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«Порезал сухожилия – хорошо сказалось». Плющенко начал хоккейную карьеру (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Олимпийский чемпион уже даже первый гол забил: в пятом матче за команду «Ледяные волки».

Евгений Плющенко теперь играет за хоккейную команду «Ледяные волки» в Ночной лиге. Начал в этом сезоне, причем не только играть, еще и тренироваться по паре раз в неделю.

– К хоккейной терминологии привыкаю. Я учусь, мне хочется познать новый для себя вид спорта, – говорил Плющенко прямо по ходу одного из первых матчей. Он давал интервью прямо в перерыве, после первого периода.

За ту же команду играет, кстати, бывший футболист и топовый эксперт Александр Мостовой – в хоккее он защитник. А комментирует матчи, например, Александр Лидогостер.

В эти выходные «Ледяные волки» выиграли 8:1, а Плющенко сделал дубль!

Первый гол с трибун даже записали. Правда, в момент броска рука у оператора немного дрогнула.

– Соскучился по хоккею. Была операция у меня, порезал руку себе на тренировке, порезал сухожилия, связки, прооперировали меня, и, видимо, как раз это хорошо сказалось на хоккее: теперь работает рука правильно (улыбается), – это эмоции Плющенко уже после первого результативного матча. – Я каждый день по пять часов стою на льду, тренирую детей, вообще любителей и тех, кто хочет научиться кататься. Всегда оставляю себе полчасика, чтобы побросать шайбу по воротам. На пятую игру, как говорится, разродился и получился гол. Первый очень хороший: с щелчка, а второй уже с паса.

Плющенко в жизнь команды включился полноценно: приходит с партнерами и на тренировки в зале, в мини-футбол играет.

Источник: «Ледяные волки»
Источник: «Ледяные волки»

Смотреть на команду Плющенко и Мостового можно по вечерам на небольших площадках, официальная группа команды всегда дает анонсы. 

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