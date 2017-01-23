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Алексей Еременко-старший: Роман готовится вернуться в футбол

Сергей Кузовенко, Николай Роганов
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Алексей Еременко-старший: Роман готовится вернуться в футбол
Источник: ПФК ЦСКА

Отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко-старший, а также брат футболиста Алексей, рассказали еженедельнику «Советский спорт футбол», чем сейчас занимается Роман.

Алексей Еременко-старший призывает на беспокоиться за сына:

– Рома с женой и тремя замечательными детьми в Хельсинки. И все у него хорошо. Он готовится вернуться в футбол и тренируется по индивидуальной программе.

В общем, все обстоит примерно так же, как и летом 2014-го, когда Роман несколько месяцев вынужден был заниматься самостоятельно из-за конфликта с «Рубином».

– Тогда сын находил места в Хельсинки и брал штурмом горы, – вспоминает Еременко-отец. – Есть там один холм. Чтобы забраться на вершину, надо преодолеть 300 ступенек. Вот он три раза в неделю бегом туда поднимался. А потом шел на искусственное поле, находил 12-летних пацанов и возился с ними: мол, отнимайте у меня мяч. И сейчас все то же самое. Он не собирается заканчивать карьеру.

В январе Роман продолжает активно заниматься футболом, пусть это всего лишь игры 8 на 8 с финскими и русскими друзьями.

– Мы даже 1 января играли, – рассказывает Алексей Еременко, брат Романа. – На улице было минус 10, но мы все равно собрались с ребятами в 12 утра. Что поделаешь, не можем жить без футбола. Такие игры помогают Роме не отчаиваться.  

Между тем, Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы Романа Еременко, заявил, что УЕФА рассмотрит апелляцию игрока на его дисквалификацию 2 марта. Скорее всего, сам Роман будет присутствовать на заседании.

Последний матч за ЦСКА Еременко провел в октябре 2016 года и сейчас отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

Подробнее о том, чем сейчас занимается Еременко, читайте в свежем «ССФ», который выйдет во вторник 24 января.

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