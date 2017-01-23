Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Хоккей  Витязь- : -Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Футбол  Сенегал- : -Алжир
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бронзовый уик-энд. За выходные россияне завоевали две медали

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бронзовый уик-энд. За выходные россияне завоевали две медали
Источник: Global Look Press

После нескольких успешных недель минувший уик-энд принес нашим командам в зимних видах спорта (не считая биатлона) всего две бронзовых награды.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: этап Кубка мира
Где было: Ульрисехамн (Швеция)
Результат сборной России: без медалей

В отсутствие Сергея Устюгова, которому нужен был отдых после тяжелой победы на «Тур де Ски», а так же лидеров женской сборной Натальи Матвеевой и Юлии Чекалевой, наши шансы на призы в Ульрисехамне заметно снизились. В итоге, как и ожидалось, побороться за медали россияне не смогли. В мужской гонке на 15 км свободным стилем лучший из наших – Петр Седов – занял 9-е место. Первым тут стал канадец Алекс Харви, вторым – норвежец Мартин Сундбю, увеличивший таким образом отрыв от Устюгова в общем зачете Кубка мира (1218 очков у Мартина против 961 у Сергея). У женщин (10 км, свободный стиль) Елена Соболева не пробилась даже в топ-20, финишировав 21-й, остальные россиянки выступили и того хуже. Эстафеты тоже радости не принесли – даже намека на борьбу за награды со стороны наших лыжников и лыжниц мы не увидели. В общем, ждем следующих этапов и возвращения лидеров. В первую очередь – Устюгова.

СКЕЛЕТОН

Что было: этап Кубка мира
Где было: Сенкт-Мориц (Швейцария)
Результат сборной России: 1 бронза

И нет, ее принес не Александр Третьяков! Олимпийский чемпион на этот раз остался лишь четвертым, первый раз в нынешнем сезоне на попав в призы (не считаю этапа в Альтенберге, где Третьяков из-за временного отстранения не выступал). Зато порадовал Никита Трегубов, впервые в карьере завоевавший награду Кубка мира. Двукратный чемпион планеты среди юниоров ровно начал сезон, постоянно отмечаясь в топ-10, но взять медаль сумел только в Сенкт-Морице – по сумме 2-х попыток уступил лишь лидеру общего зачета, латышу Мартинсу Дукурсу и корейцу Ен-Сун Бину. (Дукурс, к слову, победил без вопросов, обновив рекорд трассы). Сейчас Никита в борьбе за Кубок мира идет 4-м, опережая Третьякова (опять же – помним пропуск Александром этапа в Альтенберге). От немца Кристофера Гротнера и 3-й позиции его Трегубова отделяет… всего 1 очко!

БОБСЛЕЙ

Что было: этап Кубка мира
Где было: Сенкт-Мориц (Швейцария)
Результат сборной России: без медалей

Вряд ли старт в Швейцарии Александр Касьянов занесет себе в актив. 9-е место в двойках и 8-е в четверках… Скажем так, в этом сезоне россиянин обычно выступал куда успешнее. Правда, даже так лидер нашей команды остался и лидером общего зачета Кубка мира среди четверок – большинство его основных конкурентов тоже выступают нестабильно.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ

Что было: этап Кубка мира
Где было: Дзао (Япония) – женщины, Закопане (Польша) – мужчины
Результат сборной России: 1 бронза

Залететь в медали на этапе в Саппоро нашим девушкам, по признанию тренерского штаба, помешал ветер. Видимо, в Дзао погода была лучше – в первый же день соревнования Ирина Аввакумова завоевала свою третью медаль в этом сезоне, получив бронзу (ранее в ее активе были серебро и бронза в немецком Оберстдорфе). Правда, закрепить успех россиянка не сумела – второй старт закончила восьмой. Зато порадовал Евгений Климов, опять пробившийся в топ-10 в польском Закопане – он как раз замкнул десятку лучших. Конечно, до награды далеко, но для нашей мужской сборной это в любом случае – успех.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россиянин Трегубов выиграл бронзу на Кубке мираВ швейцарском городе Санкт-Морице проходит пятый этап Кубка мира по бобслею и скелетону.Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира в ЯпонииРоссийская летающая лыжница Ирина Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира в Дзао (Япония).Три А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и ХорошиловаТри А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и ХорошиловаКакие старты в зимних видах спорта, не считая биатлона, ждут нас в эти выходные.Аввакумова заняла шестое место на этапе Кубка мира в СаппороРоссиянка Ирина Аввакумова заняла шестое место на этапе Кубка мира в Саппоро, набрав 207 очков.Возвращение Третьякова и новый старт УстюговаВозвращение Третьякова и новый старт УстюговаЗа чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндРекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндОбзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».Аввакумова стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплинаВ воскресенье, 8 января, на проходящем в в немецком Оберстдорфе на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место во втором старте.Аввакумова завоевала серебро на немецком этапе Кубка мира по прыжкам с трамплинаРоссиянка Ирина Аввкакумова заняла второе место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, который проходит в немецком Оберстдорфе.Аввакумова стала пятой на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила японка ТаканасиВ Нижнем Тагиле (Россия) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Во втором старте победу одержала японка Сара Таканаси.Аввакумова заняла девятое место на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила норвежка ЛундбюВ Нижнем Тагиле (Россия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Победительницей первого старта стала спортсменка из Норвегии Марен Лундбю.Третьяков стал вторым на этапе КМ в УистлереРоссийский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на первом этапе Кубка мира, проходящем в канадском Уистлере.Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мираТренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.Аввакумова – седьмая в общем зачете Кубка мираРоссиянка Ирина Аввакумова завоевала итоговое седьмое место в общем зачёте Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина по итогам нынешнего сезона, сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).Аввакумова заняла пятое место на этапе Кубка мира в КазахстанеНа этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Алма-Ате (Казахстан) состоялся второй старт. Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла пятое место.Третьяков снова проиграл ДукурсуОлимпийский чемпион Александр Третьяков занял второе место на третьем этапе Кубка мира в Кенигзее.Ирашко-Штольц выиграла этап Кубка мира в РоссииСеребряный призер Олимпийских игр в Сочи Даниэла Ирашко-Штольц одержала победу на втором этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле.Александр Третьяков: Три российских скелетониста в шестерке – это показатель мощи нашей командыОлимпийский чемпион Александр Третьяков прокомментировал итоги первого этапа Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.Ирина Аввакумова: Рассчитываю бороться за попадание в шестерку общего зачета Кубка мираЛидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова обозначила цели на предстоящий сезон.Скелетонист Никита Трегубов: Немцев сделал, а латышей – нетСкелетонист Никита Трегубов: Немцев сделал, а латышей – нетРоссийский мужской скелетон – один из немногих у нас зимних видов спорта, состояние которых не вызывает беспокойства.Третьяков стартует на ЧМ под пятым номеромОлимпийский чемпион Александр Третьяков получил пятый стартовый номер при жеребьевке на чемпионате мира в немецком Винтерберге.
Главные новости
Футбол
«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром
Хоккей
Игорь Есмантович: То, как проходило общение болельщиков «Спартака» с командой, – беспрецедентно
Футбол
Три китайских клуба интересуются Даниэлем Алвесом
Хоккей
Сергей Мяус: Сборная России нацелена только на золотые медали мирового первенства
Футбол
Представители «Халла» посетили Мэйсона после операции, он начал говорить
Футбол
Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней, Марсело – месяц
Футбол
«Барселона» подтвердила, что у Бускетса растяжение лодыжки
Другие
Басманный суд повторно арестовал дом Родченкова
Футбол
Бывший форвард «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»
все новости
Ирина Аввакумова
Ирина Аввакумовавсе новости
Никита Трегубов
Никита Трегубоввсе новости