Равнение – на «Салават»! Топ-6 самых зрелищных команд КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую – до стартовых битв плей-офф остается уже меньше месяца. Пришло время подводить первые итоги. Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых зрелищных команд нашей лиги.

1. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

52 матча

150 заброшенных шайб

145 пропущенных шайб

В среднем за матч: 2,88 – 2,78

1 матч без заброшенных шайб

3 матча без пропущенных шайб

Негласное правило «Салавата» в нынешнем сезоне: «Играем сами и даем играть другим». Закрытый хоккей, «железобетонные» оборонительные редуты, предельно осторожная игра в ожидании ошибки соперника – это все не про уфимцев. Команда Игоря Захаркина радует глаз искренним хоккеем, который так любят болельщики. «Салават» на афише любого матча – почти гарантия, что скучно не будет!

«Салават» не смог поразить ворота соперника всего один раз за весь сезон – 3 января в Нижнекамске, где проиграл «Нефтехимику» по буллитам – 0:1. Не забил всего один раз за сезон. Впрочем, этот матч – то самое исключение, которое только подтверждает правило. Зато в активе юлаевцев столько зрелищных матчей-триллеров, что хватит и целый дивизион! Особняком стоит недавнее «зеленое дерби» в Казани. 18 января команды порадовали публику удивительным матчем, который стал украшением всего чемпионата. «Ак Барс» тогда добился победы в овертайме – 6:5.

2. «ЛАДА»

52 матча

129 заброшенных шайб

157 пропущенных шайб

В среднем за матч: 2,48 – 3,02

3 матча без заброшенных шайб

2 матча без пропущенных шайб

Несмотря на плачевное турнирное положение – тольяттинцы сохраняют исключительно теоретические шансы на выход в плей-офф – команда Автограда в нашем рейтинге занимает достойное место. Увы, зрелищность далеко не всегда гарантирует результат. «Лада» – как раз тот случай, когда даже аутсайдер заслуживает добрых слов.

Возьмем, к примеру, матч волжан с ЦСКА, который можно назвать символом всего сезона автозаводцев.

20 января. Тольятти. Аутсайдер два периода на равных бьется с претендентом на победу в регулярном чемпионате. На 43-й минуте армейцы забрасывают две шайбы за 27 секунд и уходят в отрыв – 4:2. Не каждая топ-команда способна выдержать такой увесистый двойной удар от ЦСКА. Но «Лада» не сдается, и через семь минут восстанавливает равновесие! На большее, правда, силенок у волжан не хватило. И карета нашей хоккейной Золушки совсем скоро превратится в тыкву – гости успеют забить победный гол еще в основное время…

Лучшим же матчем сезона «Лады» стал, пожалуй, последний поединок прошлого года. 27 декабря в Тольятти приехал «Салават», и встреча двух зрелищных команд подарила болельщикам настоящий спектакль. В начале третьего периода на табло горели удивительные цифры для матча команд из разных «весовых» категорий. 6:1 в пользу аутсайдера! Уфимцы предприняли титанические усилия, чтобы спасти игру. Забросили три шайбы за четыре минуты! И буквально заперли хозяев в зоне защиты. Казалось, вот-вот оборонительные редуты «Лады» снова падут. Но героическая оборона Тольятти подарила болельщикам автозаводцев надежду, что в 2017 году команда будет радовать публику не только триллерами, но и результатами.

3. «ВИТЯЗЬ»

51 матча

130 заброшенных шайб

135 пропущенных шайб

В среднем за матч: 2,55 – 2,65

6 матчей без заброшенных шайб

2 матча без пропущенных шайб

«Витязь» начал чемпионат 27 августа зрелищным матчем с приставкой «супер» во Владивостоке, где уступил «Адмиралу» 4:5, но играл на нервах болельщиков до самой последней секунды. А ведь как сезон начнешь, так его и проведешь. Подмосковная команда доказывает, что эта хоккейная поговорка имеет право на жизнь. «Витязи» отчаянно бьются за место в плей-офф, и вряд ли сильно удивиться, если интрига в этой битве будет жить до последнего матча команды в «регулярке». И чем бы она ни завершилась, «Витязю» уже есть, чем похвастать в этом сезоне.

20 октября подмосковная команда стала «соучастницей» самого зрелищного рекорда нынешнего чемпионата. На домашнем льду в Подольске «Витязь» разгромил минское «Динамо» с удивительным для современного хоккея счетом 9:6.

За девять лет истории КХЛ есть только один матч, в котором было заброшено больше шайб. И, что очень символично, в нем тоже играл «Витязь»! В первом чемпионате Континентальной лиги в сезоне-2008/09 казахстанский «Барыс» разгромил подмосковную команду со счетом 11:6.

4. «ЙОКЕРИТ»

51 матч

123 заброшенные шайбы

137 пропущенных шайб

В среднем за матч: 2,41 – 2,68

4 матча без заброшенных шайб

1 матч без пропущенных шайб

Финская команда радует болельщиков не только бескомпромиссной игрой с непредсказуемым результатом – большинство матчей «Йокерит» заканчивает с разницей в одну шайбу, но и часто дарит зрителям бонусы в виде овертаймов и буллитов. «Шуты» провели в чемпионате 51 матч, и в доброй трети из них – 16-ти – соперникам для выявления победителя не хватило трех периодов. Большим «трудоголизмом» в КХЛ может похвастать только лидер нашего рейтинга «Салават», который 17 раз дарил болельщикам дополнительное время.

Доводить дело до овертайма финны научились распрекрасно, а вот добывать очки в дополнительное время у них получается намного хуже. На пять побед в овератайме и серии буллитов у них приходится аж 11 поражений. А потому и борьба за место в плей-офф, видимо, будет держать болельщиков «Йокерита» в напряжении до самого последнего дня «регулярки».

5. «МЕТАЛЛУРГ» Мг

52 матча

173 заброшенные шайбы

116 пропущенных шайб

В среднем за матч: 3,32 – 2,23

2 матча без заброшенных шайб

7 матчей без пропущенных шайб

Действующий чемпион еще с 90-х годов прошлого века исповедует атакующий хоккей и остается верен себе, не взирая на смену тренеров и эпох. В этом сезоне «Магнитка» традиционно радует зрителей каскадом зрелищных матчей. А лучший снайпер отечественного хоккея – капитан «стаелваров» Сергей Мозякин добавил особого шарма этому чемпионату, украсив его несколькими рекордами.

В сентябре Сергей побил казавшийся вечным рекорд Бориса Михайлова. 428 шайб в чемпионатах страны легендарного капитана сборной СССР и ЦСКА недосягаемой вершиной. Но Мозякин наглядно доказал, что невозможное возможно, обновив достижение, которое продержалось три с половиной (!) десятка лет.

В январе магнитогорец продолжил переписывать книгу рекордов нашего хоккея. В сентябре он забил свой 37-й гол в нынешнем сезоне и поднял на новую высоту планку снайперского рекорда регулярных чемпионатов КХЛ, отобрав пальму первенства у Стива Мозеса (36 шайб в сезоне 2014/15).

У Мозякина осталась последняя непокоренная вершина. В чемпионате СССР-1962/63 московский армеец Вениамин Александров наколотил 53 шайбы. И этот уникальный рекорд держится уже более полувека. В нынешнем сезоне у магнитогорца есть отличный шанс войти в историю и в этой номинации.

6. СКА

51 матч

217 заброшенных шайб

92 пропущенные шайбы

В среднем за матч: 4,25 – 1,80

0 матчей без заброшенных шайб

10 матчей без пропущенных шайб

Питерский СКА больше всех забросил и меньше всех пропустил. Это единственная команда лиги, которая забивала во всех матчах. Лидер чемпионата и безоговорочный фаворит. Да, в играх с участием СКА, как правило, несложно предугадать победителя. Зато каждое поражение армейской дружины становится сенсацией и событием. А зрелищность матчей команды Олега Знарка обеспечивает целая россыпь звезд в составе – Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов, Никита Гусев…

А уж когда соперник заставляет этих ребят выкладываться по полной программе, зрители получают в подарок матч-шедевр. Как, к примеру, это было 30 августа в Санкт-Петербурге, где гостил «Ак Барс». Армейцы забили быстрый гол, но к 23-й минуте «горели» 1:5. Отыграть четыре шайбы у команды Зинэтулы Билялетдинова – еще сложнее, чем доказать великую теорему Ферма! Но крайне сложно – не значит невозможно! Питерцы сотворили маленькое хоккейное чудо, сравняв счет за пять секунд до финальной сирены. В серии буллитов Госпожа Фортуна улыбнулась гостям, но вряд ли кто бросил хоть слова упрека в адрес армейцев.

Этот матч стал украшением коллекции самых зрелищных игр сезона.