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Виктор Гончаренко: Нет, я не завидую «Спартаку» и «Зениту»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Гончаренко
Виктор ГончаренкоИсточник: «Советский спорт»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у него нет зависти к «Спартаку» и «Зениту» и объяснил, почему Сергей Игнашеви вызывает у него восхищение.

«ЦСКА НЕ СТАНЕТ ИГРАТЬ ОТ СОПЕРНИКА»

Гончаренко возглавил ЦСКА в конце прошлого года, но произошло все как-то обыденно. Ни пресс-конференции, ни официального представления в новом качестве... Нехорошо вышло, об этом мы писали. Но в ЦСКА исправили ситуацию. И вот уже фото с тренером на стадионе в соцсетях...

...и пресс-конференция с новым главным после первого сбора в прямой трансляции на клубном канале в Youtube. Вопросов за это время только прибавилось.

Формат, кстати, хороший, когда главный тренер проводит брифинги для прессы после каждого сбора. Может, такое и в «Спартаке» с «Локо» станут практиковать?  

Но пока – ЦСКА. Те, кто внимательно следил за командой в контрольных матчах, отметили, что Гончаренко наигрывает новую схему 3–5–2. Кто-то даже сказал, что Гончаренко строит в ЦСКА «Ювентус».

- Это правда, Виктор Михайлович? - уточнил корреспондент «Советского спорта» у тренера.
- Команда должна быть адаптирована под несколько схем. Это в идеале. И должна постоянно находиться в стадии эволюции. А что касается сравнения с «Ювентусом»... Чем больше вариантов у нас есть, тем сложнее будет сопернику. Мы по себе знаем. Будем смотреть, как подойдем к старту. И определимся, по какой схеме лучше играть. Потому что одно дело, что в голове у меня, и другое – как это воплощается в жизнь, как реагируют футболисты. Это – главное.

- Вы говорите, что несколько схем, по которым сможет играть ЦСКА, доставят трудности противнику. Это значит, что ваша команда станет действовать от соперника?
- Нет, конечно. Если говорю, что сопернику тяжелее будет делать анализ нашей игры, это не значит, что ЦСКА станет отталкиваться от соперника. ЦСКА в любом случае должен играть от себя. Но различные варианты игры всегда могут быть.

- Вы ждете нового нападающего? И устраивает ли вас Траоре?
- Тут все просто: смотрю на тех, кто есть в составе и пытаюсь выжать из них максимум, найти лучшее. Селекционный отдел довольно хорошо работает. Но зимой, как известно, сложно найти нужного по качеству игрока. Если будет приобретение – хорошо, мы ждем. Нет – значит, надо использовать ресурсы, которые есть.

А Траоре тренировался с нами не с первых дней, но довольно хорошо отработал. Однако если по всем игрокам у меня хорошее впечатление, то Траоре цельного впечатления не оставил.

- Агент Марко Трубукки сказал, что известный европейский топ-тренер узнавал мнение у Массимо Карреры о Марио Фернандесе. Кроме того, и «Спартак» вроде как заинтересован в этом игроке. Нервирует ли вас эта ситуация и боитесь ли вы потерять Фернандеса?
- Нет. Абсолютно. Мне как-то надо реагировать на слухи, которые вы распространяете? Мало того, что можете из мухи слона раздуть, так еще какой-то тренер кому-то сказал...

- Кирилл Панченко успешно играет в аренде за «Динамо». Вам нужен этот игрок?
- В любом случае, неспроста Кирилл столько забивает за Динамо (Панченко лучший бомбардир ФНЛ с 15-ю голами – Прим. ред.). Был бы он у нас – стал бы хорошим подспорьем. Но я люблю исходить из того, что у меня есть.

- На какой позиции видите Витиньо? Нападающего или атакующего полузащитника?
- Ближе к нападению. Он и в Бразилии так играл. Витиньо на ровном месте может что-то придумать. Но при этом не очень любит обороняться, как и все бразильцы. Это тоже надо учитывать.

«ГОВОРЯТ, ЧТО БЕРЕЗУЦКИЕ И ИГНАШЕВИЧ «СЪЕЗЖАЮТ»...»

- Вот «Спартак» и «Зенит» активно подписывают новых игроков, ЦСКА – нет. Как вы реагируете на то, что вынуждены работать в режиме экономии? Есть ли у вас зависть? 
- С пониманием. Полностью спокоен. У меня есть уверенность в игроках, которые в команде. Сколько лет говорят, что Березуцкие и Игнашевич «съезжают», а они  за четыре последних года трижды стали чемпионами России. И чувства зависти ни к кому нет. Опыт и класс игроков ЦСКА позволяют мне с оптимизмом смотреть и в весеннюю часть чемпионата, и в следующий сезон.

- И все-таки, если новички появятся, насколько важно, чтобы они присоединились к ЦСКА как можно скорее?
- Чем раньше любой игрок приходит, тем скорее сможет адаптироваться. Одно дело, когда игрок получает травму и возвращается после восстановления. И другое – когда приходит новичок.

- Вы можете поторапливать селекционный отдел, чтобы тот скорее решал проблему с нападающим, например?
- Процесс переговоров с игроками сложен. Как уже сказал, трудно найти футболиста зимой. Клубы неохотно расстаются с игроками в середине сезона. Тем более с ведущими, которые могли бы заинтересовать ЦСКА. Скорее всего, летом будем говорить об этом.

- Что за нападающий Джафар играл за ЦСКА с «Воленом»? Можете о нем рассказать подробнее?
- Это не так важно уже, потому что его в ЦСКА не будет. 

- На первом сборе было много молодых игроков. Все они отправятся и на второй сбор?
- Наверняка все. Может, одно изменение будет.

- На какой позиции будет играть Ионов?
- В группе атаки могут быть разные варианты. Ионов может и на фланге действовать, и нападающего играть, и из глубины.

- Акинфеев не тренировался на первом сборе и проходил профилактику в Германии. Он начнет тренировки со второго сбора?
- Да.

- Вы на связи с Романом Еременко, которого УЕФА на два года дисквалифицировал за употребление кокаина?
- Часто общаемся с Ромой. Он ждет решения УЕФА, апелляция им подана. И очень скучает по команде, по игре.

- Общался с главным тренером «Оренбурга» Робертом Евдокимовым. Он, говоря о российских защитниках, сказал, что Игнашевич в полном порядке и вообще все должны Сергею в ножки упасть и попросить, чтобы он вернулся в сборную России. Что вы скажете?
- По поводу сборной – это, скорее, к главному тренеру команды. Тут я не могу советовать. А что касается  Игнашевича. Вызывает уважение и восхищение, насколько человек хорошо готовится к каждой тренировке. Он легко переносит все нагрузки. Игнашевич настолько адаптирован! Молодым тяжело, а Серый приходит, все на максимуме делает и уходит. Его класс, то, как он начинает атаку – пока нужны команде. Посмотрим, как Игнашевич будет реагировать на изменения. Но, учитывая, что в этой схеме играли Вася, Леха и Игнашевич, им приходится проще.

Роберт Евдокимов: Надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу - чтобы он вернулся в сборную

- За время первого сбора были ли ситуации, когда вам потребовалась консультация Леонида Слуцкого? Либо вы все, что нужно, выяснили еще когда приходили в ЦСКА?
- Тесно общались еще во время моего первого прихода в ЦСКА. Он подробно рассказал про каждого футболиста, характер. И сейчас мы на связи. Если мне нужна какая-то дополнительная информация, он всегда поможет.

- Какие впечатления у Леонида Викторовича от посещения Антарктиды?
- Это все-таки лучше вам узнать у него.

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