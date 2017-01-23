190-сантиметровый Манджукич – игрок фланга! Пять причин, почему это гениально

В матче 21-го тура серии А с «Лацио» «Ювентус» впервые в сезоне использовал схему 4-2-3-1. На месте левого полузащитника сыграл габаритный нападающий Марио Манджукич. «Советский спорт» называет пять причин, почему это решение главного тренера Массимилиано Аллегри можно считать поистине гениальным.

СПАСИТЕЛЬ ИГУАИНА

Когда звездный Гонсало Игуаин, купленный у «Наполи» за 90 миллионов евро, проводил первые матчи за «Ювентус», на него больно было смотреть - создавалось ощущение, что он только что накопал десять мешков картошки. Грустил новичок и в беседах с журналистами. «Почему Дибала не играет рядом со мной? Он любит атаковать из глубины. Мне было бы удобнее, если бы он располагался ко мне ближе», - говорил он после одной из игр.

В начале сезона в «Ювентусе» Игуаин играл на позиции первого форварда в схеме 3-5-2, в глубину не опускаясь. Это одна из причин его грусти - в «Наполи», использовавшем схему 4-3-3, он отходил к центру поля, зная: вперед вырвутся крайние нападающие. Такие перемещения ему по душе: Игуаин и пас может отдать, и удар у него поставленный.

Аллегри знал, что все идет не идеально. «Нам нужно поставить игру так, чтобы использовать все сильные качества футболистов», - говорил тренер в одном из интервью.

Поэтому Аллегри не боялся экспериментирова ть. Отсюда и вариант со схемой 4-2-3-1. Страшно сказать, она стала уже пятой для туринского клуба в этом сезоне!

Смысл игры Манджукича на левом фланге в том, что это дает свободу Игуаину: теперь он может опускаться ближе к центру поля – хорват, если что, всегда откроется на первой линии атаки.

Фото: «Матч Футбол 2».

Игуаин от такого эксперимента выиграл. За матч он сделал сразу 25 передач, в то время как в среднем за игру в серии А выполняет 17. Дважды он выводил партнеров на удар. В среднем он это делает 0,5 раза за игру.

СПРЯТАННЫЙ ФОРВАРД

«Ювентус» провел много атак флангами. Когда они развивались через правый край, то забеги к воротам с левой бровки Манджукича таили большую опасность.

Показателен второй гол «Старой синьоры». Формально в нем Манджукич не поучаствовал. Но если вдаваться в подробности, то хорват достоин «Оскара» «За лучшую роль второго плана». Он открывался под передачу от Куадрадо в паре метров от Игуаина. Против них осталось два защитника, один из которых (центральный) потерял позицию. Факт в том, что хорват внес в действия обороны «Лацио» сумятицу, не являясь нападающим.

Фото: «Матч Футбол 2».

При первом голе «Ювентуса» Манджукич отметился в протоколе - он сделал голевую скидку Дибале головой, перевисев всех в воздухе. Случилось это опять после передачи верхом с правого фланга. Манджукич опасен сам по себе, а свободно перемещающийся Манджукич - опасен вдвойне.

ОРИЕНТИР ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ОБОРОНЫ

Манджукич – один из лучших в Европе по умению зацепиться за мяч. Аллегри это учел, велев своим игрокам делать длинные передачи хорвату на фланг. Если поставить цель сосчитать количество таких пасов, то можно сбиться со счета.

Карта передач на Манджукича. Фото: fourfourtwo.com.

Кроме того, он стягивал на себя соперников. Это открывало возможности для творчества умному Пьяничу, смелым Дибале и Куадрадо, а также не оставляющему соперникам шансов Игуаину.

Шесть раз Манджукич вступал в борьбу за верховой мяч. Пять раз из таких ситуаций он вышел победителем - 83%! Четыре раза - на фланге. Также было много моментов, когда он оставлял мяч у себя за счет работы корпусом.

Голевой ситуации после подобного выхода в атаку не случилось. Но не все сразу.

ФАКТОР АСАМОА

Провернуть авантюру с Манджукичем на краю «Ювентусу» помог подбор игроков. На левом фланге обороны с «Лацио» играл Асамоа. В свое время он приезжал в Италию полузащитником. Поэтому другой игрок, умеющий обыгрывать, на левой бровке «Ювентусу» был не нужен - за это отвечал Асамоа. Трижды он обыгрывал оппонентов, еще трижды на нем нарушали правила.

Есть основания полагать, что появление Манджукича на левой бровке возможно и в дальнейшем. Основным левым защитником у «Ювентуса» является Алекс Сандро, прекрасно умеющий атаковать - он уже сделал три голевые передачи и один раз забил сам. Обыгрывает и зарабатывает фолы часто - по два раза за матч. «Лацио» еще повезло, что Сандро не играл из-за перебора желтых карточек.

БОЕВИТОСТЬ ХОРВАТА

Желание сделать ярче атаку – главная причина подобного использования Манджукича. Но все было бы невозможно, не умей хорват играть в обороне. Но он боец, что в очередной раз доказал.

Дважды за матч он блокировал удары по воротам «Ювентуса», один раз - фланговую подачу. Трижды новоявленный полузащитник выносил мяч из своей штрафной площади. Также Манджукичу удалось совершить один перехват.