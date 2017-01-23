Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.

ШОУ НА «ЭМИРЕЙТС»

Мы, конечно, видели Арсена Венгера разгневанным – пару лет назад главный тренер «Арсенала» чуть не полез врукопашную со своим главным антагонистом Жозе Моуринью. Но все равно, каждая подобная выходка француза кажется чем-то из ряда вон выходящим.

В матче с «Бернли» Венгер, когда при счете 1:0 на третьей добавленной минуте в ворота «канониров» был назначен пенальти, наорал на резервного судью Мартина Тэйлора, и даже попытался толкнуть его. За что, разумеется, был удален.

«Я должен был заткнуться, и приношу извинения, что не сделал этого. Но я не говорил ничего такого ужасного. В футболе вы каждый день слышите что-то подобное», - успокоился уже после матча Венгер, тем более что «Арсенал» добился-таки победы на седьмой добавленной минуте – 2:1. Благодаря пенальти, эстетски пробитому Алексисом Санчесом – чилиец исполнил «Паненку». К слову, оба 11-метровых были назначены по делу.

Но Футбольная ассоциация все равно будет разбирать поведение Венгера. Французу грозят двухматчевая дисквалификация и штраф – именно так за подобный проступок был в 2012 году наказан главный тренер «Ньюкасла» Алан Пардью.

Возвращаясь же к пенальти, стоит сказать, что последний раз два 11-метровых в добавленное время назначались в премьер-лиге почти шесть лет назад – в апреле 2011. И тоже на «Эмирейтс» - тогда «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем».

СКАНДАЛ НА «ЭТИХАДЕ»

Был возмущен в этом туре действиями арбитра и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. В матче с «Тоттенхэмом» при счете 2:1 в пользу «горожан» защитник лондонцев Уокер в своей штрафной ощутимо положил руку на спину форварду «Сити» Стерлингу и толкнул его. Рефери Эндрю Марринер показал, что нужно продолжать игру, тем более что Стерлинг устоял на ногах, и в ответной атаке «Тоттенхэм» сравнял счет.

Казалось, что Гвардиола готов задушить Марринера прямо на месте – трудно припомнить, когда испанец был настолько разгневан. А момент с участием Стерлинга стал предметом бурных дебатов.

«Судья должен обладать определенным мужеством, чтобы в такой ситуации назначить пенальти и показать защитнику красную карточку. Если бы Стерлинг упал, все было бы просто. Честность не всегда вознаграждается» , - так написал в твиттере известный в прошлом нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.

«Если на месте Стерлинга был опытный игрок, такой, как я, то, наверное, упал бы. А теперь два очка от нас уплыли. Но никто не может осуждать Рахима – он просто слишком честный», - заявил партнер Стерлинга Яя Туре.

Продолжаются злоключения вратаря «Сити» Браво. Статистики подсчитали, что за последние два матча – с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» - чилиец не отразил ни одного удара. Все, что летело в створ, оказалось в сетке.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МЭЙСОНА

Самый страшный эпизод тура случился в первом тайме матча между «Челси» и «Халлом» - защитник «синих» Кэйхилл и хавбек «тигров» Мэйсон столкнулись головами. Для последнего последствия оказались печальными – ему долго оказывали помощь, унесли с поля в кислородной маской, а в госпитали диагностировали перелом черепа. К счастью, сейчас состояние Мэйсона стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Кэйхилл же не только продолжил игру, но и забил второй гол «Челси». Ударом головой. Передачу защитнику сделал Сеск Фабрегас. Для испанца это уже 101-й голевой пас в АПЛ. Столько же у форварда «Манчестер Юнайтед» Руни. Больше – только у Райана Гиггза (162) и Фрэнка Лэмпарда (102). Очевидно, что уже в этом сезоне Фабрегас выйдет на чистое второе место в этом списке.

На фоне чудовищного случая с Мэйсоном немного в тени осталось возвращение в состав «Челси» Диего Косты. На счету форварда – победный гол. Когда на 87-й минуте главный тренер «синих» Антонио Конте решил заменить Косту, трибуны проводили его аплодисментами.

«Я рад за него, за клуб, за болельщиков. На этом все спекуляции должны быть закончены. После такого его выступления сегодня думаю, что я принял правильное решение», - сказал Конте.

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РЕКОРД РУНИ

Уэйн Руни – лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед». Рекордный, 250-й гол 31-летний форвард забил в матче со «Сток Сити». И это был действительно красивый и по-настоящему важный гол: на четвертой добавленной ко второму тайму минуте Руни ударом со штрафного послал мяч точно в «девятку», благодаря чему «МЮ» ушел от поражения – 1:1. Тем ценнее достижение.

Теперь у Руни на один мяч больше, чем у легенды «Юнайтед» Бобби Чарльтона, чье достижение держалось с 1973 года.

180 голов за «МЮ» он забил в премьер-лиге, 31 – в различных кубковых турнирах, 39 – в еврокубках.

136 мячей Руни провел на «Олд Траффорд», 106 – в гостях, и 8 – на нейтральном поле.

193 гола форвард забил правой ногой, 27 – левой ногой и 30 – головой.

Руни – лучший бомбардир и в истории сборной Англии (53 гола). Примечательно, что в национальной команде он тоже побил рекорд Бобби Чарльтона (49 мячей). Случилось это в 2015 году.

РАЗОЧАРОВАНИЕ «ЛИВЕРПУЛЯ»

Главная сенсация тура громыхнула на «Энфилде», где «Ливерпуль» проиграл «Суонси» - 2:3. Для «лебедей» это первая в истории гостевая победа над «красными».

Примечательна фигура главного тренера валлийцев – Пола Клемента. В футбол он серьезно никогда не играл, одно время был учителем физкультуры, работал в академии «Челси», где во время своего первого пришествия в клуб его заметил Гус Хиддинк, поднявший Клемента в штаб первой команды. Потом были годы совместной работы с Карло Анчелотти – в «Челси», «ПСЖ», «Реале», «Баварии». Теперь – самостоятельное плавание.

«Ливерпуль» же в январе одержал только одну победу – над командой 4-го дивизиона «Плимут Аргайл» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии. В премьер-лиге же были ничьи с «Сандерлендом» и «МЮ».

«Результат, который тяжело принять. В первом тайме у нас было четыре или пять верных моментов, и мы могли снять все вопросы», - главный тренер «красных» Юрген Клопп с трудом находил объяснение случившемуся.

По иронии судьбы, за день до матча было объявлено о возвращении в «Ливерпуль» легенды клуба Стивена Джеррарда, который будет работать тренером в академии.

Все матчи тура:

Матч Ливерпуль - Суонси - 2:3 (0:0) Голы Льоренте 48 (0:1). Льоренте 52 (0:2). Фирмино 55 (1:2). Фирмино 69 (2:2). Сигурдссон 74 (2:3). Состав Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Коутиньо (Старридж, 57), Вейналдум (Матип, 90), Джан (Ориги, 71), Лаллана, Милнер, Хендерсон, Фирмино Суонси: Фабиански, Фернандес, Ноутон, Моусон, Ольссон (Ранхель, 79), Корк, Фер (Фултон, 90), Сигурдссон, Кэролл, Роутледж, Льоренте (Борха, 85) Предупреждения: Клаван, 36 - Фер, 90 Судья: Кевин Френд (Англия) Место и дата 21 января 15:30, Энфилд, Онлайн-трансляция