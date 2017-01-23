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Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.

ШОУ НА «ЭМИРЕЙТС»

Мы, конечно, видели Арсена Венгера разгневанным – пару лет назад главный тренер «Арсенала» чуть не полез врукопашную со своим главным антагонистом Жозе Моуринью. Но все равно, каждая подобная выходка француза кажется чем-то из ряда вон выходящим.

В матче с «Бернли» Венгер, когда при счете 1:0 на третьей добавленной минуте в ворота «канониров» был назначен пенальти, наорал на резервного судью Мартина Тэйлора, и даже попытался толкнуть его. За что, разумеется, был удален.

«Я должен был заткнуться, и приношу извинения, что не сделал этого. Но я не говорил ничего такого ужасного. В футболе вы каждый день слышите что-то подобное», - успокоился уже после матча Венгер, тем более что «Арсенал» добился-таки победы на седьмой добавленной минуте – 2:1. Благодаря пенальти, эстетски пробитому Алексисом Санчесом – чилиец исполнил «Паненку». К слову, оба 11-метровых были назначены по делу.

Но Футбольная ассоциация все равно будет разбирать поведение Венгера. Французу грозят двухматчевая дисквалификация и штраф – именно так за подобный проступок был в 2012 году наказан главный тренер «Ньюкасла» Алан Пардью.

Возвращаясь же к пенальти, стоит сказать, что последний раз два 11-метровых в добавленное время назначались в премьер-лиге почти шесть лет назад – в апреле 2011. И тоже на «Эмирейтс» - тогда «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем».

СКАНДАЛ НА «ЭТИХАДЕ»

Источник: Reuters

Был возмущен в этом туре действиями арбитра и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. В матче с «Тоттенхэмом» при счете 2:1 в пользу «горожан» защитник лондонцев Уокер в своей штрафной ощутимо положил руку на спину форварду «Сити» Стерлингу и толкнул его. Рефери Эндрю Марринер показал, что нужно продолжать игру, тем более что Стерлинг устоял на ногах, и в ответной атаке «Тоттенхэм» сравнял счет.

Казалось, что Гвардиола готов задушить Марринера прямо на месте – трудно припомнить, когда испанец был настолько разгневан. А момент с участием Стерлинга стал предметом бурных дебатов.

«Судья должен обладать определенным мужеством, чтобы в такой ситуации назначить пенальти и показать защитнику красную карточку. Если бы Стерлинг упал, все было бы просто. Честность не всегда вознаграждается», - так написал в твиттере известный в прошлом нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.

«Если на месте Стерлинга был опытный игрок, такой, как я, то, наверное, упал бы. А теперь два очка от нас уплыли. Но никто не может осуждать Рахима – он просто слишком честный», - заявил партнер Стерлинга Яя Туре.

Продолжаются злоключения вратаря «Сити» Браво. Статистики подсчитали, что за последние два матча – с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» - чилиец не отразил ни одного удара. Все, что летело в створ, оказалось в сетке.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МЭЙСОНА

Источник: Reuters

Самый страшный эпизод тура случился в первом тайме матча между «Челси» и «Халлом» - защитник «синих» Кэйхилл и хавбек «тигров» Мэйсон столкнулись головами. Для последнего последствия оказались печальными – ему долго оказывали помощь, унесли с поля в кислородной маской, а в госпитали диагностировали перелом черепа. К счастью, сейчас состояние Мэйсона стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Кэйхилл же не только продолжил игру, но и забил второй гол «Челси». Ударом головой. Передачу защитнику сделал Сеск Фабрегас. Для испанца это уже 101-й голевой пас в АПЛ. Столько же у форварда «Манчестер Юнайтед» Руни. Больше – только у Райана Гиггза (162) и Фрэнка Лэмпарда (102). Очевидно, что уже в этом сезоне Фабрегас выйдет на чистое второе место в этом списке.

На фоне чудовищного случая с Мэйсоном немного в тени осталось возвращение в состав «Челси» Диего Косты. На счету форварда – победный гол. Когда на 87-й минуте главный тренер «синих» Антонио Конте решил заменить Косту, трибуны проводили его аплодисментами.

«Я рад за него, за клуб, за болельщиков. На этом все спекуляции должны быть закончены. После такого его выступления сегодня думаю, что я принял правильное решение», - сказал Конте.

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РЕКОРД РУНИ

Источник: Reuters

Уэйн Руни – лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед». Рекордный, 250-й гол 31-летний форвард забил в матче со «Сток Сити». И это был действительно красивый и по-настоящему важный гол: на четвертой добавленной ко второму тайму минуте Руни ударом со штрафного послал мяч точно в «девятку», благодаря чему «МЮ» ушел от поражения – 1:1. Тем ценнее достижение.

Теперь у Руни на один мяч больше, чем у легенды «Юнайтед» Бобби Чарльтона, чье достижение держалось с 1973 года.

180 голов за «МЮ» он забил в премьер-лиге, 31 – в различных кубковых турнирах, 39 – в еврокубках.

136 мячей Руни провел на «Олд Траффорд», 106 – в гостях, и 8 – на нейтральном поле.

193 гола форвард забил правой ногой, 27 – левой ногой и 30 – головой.

Руни – лучший бомбардир и в истории сборной Англии (53 гола). Примечательно, что в национальной команде он тоже побил рекорд Бобби Чарльтона (49 мячей). Случилось это в 2015 году.

РАЗОЧАРОВАНИЕ «ЛИВЕРПУЛЯ»

Источник: Reuters

Главная сенсация тура громыхнула на «Энфилде», где «Ливерпуль» проиграл «Суонси» - 2:3. Для «лебедей» это первая в истории гостевая победа над «красными».

Примечательна фигура главного тренера валлийцев – Пола Клемента. В футбол он серьезно никогда не играл, одно время был учителем физкультуры, работал в академии «Челси», где во время своего первого пришествия в клуб его заметил Гус Хиддинк, поднявший Клемента в штаб первой команды. Потом были годы совместной работы с Карло Анчелотти – в «Челси», «ПСЖ», «Реале», «Баварии». Теперь – самостоятельное плавание.

«Ливерпуль» же в январе одержал только одну победу – над командой 4-го дивизиона «Плимут Аргайл» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии. В премьер-лиге же были ничьи с «Сандерлендом» и «МЮ».

«Результат, который тяжело принять. В первом тайме у нас было четыре или пять верных моментов, и мы могли снять все вопросы», - главный тренер «красных» Юрген Клопп с трудом находил объяснение случившемуся.

По иронии судьбы, за день до матча было объявлено о возвращении в «Ливерпуль» легенды клуба Стивена Джеррарда, который будет работать тренером в академии.

Все матчи тура:

Матч

Ливерпуль - Суонси - 2:3 (0:0)

Голы

Льоренте 48 (0:1). Льоренте 52 (0:2). Фирмино 55 (1:2). Фирмино 69 (2:2). Сигурдссон 74 (2:3).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Коутиньо (Старридж, 57), Вейналдум (Матип, 90), Джан (Ориги, 71), Лаллана, Милнер, Хендерсон, Фирмино

Суонси: Фабиански, Фернандес, Ноутон, Моусон, Ольссон (Ранхель, 79), Корк, Фер (Фултон, 90), Сигурдссон, Кэролл, Роутледж, Льоренте (Борха, 85)

Предупреждения:

Клаван, 36 - Фер, 90

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

21 января 15:30, Энфилд, Онлайн-трансляция

Матч

Борнмут - Уотфорд - 2:2 (0:1)

Голы

Кабаселе 24 (0:1). Кинг 48 (1:1). Дини 65 (1:2). Афобе 83 (2:2).

Состав

Борнмут: Боруц, Мингз, Смит А., Дэниелс, Кук С., Сурмэн, Фрейзер (Пью, 81), Станислас (Афобе, 74), Кинг (Айб, 74), Уилшер, Уилсон К.

Уотфорд: Гомес, Кабаселе (Кэткарт, 85), Бритос, Кабул, Прёдль, Холебас, Дукуре (Игало, 88), Клеверли, Капу, Окака Чука (Янмат, 62), Дини

Предупреждения:

Кук С., 90 - Холебас, 71; Кабул, 79

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

21 января 18:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

Матч

Вест Бромвич - Сандерленд - 2:0 (2:0)

Голы

Флетчер 30 (1:0). Брант 37 (2:0).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, МакАули Г., Доусон, Брант, Флетчер, Шадли (Маклин, 81), Моррисон (Ливермор, 72), Филлипс, Якоб, Рондон (Робсон-Кану, 87)

Сандерленд: Манноне, Джонс, Джилободжи, ван Анхолт, О'Ши, Денайер (Борини, 79), Ларссон, Янузай (Аничебе, 66), Хонеймэн, Родуэлл, Дефо

Предупреждения:

Ньом, 90 - Хонеймэн, 85

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

21 января 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

Матч

Кристал Пэлас - Эвертон - 0:1 (0:0)

Голы

Коулмэн 87 (0:1).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Уорд, Данн, Томкинс, Панчон, Кабай (Лэдли, 72), МакАртур, Реми (Ли Чун Юн, 61), Шлупп (Таунсенд, 88), Бентеке К.

Эвертон: Роблес, Бэйнс, Коулмэн, Мори, Уильямс, Холгейт, Дэвис, Миральяс (Лукман, 72), Бэрри (Шнайдерлин, 59), Баркли (Джагелка, 90), Лукаку

Предупреждения:

нет - Холгейт, 26

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

21 января 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Мидлсбро - Вест Хэм - 1:3 (1:2)

Голы

Кэрролл 9 (0:1). Стуани 26 (1:1). Кэрролл 43 (1:2). Кальери 90 (1:3).

Состав

Мидлсбро: Вальдес, Френд, Гибсон, Эспиноза, Клейтон, де Рон, Чемберс, Форшоу (Жестед, 83), Стуани (Бэмфорд, 80), Траоре, Негредо

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Байрэм, Обьянг, Лансини, Антонио, Фегули (Коллинс, 83), Ноубл (Фернандес, 54), Кэрролл (Кальери, 67)

Предупреждения:

Гибсон, 80; Эспиноза, 83 - Лансини, 6

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

21 января 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция

Матч

Сток Сити - Манчестер Юнайтед - 1:1 (1:0)

Голы

Мата 19 (1:0 - автогол). Руни 90 (1:1).

Состав

Сток Сити: Грант, Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Имбула, 88)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Блинд, Феллайни (Рэшфорд, 56), Мхитарян (Лингард, 73), Погба, Эррера, Мата (Руни, 67), Валенсия, Ибрагимович

Предупреждения:

Арнаутович, 7; Грант, 59; Питерс, 62; Аллен, 90 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

21 января 18:00, Британия, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)

Голы

Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн

Предупреждения:

Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция

Матч

Саутгемптон - Лестер Сити - 3:0 (2:0)

Голы

Уорд-Проуз 26 (1:0). Родригес 39 (2:0). Тадич 86 (3:0 - пен.).

Состав

Саутгемптон: Форстер, ван Дейк (Стивенс, 56), Бертран, Йошида, Соареш, Тадич, Хёйбьерг (Класи, 73), Уорд-Проуз, Ромеу, Рэдмонд, Родригес (Лонг, 80)

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Симпсон, Морган, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Менди (Олбрайтон, 46), Варди, Грэй, Окадзаки (Муса, 63)

Предупреждения:

нет - Морган, 85

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

22 января 15:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал - Бёрнли - 2:1 (0:0)

Голы

Мустафи 59 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.). Грэй 90 (2:1 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Джака, Рэмзи, Озил (Бельерин, 89), Жиру (Уэлбек, 87), Айвоби (Коклен, 69), Санчес

Бёрнли: Хитон, Ми, Кин, Уорд, Лоутон, Хендрик (Бартон, 73), Бойд, Дефур (Воукс, 77), Марни (Тарковски, 76), Барнс, Грэй

Предупреждения:

Мустафи, 90 - Лоутон, 59; Марни, 74; Барнс, 90

Удаления:

Джака, 66 - нет

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

22 января 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Матч

Челси - Халл Сити - 2:0 (1:0)

Голы

Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0).

Состав

Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87)

Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75)

Предупреждения:

Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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