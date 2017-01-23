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«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«На Россию давят. А все базируется на показаниях иуды, прячущегося за океаном»
Источник: Associated Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о письмах биатлонистов в IBU и о давлении на Россию.

- Итак, руководители IBU не могли не отреагировать на письмо 170 биатлонистов по ужесточению борьбы с допингом и созвали в Антерсельве этакий всеобщий сход. Некоторые охарактеризовали мероприятие, как внеочередной исполком IBU. Хотя это не было исполкомом, а скорее расширенным собранием с участием представителей команд. Итак, Мартен Фуркад вышел злой, Дарья Домрачева тоже была недовольна итогами. А что вы думаете об этом мероприятии?
- Домарчева высказалась в том смысле: сколько можно этой ерундой заниматься? Надо уже что-то решить и закрыть эту тему. Во всяком случае, я так понял ее слова.

На руководство Международного союза биатлонистов оказывается давление. Но нельзя судить тех, в чей адрес не представлено вообще никаких доказательств их вины. А на IBU давят, хотят, чтобы Россию отстранили. Но для этого должны быть основания, а не голословные заявления.

- Но пока итог собрания от 21 января в Антерсельве: в отношении 22 наших спортсменов расследование прекращено. Но остается 7 человек под подозрением. Сказано, что в отношении них расследование будет продолжено.
- Что значит, под подозрением? Если бы они были уличены в применении запрещенных препаратов, об этом уже было бы объявлено, и они были бы наказаны. ВАДА тут же бы предоставила доказательства. Можете не сомневаться. А так наших спортсменов могут подозревать только в манипуляции с допинг-пробами. Но как спортсмены могут манипулировать со своими пробами? После того, как проба сдана, она опечатывается и спортсмен больше до нее не дотрагивается. Ответственность за пробу несет допинг-офицер. Один иуда (бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. - Прим. ред.), который сейчас прячется за океаном, что-то наговорил, а на его показаниях вся эта история и выстроена.

- Но, видимо, на пробах есть царапины…
- И что? В чем здесь вина спортсмена?

Дмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищут

- По словам того самого иуды, как вы его назвали, видимо, проба спортсмена была нечистой и поэтому была подменена. Отсюда царапины.
- Если такие факты не зафиксированы, значит, это все домыслы. Доказательства есть? Нет. Все, до свидания. На основании домыслов одного человека нельзя наказывать спортсмена. И на этой позиции стоит руководство Международного союза биатлонистов. Эта позиция принципиальная и я ее уважаю.

Сколько уже времени прошло с момента первого и второго докладов Макларена? И что, где доказательства? Если б они были, можно не сомневаться, давно бы все было озвучено. А так – нет у них ничего.

- Ну вот уже 22-х простили. Неожиданное решение?
- Давайте назад отмотаем пленку. Помните, как было вначале? 31 российский биатлонист уличен в применении допинга! Сколько было шума. В итоге – 22 реабилитированы, по поводу двоих, про которых изначально отдельно говорили, уже тишина. Это пропагандистская война против России. Как я ее характеризую, война без применения огнестрельного оружия.

- Опять пошла волна по поводу отъема у Тюмени чемпионата мира 2021 года…
- Да это все чехи мутят! Они же претендовали на этот чемпионат, но проиграли Тюмени. И ведут себя, как обиженный ребенок, у которого отобрали игрушку.

- Для чего назначено еще одно собрание, либо внеочередное заседание исполкома IBU на 9 февраля в Хохфильцене? В этот день ведь стартует чемпионат мира.
- Как я уже говорил, на руководителей IBU давят. Комиссия Макларена никаких доказательств не предоставила. Видимо, ей дают еще время, чтобы хоть что-то в отношении наших биатлонистов предъявить. А так как все тянут время и ничего не могут предъявить, то, похоже, что у Макларена нет никаких доказательств.

А надо говорить о другом: о терапевтических разрешениях, которые раздали направо и налево. Ну какие они больные?! Эти больные теперь всех здоровых побеждают. Надо разговаривать о том, как бороться всем миром с допингом, как искоренить даже маленькие лазейки возможности употребления запрещенных препаратов. А ведь терапевтические разрешения – это и есть легализация допинга. Вот о чем надо говорить. А все разговоры только о том, как наказать Россию.

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