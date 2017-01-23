Равнение – на «Салават»! Топ-6 самых зрелищных команд КХЛ
Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую – до стартовых битв плей-офф остается уже меньше месяца. Пришло время подводить первые итоги. Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых зрелищных команд нашей лиги.
1. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
52 матча
150 заброшенных шайб
145 пропущенных шайб
В среднем за матч: 2,88 – 2,78
1 матч без заброшенных шайб
3 матча без пропущенных шайб
Негласное правило «Салавата» в нынешнем сезоне: «Играем сами и даем играть другим». Закрытый хоккей, «железобетонные» оборонительные редуты, предельно осторожная игра в ожидании ошибки соперника – это все не про уфимцев. Команда Игоря Захаркина радует глаз искренним хоккеем, который так любят болельщики. «Салават» на афише любого матча – почти гарантия, что скучно не будет!
«Салават» не смог поразить ворота соперника всего один раз за весь сезон – 3 января в Нижнекамске, где проиграл «Нефтехимику» по буллитам – 0:1. Не забил всего один раз за сезон. Впрочем, этот матч – то самое исключение, которое только подтверждает правило. Зато в активе юлаевцев столько зрелищных матчей-триллеров, что хватит и целый дивизион! Особняком стоит недавнее «зеленое дерби» в Казани. 18 января команды порадовали публику удивительным матчем, который стал украшением всего чемпионата. «Ак Барс» тогда добился победы в овертайме – 6:5.
2. «ЛАДА»
52 матча
129 заброшенных шайб
157 пропущенных шайб
В среднем за матч: 2,48 – 3,02
3 матча без заброшенных шайб
2 матча без пропущенных шайб
Несмотря на плачевное турнирное положение – тольяттинцы сохраняют исключительно теоретические шансы на выход в плей-офф – команда Автограда в нашем рейтинге занимает достойное место. Увы, зрелищность далеко не всегда гарантирует результат. «Лада» – как раз тот случай, когда даже аутсайдер заслуживает добрых слов.
Возьмем, к примеру, матч волжан с ЦСКА, который можно назвать символом всего сезона автозаводцев.
20 января. Тольятти. Аутсайдер два периода на равных бьется с претендентом на победу в регулярном чемпионате. На 43-й минуте армейцы забрасывают две шайбы за 27 секунд и уходят в отрыв – 4:2. Не каждая топ-команда способна выдержать такой увесистый двойной удар от ЦСКА. Но «Лада» не сдается, и через семь минут восстанавливает равновесие! На большее, правда, силенок у волжан не хватило. И карета нашей хоккейной Золушки совсем скоро превратится в тыкву – гости успеют забить победный гол еще в основное время…
Лучшим же матчем сезона «Лады» стал, пожалуй, последний поединок прошлого года. 27 декабря в Тольятти приехал «Салават», и встреча двух зрелищных команд подарила болельщикам настоящий спектакль. В начале третьего периода на табло горели удивительные цифры для матча команд из разных «весовых» категорий. 6:1 в пользу аутсайдера! Уфимцы предприняли титанические усилия, чтобы спасти игру. Забросили три шайбы за четыре минуты! И буквально заперли хозяев в зоне защиты. Казалось, вот-вот оборонительные редуты «Лады» снова падут. Но героическая оборона Тольятти подарила болельщикам автозаводцев надежду, что в 2017 году команда будет радовать публику не только триллерами, но и результатами.
3. «ВИТЯЗЬ»
51 матча
130 заброшенных шайб
135 пропущенных шайб
В среднем за матч: 2,55 – 2,65
6 матчей без заброшенных шайб
2 матча без пропущенных шайб
«Витязь» начал чемпионат 27 августа зрелищным матчем с приставкой «супер» во Владивостоке, где уступил «Адмиралу» 4:5, но играл на нервах болельщиков до самой последней секунды. А ведь как сезон начнешь, так его и проведешь. Подмосковная команда доказывает, что эта хоккейная поговорка имеет право на жизнь. «Витязи» отчаянно бьются за место в плей-офф, и вряд ли сильно удивиться, если интрига в этой битве будет жить до последнего матча команды в «регулярке». И чем бы она ни завершилась, «Витязю» уже есть, чем похвастать в этом сезоне.
20 октября подмосковная команда стала «соучастницей» самого зрелищного рекорда нынешнего чемпионата. На домашнем льду в Подольске «Витязь» разгромил минское «Динамо» с удивительным для современного хоккея счетом 9:6.
За девять лет истории КХЛ есть только один матч, в котором было заброшено больше шайб. И, что очень символично, в нем тоже играл «Витязь»! В первом чемпионате Континентальной лиги в сезоне-2008/09 казахстанский «Барыс» разгромил подмосковную команду со счетом 11:6.
4. «ЙОКЕРИТ»
51 матч
123 заброшенные шайбы
137 пропущенных шайб
В среднем за матч: 2,41 – 2,68
4 матча без заброшенных шайб
1 матч без пропущенных шайб
Финская команда радует болельщиков не только бескомпромиссной игрой с непредсказуемым результатом – большинство матчей «Йокерит» заканчивает с разницей в одну шайбу, но и часто дарит зрителям бонусы в виде овертаймов и буллитов. «Шуты» провели в чемпионате 51 матч, и в доброй трети из них – 16-ти – соперникам для выявления победителя не хватило трех периодов. Большим «трудоголизмом» в КХЛ может похвастать только лидер нашего рейтинга «Салават», который 17 раз дарил болельщикам дополнительное время.
Доводить дело до овертайма финны научились распрекрасно, а вот добывать очки в дополнительное время у них получается намного хуже. На пять побед в овератайме и серии буллитов у них приходится аж 11 поражений. А потому и борьба за место в плей-офф, видимо, будет держать болельщиков «Йокерита» в напряжении до самого последнего дня «регулярки».
5. «МЕТАЛЛУРГ» Мг
52 матча
173 заброшенные шайбы
116 пропущенных шайб
В среднем за матч: 3,32 – 2,23
2 матча без заброшенных шайб
7 матчей без пропущенных шайб
Действующий чемпион еще с 90-х годов прошлого века исповедует атакующий хоккей и остается верен себе, не взирая на смену тренеров и эпох. В этом сезоне «Магнитка» традиционно радует зрителей каскадом зрелищных матчей. А лучший снайпер отечественного хоккея – капитан «стаелваров» Сергей Мозякин добавил особого шарма этому чемпионату, украсив его несколькими рекордами.
В сентябре Сергей побил казавшийся вечным рекорд Бориса Михайлова. 428 шайб в чемпионатах страны легендарного капитана сборной СССР и ЦСКА недосягаемой вершиной. Но Мозякин наглядно доказал, что невозможное возможно, обновив достижение, которое продержалось три с половиной (!) десятка лет.
В январе магнитогорец продолжил переписывать книгу рекордов нашего хоккея. В сентябре он забил свой 37-й гол в нынешнем сезоне и поднял на новую высоту планку снайперского рекорда регулярных чемпионатов КХЛ, отобрав пальму первенства у Стива Мозеса (36 шайб в сезоне 2014/15).
У Мозякина осталась последняя непокоренная вершина. В чемпионате СССР-1962/63 московский армеец Вениамин Александров наколотил 53 шайбы. И этот уникальный рекорд держится уже более полувека. В нынешнем сезоне у магнитогорца есть отличный шанс войти в историю и в этой номинации.
6. СКА
51 матч
217 заброшенных шайб
92 пропущенные шайбы
В среднем за матч: 4,25 – 1,80
0 матчей без заброшенных шайб
10 матчей без пропущенных шайб
Питерский СКА больше всех забросил и меньше всех пропустил. Это единственная команда лиги, которая забивала во всех матчах. Лидер чемпионата и безоговорочный фаворит. Да, в играх с участием СКА, как правило, несложно предугадать победителя. Зато каждое поражение армейской дружины становится сенсацией и событием. А зрелищность матчей команды Олега Знарка обеспечивает целая россыпь звезд в составе – Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов, Никита Гусев…
А уж когда соперник заставляет этих ребят выкладываться по полной программе, зрители получают в подарок матч-шедевр. Как, к примеру, это было 30 августа в Санкт-Петербурге, где гостил «Ак Барс». Армейцы забили быстрый гол, но к 23-й минуте «горели» 1:5. Отыграть четыре шайбы у команды Зинэтулы Билялетдинова – еще сложнее, чем доказать великую теорему Ферма! Но крайне сложно – не значит невозможно! Питерцы сотворили маленькое хоккейное чудо, сравняв счет за пять секунд до финальной сирены. В серии буллитов Госпожа Фортуна улыбнулась гостям, но вряд ли кто бросил хоть слова упрека в адрес армейцев.
Этот матч стал украшением коллекции самых зрелищных игр сезона.