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Вот так удар левой у вратаря! Сразу вырубил оппонента, отправив в нокаут (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вот так удар левой у вратаря! Сразу вырубил оппонента, отправив в нокаут (видео)

Кулачный бой голкиперов в одной из североамериканских лиг завершился почти мгновенно – чистой досрочной победой нокаутом.

Вообще на площадке схватку двух голкиперов увидишь нечасто. Все же очень уж далеко соперники друг от друга.

Да и что им, казалось бы делить? Клюшкой по хребту особо настойчивого форварда соперников «приласкать» - это пожалуйста!

Но вот чтоб, бежать через всю площадку, чтоб навешать коллеге тумаков…

Однако мы живем в странном мире. И люди, которые вроде бы сознательно предпочли хоккей боксу в мире профессионального спорта, почему-то очень радуются, когда другие люди в разной форме – там, внизу, на площадке – бьют друг друга по лицу кулаками.

Есть в этом какой-то атавизм, пещерная психология. А, может, скопившийся от боления на трибуне или неурядиц в личной жизни адреналин требует выхода…

В общем, публика, как правило, любит и оживляется, когда игроки дерутся.

И вот в одной их американских лиг (явно не НХЛ) фанатов решили побаловать редким и изысканным блюдом – дракой вратарей.

Вы только посмотрите какая красота – соперник съехались в самом центре площадки, рядом никого. Значит, никто никого не провоцировал. Ну прямо дуэль!

Вот только не долгая. Первый же обмен ударами. Вратарь в светлой форме нарывается на мощный и точный джеб соперника , еще один удар пропускает уже в падении. И рушится на спину.

«Пал. И взгремели на падшем доспехи». Как писал Гомер в бессмертной «Илиаде».

Противник наклоняется над ним… К нему запоздало бросается главный арбитр… Но все в порядке. Вратарь-нокаутер хочет просто помочь незадачливому коллеге, после того, как вырубил его с одного удара!

У нас в лиге подобную драку вратарей можно было видеть только во времена разгула «Витязя» в Чехове. Но там кого только не били…

А насчет вратарской клюшкой по хребту думаете для красного словца выше написал. Нет, тоже бывает. Вот, полюбуйтесь.

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