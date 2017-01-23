Вот так удар левой у вратаря! Сразу вырубил оппонента, отправив в нокаут (видео)
Кулачный бой голкиперов в одной из североамериканск
Вообще на площадке схватку двух голкиперов увидишь нечасто. Все же очень уж далеко соперники друг от друга.
Да и что им, казалось бы делить? Клюшкой по хребту особо настойчивого форварда соперников «приласкать» - это пожалуйста!
Но вот чтоб, бежать через всю площадку, чтоб навешать коллеге тумаков…
Однако мы живем в странном мире. И люди, которые вроде бы сознательно предпочли хоккей боксу в мире профессиональног
Есть в этом какой-то атавизм, пещерная психология. А, может, скопившийся от боления на трибуне или неурядиц в личной жизни адреналин требует выхода…
В общем, публика, как правило, любит и оживляется, когда игроки дерутся.
И вот в одной их американских лиг (явно не НХЛ) фанатов решили побаловать редким и изысканным блюдом – дракой вратарей.
Не кипер, а настоящий Тайсон pic.twitter.com/vQXCqCpqyv— Drafts (@dotrustaff) 13 января 2017 г.
Вы только посмотрите какая красота – соперник съехались в самом центре площадки, рядом никого. Значит, никто никого не провоцировал. Ну прямо дуэль!
Вот только не долгая. Первый же обмен ударами. Вратарь в светлой форме нарывается на мощный и точный джеб соперника , еще один удар пропускает уже в падении. И рушится на спину.
«Пал. И взгремели на падшем доспехи». Как писал Гомер в бессмертной «Илиаде».
Противник наклоняется над ним… К нему запоздало бросается главный арбитр… Но все в порядке. Вратарь-нокаутер хочет просто помочь незадачливому коллеге, после того, как вырубил его с одного удара!
У нас в лиге подобную драку вратарей можно было видеть только во времена разгула «Витязя» в Чехове. Но там кого только не били…
А насчет вратарской клюшкой по хребту думаете для красного словца выше написал. Нет, тоже бывает. Вот, полюбуйтесь.