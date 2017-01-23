«Краснодар» выше «Спартака», «Зенит» ниже «Анжи»: рейтинг стадионов РФПЛ

«Советский спорт» представляет рейтинг стадионов клубов РФПЛ.

Рассказы о российских стадионах-долгостроях набили оскомину. Обсуждать, как «Газпром-Арена» получит пару миллиардов евро на некую «адаптацию» к чемпионату мира-2018 и чемпионату Европы-2020 (неужели он строился без учёта требований, которые предъявляются к международным матчам?), уже тоже, наверное, никому неинтересно. Спрашивать, что будет со стадионами в Саранске и Калининграде после того, как они примут матчи мирового первенства, а их нужно будет при этом ещё содержать, не станем. Не об этом сейчас речь.

«Советский спорт» представляет срез ситуации со стадионами по состоянию на сегодняшний день: мы взяли для анализа те стадионы, на которых сегодня играют 16 клубов РФПЛ.

На положение стадиона в рейтинге влияло множество факторов, в том числе вместимость стадиона, транспортная доступность, год постройки и проведения последней реконструкции, результаты сертификации Российского футбольного союза, уровень сервиса в день проведения игры (и не только в день игры), спортивная и сервисная инфраструктура, наличие беговых дорожек, качество игрового покрытия, наличие козырька над трибунами и многие другие аспекты.

Рейтинг «Советского спорта» основан на открытых данных и результатах опроса мнений болельщиков и специалистов, каждый из которых побывал на всех стадионах приводимого списка.





И еще несколько интересных фактов о российских стадионах:

Самым вместительным стал стадион казанского «Рубина» - «Казань Арена» - 45 379 человек. Самый скромный показатель у домашней арены дебютантов Премьер-лиги, клуба «Оренбург», стадиона «Газовик» - всего 6 298 человек.



Самых молодых арен две: «Арена ЦСКА» и стадион футбольного клуба «Краснодар», введенные в эксплуатацию во второй половине 2016 года. Самый возрастной стадион у футбольного клуба «Зенит» - стадион «Петровский» был построен в 1925 году.



В списке оказалось пять стадионов высшей категории: краснодарский, казанский, грозненский и два московских, принадлежащих ЦСКА и «Спартаку». Два стадиона не смогли получить сертификат соответствия даже первой категории: «Труд» в Томске и «Газовик» в Оренбурге – вторая категория.



Лишь два стадиона будут принимать матчи предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу «Открытие Арена» и «Казань Арена». Тем не менее, в рейтинге они уступили краснодарскому стадиону, на котором игры мирового первенства проводиться не будут.



«Анжи Арена» - единственный стадион, в который команде, проводящей на ней домашние матчи формально приходится ездить из другого города.



Четыре трибуны стадиона «Олимп-2» в городе Ростов-на-Дону, принадлежат разным владельцам.



Лишь два стадиона, «Открытие Арена» и «СКБ-Банк Арена», носят названия, полученные в результате продажи прав спонсору. В обоих случаях покупателями стали банковские структуры.

