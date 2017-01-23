Тактическая революция в ЦСКА. Михаил Борзыкин – о работе Гончаренко

Обозреватель «Советского спорта» разбирает новую тактическую модель ЦСКА, которая, вероятно, весной станет основной.

ЦСКА переходит на новую тактическую модель – 3–5–2. И хотя Виктор Гончаренко не спешит с прогнозами – «подойдем к старту и определимся, по какой схеме лучше играть», – именно эта модель наигрывается в качестве базовой. Три тайма из четырех на первом сборе в Испании армейцы провели по новой расстановке. Адаптируются все: и основа, и молодежь. В ЦСКА живут этой тактической перестройкой: она есть суть всей подготовки. Если вы читаете официальный сайт клуба, то наверняка обратили внимание, что тема 3–5–2 поднимается в интервью с каждым футболистом и, конечно, с самим Гончаренко.

– Конечно, мы пока ее тестируем, пробуем. В то же время остается прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас еще достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории, считаю, что команда хорошо схватывает, – говорил Гончаренко несколько дней назад в интервью пресс-службе ЦСКА. Примерно то же самое он сказал и сегодня, отвечая на вопрос корреспондента «Советского спорта» Артема Локалова на первой пресс-конференции после назначения.

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Гончаренко делает акцент на том, как команда схватывает новые тактические установки. Последние семь, или даже больше, лет ЦСКА стабильно, за исключением нескольких матчей в Лиге чемпионов, практиковал «классику» – 4–2–3–1. А опыт игры в схеме 3–5–2 есть только у Игнашевича и братьев Березуцких. Правда, опыт этот был получен давно и наверняка уже забыт. Примерно с такой схемой ЦСКА победным маршем прошелся по полям Европы, выиграв Кубок УЕФА. Разумеется, не стоит забывать и Васина, который в гончаренковской «Уфе» имел возможность изучить не самую распространенную тактику.

То есть опыт есть только у центральных защитников. Но эта модель отличается от других главным образом функциями фланговых игроков – латералей. И если Фернандес в восторге от перемен – теперь он еще чаще играет в атаке, порой исполняя роль крайнего нападающего, то Щенникову перестроиться довольно сложно. Он и в 4–2–3–1 толком не знал, как атаковать (244 матча, 1 гол), да и не готов к такому объему работу, а теперь тем более будет выпадать, а его фланг – провисать. Отрадно, что сам Георгий это понимает: «Некоторые моменты при ведении атакующей игры мне пока не до конца ясны».

У ЦСКА нет хорошего исполнителя на левый фланг. Пока нет. В контрольном матче с польским «Пястом» мы увидели Миланова. Получилось не так чтобы очень. Теоретически сыграть латераля может Головин. Футболист, который за матч выполняет 150 ТТД, может взвалить на себя любой объем работы. Почти как Виталий Мутко. Навыки игры в обороне (опорником) у Александра есть, в созидании-остроте – тем более. В аренде в «Крыльях Советов» сейчас находится Ткачев. Это универсальный хавбек, которого Леонид Слуцкий год назад наигрывал на левом фланге обороны. Значит, тоже может покрыть всю бровку.

Еще одна загвоздка – модель 3–5–2 подразумевает наличие двух форвардов. Но кадрового ресурса ЦСКА, как известно, не всегда хватает даже на одного. Да и то спорно – речь о Траоре. А тут надо создать идеальную связку форвардов, где один на острие, а другой в оттяжке. Как Полоз – Азмун в «Ростове». В последнем спарринге вышли Жамалетдинов и Чалов, но вряд ли в таком сочетании ЦСКА предстанет весной. О Витиньо сказать пока нечего – не играл. Траоре играл, но как всегда непонятно. А любимец всех болельщиков Джафар, увы, просмотр не прошел и улетел домой, вероятно, не без помощи колдовства.

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Да, Гончаренко может в сжатые сроки найти (адаптировать) исполнителей и наладить игру. Так было в «Уфе». Но не совсем так… Тактика «Уфы» была заточена на оборону, на сдерживание сильных соперников. И было там не три защитника, а пять. А еще были тактика мелкого фола, низкая интенсивность игры и средняя длина передачи 20,5 метра (первое место в премьер-лиге). В ЦСКА у Гончаренко другой подбор исполнителей и строить новую «Уфу» он, понятное дело, не будет. Но ломать стиль все равно придется. Уже бросилось в глаза, что армейцы стали гораздо реже использовать короткий пас.

Чем завершится тактическая революция в ЦСКА – главная интрига зимнего межсезонья. Пока все в тумане. Идет переформатирование команды, это и отмечаем. Если все будет складываться по благоприятному сценарию, то в российском футболе появится еще один большой клуб, вслед за «Ростовом», практикующий 3–5–2. А там, может, и Массимо Каррера достанет из папки итальянские конспекты. «Спартак» немало матчей провел по тактике с тремя защитниками, но пока нельзя назвать ее базовой. ЦСКА к этому ближе, чем «Спартак». А хорошо это или плохо – покажет, само собой, турнирная таблица.