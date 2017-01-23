Бронзовый уик-энд. За выходные россияне завоевали две медали

После нескольких успешных недель минувший уик-энд принес нашим командам в зимних видах спорта (не считая биатлона) всего две бронзовых награды.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Ульрисехамн (Швеция)

Результат сборной России: без медалей

В отсутствие Сергея Устюгова, которому нужен был отдых после тяжелой победы на «Тур де Ски», а так же лидеров женской сборной Натальи Матвеевой и Юлии Чекалевой, наши шансы на призы в Ульрисехамне заметно снизились. В итоге, как и ожидалось, побороться за медали россияне не смогли. В мужской гонке на 15 км свободным стилем лучший из наших – Петр Седов – занял 9-е место. Первым тут стал канадец Алекс Харви, вторым – норвежец Мартин Сундбю, увеличивший таким образом отрыв от Устюгова в общем зачете Кубка мира (1218 очков у Мартина против 961 у Сергея). У женщин (10 км, свободный стиль) Елена Соболева не пробилась даже в топ-20, финишировав 21-й, остальные россиянки выступили и того хуже. Эстафеты тоже радости не принесли – даже намека на борьбу за награды со стороны наших лыжников и лыжниц мы не увидели. В общем, ждем следующих этапов и возвращения лидеров. В первую очередь – Устюгова.

СКЕЛЕТОН

Что было: этап Кубка мира

Где было: Сенкт-Мориц (Швейцария)

Результат сборной России: 1 бронза

И нет, ее принес не Александр Третьяков! Олимпийский чемпион на этот раз остался лишь четвертым, первый раз в нынешнем сезоне на попав в призы (не считаю этапа в Альтенберге, где Третьяков из-за временного отстранения не выступал). Зато порадовал Никита Трегубов, впервые в карьере завоевавший награду Кубка мира. Двукратный чемпион планеты среди юниоров ровно начал сезон, постоянно отмечаясь в топ-10, но взять медаль сумел только в Сенкт-Морице – по сумме 2-х попыток уступил лишь лидеру общего зачета, латышу Мартинсу Дукурсу и корейцу Ен-Сун Бину. (Дукурс, к слову, победил без вопросов, обновив рекорд трассы). Сейчас Никита в борьбе за Кубок мира идет 4-м, опережая Третьякова (опять же – помним пропуск Александром этапа в Альтенберге). От немца Кристофера Гротнера и 3-й позиции его Трегубова отделяет… всего 1 очко!

БОБСЛЕЙ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Сенкт-Мориц (Швейцария)

Результат сборной России: без медалей

Вряд ли старт в Швейцарии Александр Касьянов занесет себе в актив. 9-е место в двойках и 8-е в четверках… Скажем так, в этом сезоне россиянин обычно выступал куда успешнее. Правда, даже так лидер нашей команды остался и лидером общего зачета Кубка мира среди четверок – большинство его основных конкурентов тоже выступают нестабильно.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ

Что было: этап Кубка мира

Где было: Дзао (Япония) – женщины, Закопане (Польша) – мужчины

Результат сборной России: 1 бронза

Залететь в медали на этапе в Саппоро нашим девушкам, по признанию тренерского штаба, помешал ветер. Видимо, в Дзао погода была лучше – в первый же день соревнования Ирина Аввакумова завоевала свою третью медаль в этом сезоне, получив бронзу (ранее в ее активе были серебро и бронза в немецком Оберстдорфе). Правда, закрепить успех россиянка не сумела – второй старт закончила восьмой. Зато порадовал Евгений Климов, опять пробившийся в топ-10 в польском Закопане – он как раз замкнул десятку лучших. Конечно, до награды далеко, но для нашей мужской сборной это в любом случае – успех.