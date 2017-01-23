Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты девятого тура
Сборную читателей представлял пользователь с ником Ломаев Александр vkontakte, набравший максимальное количество очков по итогам 21-го тура.
«Ливерпуль» - «Суонси» – 2:3
Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 0:2
«Мидлсбро» - «Вест Хэм» – 1:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 0:0
«Кристал Пэлас» - «Эвертон» – 0:1
Прогноз «Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 1:2
«Вест Бромвич» - «Сандерленд» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1
«Борнмут» - «Уотфорд» – 2:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:1
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» – 2:2
Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 1:0
«Саутгемптон» - «Лестер» – 3:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1
«Арсенал» - «Бернли» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0
«Челси» - «Халл Сити» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 4:0
Общий счет – 19:11 в пользу Артема Терентьева.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 7-2.
В 23-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником serj7777777.