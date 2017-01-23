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Номер с видом на Роналду. Как «Реал» сделает стадион самым крутым в мире (фото)

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Номер с видом на Роналду. Как «Реал» сделает стадион самым крутым в мире (фото)
Источник: Ribas & Ribas Architects

Летом 2017-го начнется реконструкция «Сантьяго Бернабеу». За 400 миллионов евро «Реал» собирается вывести стадион на космический уровень.

О реконструкции стадиона руководство «Реала» задумалось еще в 2012 году, однако тогда городские власти были против – не хотели, чтобы территория арены увеличивалась и она, кстати, не станет больше. Когда разногласий с мэрией не осталось, снова пришлось отложить начало работ из-за иска группы защитников окружающей среды, и таких было несколько от разных организаций, но и с ними справиться удалось.  

В принципе помешать реализации проекта может любой мадридец, выступив против изменения архитектурного облика города, но жители все-таки хотят увидеть обновленный «Сантьяго Бернабеу». На это клуб потратит 400 миллионов евро – если переводить в рубли, получится чуть больше 25 миллиардов. Вот куда и на что пойдут эти деньги.

Крыша

Она будет выдвижной, сможет вращаться на 360 градусов, если потребуется закрыть поле – по времени займет 15 минут. Для этого переделают верхние ярусы трибун, над ними построят металлические стойки, на которых закрепят крышу. Арена станет выше, насколько – неизвестно, но, например, в 1992 году после реконструкции высота увеличилась с 22 до 45 метров.

Источник: Ribas & Ribas Architects

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Коммуникации

«Сантьяго Бернабеу» станет первым в Европе, где установят сеть высокой плотности – она способна передавать огромные объемы трафика. Поэтому болельщики смогут без проблем сидеть в интернете, а также для них напишут специальное приложение. Например, оно позволит постить фотографии или делиться впечатлениями через большой экран, который охватит весь стадион. Для персонала клуба создадут новый канал коммуникаций, они смогут его использовать при выполнении различных задач или решения вопросов, связанных с безопасностью. Кстати, об этом – для повышения ее уровня количество выходов увеличат до 360.  

Источник: Ribas & Ribas Architects

Фасад

Необычный вид ему придадут специальные металлические полосы, на него можно будет спроецировать любое изображение. Кроме того, благодаря большому количеству светодиодов, стадион сможет окраситься в любой цвет, как, допустим, «Альянц Арена» в Германии.

Источник: Ribas & Ribas Architects

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Развлечения

Торговые центры, кафе, магазины, клубный музей – это все необходимо, но удивления не вызывает. А вот отель с номерами, не выходя из которых можно смотреть футбол, – совсем другое дело. Такой вид будет не у всех комнат, но чего стоит сама возможность увидеть, как Криштиану Роналду забивает очередной мяч, лежа в кровати.

Источник: Ribas & Ribas Architects

Преимущества для города

В первую очередь в выигрыше окажутся жители района Кастельяна, в котором находится «Сантьяго Бернабеу». Территория со стороны аллеи все того же Кастельяна станет большой площадью для пешеходов – оттуда быстро и спокойно можно будет добраться до стадиона, там же построят входной атриум площадью в 2000 квадратных километров. Со стороны площади Саградос Корасонес снесут торговые залы, что позволит опустевшую местность озеленить и снизить уровень шума.

Источник: Ribas & Ribas Architects

Название

Вместе с обликом, стадион получит новое название – «Абу-Даби Бернабеу», за него «Реал» будет получать 20 миллионов евро в год. Появилось оно после того, как мадридский клуб начал сотрудничество с нефтяной компанией из столицы ОАЭ International Petroleum Investment Company.

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