Пьяный мастер: как Род Стюарт превратил жеребьевку Кубка Шотландии в шоу (видео)
Источник: Associated Press
Известный британский певец и автор песен Род Стюарт стал участником жеребьевки пятого раунда Кубка Шотландии.
Все бы ничего, но 72-летний актер решил подарить участникам мероприятия настоящее шоу, и у него это получилось!
Дело в том, что Стюарт находился в излишне приподнятом настроении, а под конец жеребьевки он не заметил протянутую руку главы Футбольной ассоциации Шотландии.
Британские журналисты пишут, что певец перед началом мероприятия успел изрядно выпить.
Отметим, что Стюарт является поклонником «Селтика».
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