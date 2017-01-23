Пьяный мастер: как Род Стюарт превратил жеребьевку Кубка Шотландии в шоу (видео)

Известный британский певец и автор песен Род Стюарт стал участником жеребьевки пятого раунда Кубка Шотландии.

Все бы ничего, но 72-летний актер решил подарить участникам мероприятия настоящее шоу, и у него это получилось!

Дело в том, что Стюарт находился в излишне приподнятом настроении, а под конец жеребьевки он не заметил протянутую руку главы Футбольной ассоциации Шотландии.





Британские журналисты пишут, что певец перед началом мероприятия успел изрядно выпить.

Отметим, что Стюарт является поклонником «Селтика».