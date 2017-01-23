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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты девятого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты девятого тура
Источник: Reuters

Сборную читателей представлял пользователь с ником Ломаев Александр vkontakte, набравший максимальное количество очков по итогам 21-го тура.

«Ливерпуль» - «Суонси» – 2:3
Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0

«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 0:2

«Мидлсбро» - «Вест Хэм» – 1:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 0:0

«Кристал Пэлас» - «Эвертон» – 0:1
Прогноз «Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 1:2

«Вест Бромвич» - «Сандерленд» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1

«Борнмут» - «Уотфорд» – 2:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:1

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» – 2:2
Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 1:0

«Саутгемптон» - «Лестер» – 3:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1

«Арсенал» - «Бернли» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0

«Челси» - «Халл Сити» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 4:0

Общий счет – 19:11 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 7-2.

В 23-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником serj7777777.

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