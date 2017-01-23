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Дзю-Ба и еще 5 россиян, о которых мечтают в Китае

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сразу несколько клубов из Поднебесной заинтересованы в переходе нападающего сборной России Артема Дзюбы.

«Советский спорт» первым сообщил о том, что как минимум два китайских клуба заинтересованы в приобретении нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбы.

По информации нашего источника, речь идет команде «Шанхай СИПГ», которым руководит отлично знакомый с Артемом по работе в «Зените» португальский тренер Андре Виллаш-Боаш, а также о другом шанхайском клубе «Шанхай Шеньхуа», не так давно сделавшем аргентинца Карлоса Тевеса самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Дзю-Ба

Источник: «Советский спорт»

Действующий контракт Артема Дзюбы с сине-бело-голубыми рассчитан еще на три с половиной года – до конца июня 2020 года. Это значит, что «Зенит» вряд ли согласится отпустить своего футболиста задешево. На данный момент трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 9 миллионов евро. Однако, учитывая что интерес исходит от китайских команд, ценник можно увеличивать в два, а то и в три раза.

То же самое касается и зарплаты игрока. По неофициальным данным за год своей игры в питерском клубе Артем получает прядка 3,3 миллионов евро и входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов с российским паспортом, наравне со своим одноклубником Александром Кокориным (3,5 млн евро в год) и бывшим игроком «Зенита» Игорем Денисовым (4 млн евро в год). В Китае Дзюба вполне может получать зарплату от 7 миллионов евро в год и выше, что сделает его самым высокооплачиваемым российским футболистом в истории.

Артем – далеко не единственный игрок Российской футбольной Премьер-лиги, которым и интересуются в Китае. Некоторые даже успели сменить свое футбольное гражданство: Халк, Аксель Витсель, Одил Ахмедов. В Поднебесной также играют футболисты с российским прошлым: Диего Тарделли, Жусилей, Обафеми Мартинс. Среди них, правда, нет ни одного россиянина. А китайцам так хочется купить футболиста с российским паспортом.

Ар-Ша-Вин

Источник: «Советский спорт»

Первым из россиян, кто заинтересовал китайцев, стал Андрей Аршавин. Китайцы пытались приобрести капитана сборной России, как говорится, когда это еще не было мейнстримом – на излете его карьеры в лондонском «Арсенале» - в конце 2012 года. Тогда же стало известно и об интересе со стороны нескольких американских клубов. Однако сам футболист принял решение продолжить карьеру на родине.

Сейчас, кстати, Андрей все же переехал в Азию. Но не так далеко – всего лишь в Казахстан, где стал главной звездой местного чемпионата. Аршавин выступает в клубе «Кайрат», с которым после удачно проведенного сезона подписал новый контракт.

Дза-Го-Ев

Источник: «Советский спорт»

Проявляли китайцы интерес и к другому талантливому атакующему полузащитнику из сборной России – к Алану Дзагоеву. Причем, Аланом интересовался один из китайских топ-клубов.

Помешали трансферу два обстоятельства. Во-первых, на сделку китайцы готовы были выйти прошлым летом, когда Дзагоев получил травму накануне старта Евро-2016 и на длительное время выбыл из игры. Во-вторых, сам игрок настороженно отнесся к перспективе переезда в Поднебесную, решив сосредоточиться на игре за ЦСКА и возможности уехать в один из европейских клубов.

Смо-Лов

Источник: «Советский спорт»

О шансе уехать в китайскую лигу сам рассказал Федор Смолов, лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона. Игрок отметил, что ему поступило «космическое» предложение от одного из китайских клубов. От какого именно? Футболист точно не помнит, но ему кажется, что это был «Шанхай Шеньхуа».

Здесь, судя по всему, интерес был максимально предметным. Если китайский клуб сделал предложение игроку, значит н это было получено согласие со стороны его команды, «Краснодара». Мог бы сейчас грести деньги лопатой и играть бок о бок с Карлосом Тевесом.

Вместо этого форвард выбрал «Краснодар», борьбу в Лиге Европы и перспективу переезда в Европу. Благо в последнее время бродит много слухов об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии».

Ко-Ко-Рин

Источник: «Советский спорт»

Не обошел стороной интерес китайцев и надежду всего российского футбола, партнера Артема Дзюбы по нападению в питерском «Зените», Александра Кокорина. К нему китайцы тоже подбивали клинья.

Форвард сам рассказал об интересе из Китая, про который он слышал. Но ничего серьезного – до официального обращения в клуб пока так и не дошло. А ведь «Зенит» продал в Поднебесную уже двух футболистов. Связь налажена.

Глу-Ша-Ков

Источник: «Советский спорт»

Не рвется в Китай по его словам и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков. Хотя футболисту было бы интересно знать какие клубы хотели бы видеть его в своих рядах. К игроку еще в конце прошлого года, после того, как в Китай отправился Халк, подходили и говорили об интересе из Поднебесной.

Еще больше хотелось бы знать суммы, которые россиянам предлагают китайцы. Вряд ли они могут сравниться с миллионом фунтов в неделю, которые в Китае сулят Уэйну Руни, но даже одной пятой части этой зарплаты наверняка хватило бы, чтобы любой из россиян изменил свое мнение о чемпионате Китая.

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