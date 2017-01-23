Кто фаворит в гонке за золотом чемпионата России? Анонс свежего выпуска «ССФ»

Завтра, 24 января, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.

Александр Спивак: «Зенит» стал чужим? Так и есть»

Откровенное интервью с экс-хавбеком сине-бело-голубы х. Спивак вспомнил неожиданное расставание с «Зенитом», рассказал о несостоявшемся переходе в киевское «Динамо», своем воспитаннике Павле Могилевце, которого невский клуб «сбил с правильного пути», а также многом другом.

«Пропавшие с радаров»

Как складываются дела Халка в Китае? Почему ничего не слышно о Дмитрии Аленичеве? Чем живет отлученный от футбола Роман Еременко? «ССФ» подробно отвечает на эти вопросы, иллюстрируя материал яркими фотографиями.

Марек Сухи: «Это я дал «Спартаку» телефон Мурата Якина»

Бывший защитник «Спартака» поведал о своем отношении к Валерию Карпину, по решению которого покинул красно-белых три года назад, душевных беседах на русском языке с Сейду Думбия, гонках на «Мазерати» и назвал имя самого талантливого молодого спартаковца.

Виктория Лопырева: «Черчесов знает, что поправить в сборной России»

Русская красавица, посол ЧМ-2018 рассказала, кто ее любимый футболист, чего не хватает Игорю Акинфееву, что может дать Федору Смолову отъезд в Германию и как она плакала после победы «Ростова» над «Баварией» в Лиге чемпионов.

Российско-китайс кие игры

Клубы из Китая продолжают взрывать трансферный рынок. Нечто подобное недавно наблюдалось и в РФПЛ, когда к нам ехали Халк и Это'О. «ССФ» сравнивает золотой век, пережитый Россией, с тем, что сейчас происходит в Поднебесной.

«Спартак» или «Зенит»?

«ССФ» провел исследование, у кого больше шансов на золото чемпионата России-2016/17, сопоставив московский и санкт-петербургс кий клубы по основным показателям.

«Перед нами, господа, небывалый природно-футболь ный катаклизм»

Рассуждения Юрия Цыбанева об особенностях зимней подготовки фаворитов чемпионата России. Что объединяет Массимо Карреру, Мирчу Луческу, Виктора Гончаренко и Игоря Шалимова?

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- постер капитана «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса;

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