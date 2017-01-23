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«Спартак», опомнись! От любви до ненависти один шаг. Фанаты его пока не сделали

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак», опомнись! От любви до ненависти один шаг. Фанаты его пока не сделали
Источник: «Советский спорт»

Сегодня у красно-белых есть последняя возможность реабилитироваться за восемь январских поражений – победить ЦСКА.

Вот «Спартак» и остановился у последней черты. Восемь поражений кряду после Нового года. Ни одного набранного очка. И демонстрация в раздевалке, куда перед матчем с армейцами нагрянула целая демонстрация разгневанных фанатов – «погутарить за ромбик».

Разговор (хотя по количеству мата стоит, пожалуй, перейти на сленг и написать «базар») был серьезный. И оправдания спартаковцев болельщики не приняли.

Да их и трудно принять: «В январе в первых трех матчах мы еще нормально играли…»

Это где?!

4 января – 0:3 с «Барысом», 6 января – 2:5 с «Югрой». Если это нормально, то что такое «плохо»?

В первом же домашнем матче в новом году – опять удар по самолюбию поклонников команды. Бесславное сухое поражение от «Слована» 0:3.

В адрес главного тренера «Спартака» Алексея Ярушкина на этом поединке с трибун неслись проклятия. И вроде уже нет смысла дергаться и менять тренера в концовке провального сезона.

Но нерв болельщиков оголен! И они требуют решительных действий и от команды, и от руководства клуба.

Скажу честно, меня несколько покоробила встреча фанатов с игроками. От нее пахнуло разборкой «а ля 90-е». Слишком много мата, который едва не превратил нужный и назревший разговор в тупой и хамский наезд.

«Это отмазки для телок!..» Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков (видео)

Но с другой стороны, в нем есть и очень мощный положительный момент. Ведь, когда игроки проклинают тренера и ругают игроков за безволие – это далеко не худший вариант.

Гораздо хуже, когда они молча уходят с трибун. И перестают ходить на матчи. А у «Спартака» поддержка фансектора на сегодняшний день – лучшая в Москве. Динамовцы могут рассчитывать на такую же только на редких топовых матчах. Игроки ЦСКА – даже не мечтают.

Да вот вам простой факт. «Спартак» провалил сезон, скатился на предпоследнее место в Западной конференции. Но при этом на Матче звезд КХЛ оказалось сразу два игрока красно-белых. Защитник Мэтт Гилрой и нападающий Райан Стоа. Фантастика!

От любви до ненависти один шаг. Но пока фанаты его еще не сделали. Пока «Спартак» любят, не смотря на уже восемь «измен» кряду.

Для оправдания у «гладиаторов» есть две битвы с армейцами из Москвы и Санкт-Петербурга. И в ней болельщики ждут даже не побед – отчаянной и жесткой борьбы. С выкладкой на 120 процентов.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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