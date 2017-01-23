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Переломный момент. Топ-5 страшных травм головы в футболе (Видео 16+)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Переломный момент. Топ-5 страшных травм головы в футболе (Видео 16+)
Источник: Reuters

Накануне в матче между «Халлом» и «Челси» разыгралась настоящая драма – Райана Мэйсона госпитализировали с переломом черепа.

Травма головы – одна из самых страшных в футболе. Ноги и руки заживут – это вопрос времени пусть даже пройдет и полгода, и год. С головой все по другому. После травмы головы ты либо будешь жить полноценной жизнью, либо нет.

Райан Мэйсон

Именно перед такой перспективой стоял Райан Мэйсон после столкновения с Гэри Кэхиллом на 14-й минуте матча английской Премьер-лиги, в котором его клуб, «Халл Сити» гостил в Лондоне у местного «Челси». Футболисты вели верховую борьбу за мяч, пущенный с углового. Оба смотрели на кожаную сферу, а не по сторонам; оба неслись к цели на огромной скорости; оба не хотели уступать.

Увидев момент столкновения, судья, ни секунды не раздумывая, дал сигнал врачам спешить к пострадавшим. На газоне лежали двое футболистов. В итоге для Кэхилла все обошлось. Он даже смог продолжить игру. Мэйсону повезло меньше.


Пока врачи спешили на поле, партнеры старались силой удержать друга на земле, не давая ему вставать. Доктора, увидевшие, что произошло, даже не решились перетаскивать Мэйсона на носилки. На поле появились специальные составные носилки, которые можно было собрать, не передвигая футболиста с места.

Игрок тут же был доставлен в ближайший госпиталь. Там кроме перелома черепа диагностировали еще и кровоизлияние в мозг. Благодаря своевременным и оперативным действиям футболиста удалось спасти от верной смерти. Ему была сделана операция. Ближайшее время он проведет в госпитале. О состоянии здоровья игрока пока ничего не известно. Тем более рано говорить и о сроках полного восстановления, если оно, конечно, возможно.

Петр Чех

Один из самых памятных эпизодов с переломом черепа на футбольном поле также произошел в матче команды Романа Абрамовича. Тогда, правда, пострадавшим, оказался уже футболист «аристократов» - чешский голкипер команды Петр Чех.

В матче с «Редингом» вратарь выскочил на перехват мяча, после чего получил удар в голову ногой от нападающего Стивена Ханта. Врачи диагностировали вдавленный перелом черепа. Речь даже шла о завершении карьеры. Но, спустя несколько месяцев, прооперированный вратарь восстановился и вышел на поле. После этого он стал одним из самых узнаваемых футболистов планеты – с того момента и до сих пор Чех вынужден играть в специальном защитном шлеме.


Эмануэль Ортега

В мае 2015 года случился эпизод, который завершился не так удачно. В матче одной из низших аргентинских лиг столкнулись футболисты клубов «Сан-Мартин де Бурсако» и «Хувентуд Унида». В результате первый, 21-летний Эмануэль Ортега, вылетел за пределы поля и на полной скорости влетел в бетонную стену. После столкновения футболист упал и продолжил лежать без движения. Его обидчик начал сигналами показывать, что требуется медицинская помощь.

Эмануэля с диагнозом перелом черепа доставили в больницу, где ему сделали операцию. Однако футболист вскоре умер, так и не приходя в сознание. Все матчи следующего тура были перенесены из-за траура. Обидчик футболиста выразил соболезнования близким, но отказался приносить извинения, уверяя, что действовал в рамках правил.


Сергей Перхун

Есть свои печальные случаи и в истории российского футбола. В 2001 году голкипер ЦСКА Сергей Перхун столкнулся головами с футболистом «Анжи» Будуном Будуновым. С тяжелой открытой черепно-мозговой травмой Перхуна отправили в махачкалинский аэропорт. По пути он впал в кому и перенес клиническую смерть.

Жизнь в игроке теплилась долгих десять дней. Но врачи, сделавшие все от них зависящие, вытащить футболиста с того света не смогли. Заключение: тотальный отёк головного мозга, остановка мозгового кровотока с последовавшей за этим гибелью клеток головного мозга.


Дагфинн Энерли

Норвежский футболист Дагфинн Энерли после травмы головы выжил, но окончательно восстановиться так и не смог.

В игре первенства Норвегии между командами «Фредригстадо» и «Старто», на 85-й минуте встречи Дагфин столкнулся со своим же партнером по команде, который упал ему на голову. Диагноз –перелом шейных позвонков.

Дагфинн был доставлен в клинику, где врачи смогли спасти ему жизнь. Но после этого происшествия у игрока случился полный паралич конечностей. С тех пор он прикован к инвалидному креслу.


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