто.

- Кстати, кого из наших могли бы пригласить в Китай – так это Смолова…

- Предположим, что пригласили – предложили 20 миллионов в год. Но, думаю, не поедет. Не из-за того, что патриот, а просто не знает, куда эти деньги деть! Зачем они ему, зачем напрягаться! У него и так все есть: машина, квартира, компьютерные игры… Ему и с десяткой в России очень хорошо, зачем ему 100 миллионов!

«НИКТО НЕ ПРОВЕДЕТ ЧМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ КИТАЙ!

- Китай хочет стать футбольной страной, даже державой…

- Вполне могут. За последние 15 лет Китай вложил в развитие футбола колоссальные деньги. Мы восторгаемся учебно-тренирово чным центром «Динамо», а в Китае такие центры больше раз в пять! Во-первых, сами здания – это вам не двухэтажный кирпичный дом в Тарасовке, а настоящие дворцы в 4-5 этажей, с бассейнами, джакузи, библиотеками… Вокруг 10-12 полей. Трамвайчики развозят детей по полям. И на каждой базе еще свой стадион на 5-8 тысяч зрителей. Валерий Кузьмич жил в Шанхае в таком, можно сказать, футбольном городе, и восторгался. И Борис Петрович тоже восторгался в своем городе. Ведь китайцы перед тем, как строить эти базы по всей страны, изучили опыт Европы. Все, что можно было, оттуда взяли. В том числе лучших тренеров. Скорее всего, в ближайшем будущем они заполучат ЧМ. И никто не проведет ЧМ лучше, чем Китай! Они просто очаруют весь мир – стадионами, инфраструктурой.

- И наверняка на своем ЧМ попытаются и сделать результат?

- Можете не сомневаться. Они добились огромных успехов в олимпийских видах спорта и теперь серьезно займутся футболом. Они ставят жесткие задачи, и если кто-то не выполняет - сразу увольняют, ставят другого. Это не Россия, где Мутко проиграл все, что только можно, а его, вместо того, чтобы уволить, назначают вице-премьером! Мы всегда отставали от иностранцев в технике – но в движении никому не уступали. Сейчас же уступаем в физике словакам, Уэльсу! Просто в перемещении по полю! Быстро устаем. Это же безобразие! За это же надо спрашивать, но с кого? Я вот когда на Мутко смотрю, улыбаюсь. И другие улыбаются. И он тоже улыбается. Это уже последняя стадия – когда уже нечего говорить, человек улыбается.

- В Китае та же система пятилеток и в футболе? За пять лет сделать то-то и то-то…

- Да, они ставят задачи по количеству медалей – как было в СССР. Их можно критиковать, но система дает результат.