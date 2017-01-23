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«Дрожал от холода и кричал: «Спасите, не хочу умирать!»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Дрожал от холода и кричал: «Спасите, не хочу умирать!»
Источник: Associated Press

Третий выживший футболист «Шапекоэнсе» вратарь Жаксон Фолман впервые рассказал о том, что с ним произошло.

Фолман до сих пор не выписан из больницы, хотя с момента его спасения прошло уже 54 дня, то есть почти два месяца. Он перенес не одну операцию, пережил ампутацию ноги, теперь постепенно идет на поправку. В интервью передаче «Fantastico» телеканала O Globo вратарь рассказал, что помнит о падении самолета и о том, что произошло следом.

- Помню, как у самолета отключились двигатели, тут же погас свет. Я понимал, что-то идет не по плану. Но самолет не падал. Только когда отключился свет, он начал снижаться какими-то рывками. А сам момент столкновения не помню. Я отключился. Все произошло очень быстро. Зато помню, как очнулся, еще до того, как меня спасли. Открыл глаза, кругом было очень темно и очень холодно. Я дрожал от холода и кричал: «Спасите, не хочу умирать!» Друзья, которые остались живы, тоже кричали. Потом я услышал, что идет помощь, они кричали, что из полиции, - рассказал Фолман.

В больнице вратарь очнулся лишь четыре дня спустя. «В палату вошла мама, поговорила со мной. Было трудно, я много плакал в тот момент».

Фолмана выпишут уже во вторник. Однако он с разрешения врачей уже выезжал за пределы больницы. В субботу на стадионе «Шапекоэнсе» состоялся товарищеский матч между заново собранной командой из Шапеко и чемпионом страны «Палмейрасом» (2:2).

Перед игрой трое выживших футболиста - Алан Рушел, Нето и Фолман – появились на поле перед заполненными трибунами, чтобы получить медали за победу в Южноамериканском кубке, а также пронести сам трофей.

А на 71-й минуте встречи память погибших в авиакатастрофе почтили не минутой молчания, а ставшей уже знаменитой во всем мире кричалкой Vamo, vamo Chape («вперед, Шапе»).


- Просто невероятно. Никто не верит что такое может происходить в реальной жизни, - говорил после матча защитник Нето. – Такое ощущение, что это какая-то сцена из фильма. Но это не фильм, а моя жизнь. У меня столько эмоций! Желаю, чтобы никто не проходил через те испытания, что выпали на нас. Это немного влияет на рассудок. Кажется, что все случившееся нереально.

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