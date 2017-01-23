Макарова не добралась до Серены. Итоги дня Australian Open

Поражение Екатерины Макаровой, вылет Дениса Истомина и необычное признание Серены Уильямс о своем возрасте – в обзоре очередного дня турнира.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РЕВАНШ

Январь прошлого года. Четвертый круг Australian Open. Джоанна Конта впервые играет турнир «Большого шлема» у себя на родине. Британцы – в восторге, австралийцы – кусают локти. Такой талант упустили! Но сделанного не вернешь – родившись в Сиднее, Джоанна, не найдя поддержки дома, обрела ее острове в Европы. Там же сыграла свой первый «мейджор» в основной сетке – на Уимблдоне-2012. Но в Мельбурн доехала лишь спустя почти пять лет.

Зато сразу – прорыв. Четвертый круг! И Екатерина Макарова – по ту сторону сетки.

Для россиянки Australian Open – турнир удачный. С 2011 года она выигрывает здесь не менее трех матчей подряд. Дважды была в четвертьфиналах (2012-2013), в 2015-м побилась в четверку лучших. Но в этот раз не получится. Тяжелый третий сет Джоанна оставляет за собой – со счетом 8:6. Дальше она дойдет здесь до полуфинала, а осенью пробьется в топ-10 рейтинга. Год назад фаворитом в матче с Контой была Макарова. Теперь – наоборот.

Увы – взять реванш не выходит. Первый сет – катастрофа. Джоанна уверенна в атаке, легко выигрывает гейм за геймом и оставляет партию за собой – 6:1. Во втором ситуация меняется – поняв, что терять нечего, Екатерина сама идет вперед, берет подачу Конты – всего второй раз по ходу чемпионата британка позволила кому-то сделать брейк! – и лидирует 4:1. На этом ее успехи и заканчиваются. Пять геймов подряд достаются Джоанне. Вместе с победой в матче.

– Макарова сильно прибавила во втором сете. Сама завладела инициативой, повела в счете… Но я рада, что не выпала из игры. Продолжала верить в свой план на матч, и он принес успех, – призналась Конта.

В итоге, что ни день – то у нас потеря. Минимум одна из россиянок проигрывает матч. Последней из оставшихся – Анастасии Павлюченковой – во вторник надо прекращать традицию…

ВЫЛЕТ

– Григор отлично выглядит, но голос у него – ужасный! – рассмеялся Роджер Федерер.

Швейцарец оценил вокал Димитрова, дурачась вечером в один из дней – вместе с болгарином и с немцем Томми Хаасом они спели под аккомпанемент на фортепьяно. Вышло забавно, но рычащий баритон бывшего бойфренда Марии Шараповой заметно выбивался на фоне мелодичных голосов Роджера и Томми. Да и со слухом у него не все в порядке…

Зато в порядке с теннисом.

Начав сезон с победы в Брисбене, Григор продолжил выигрывать на Australian Open. Списали болгарина после двух неудачных лет? А вот и зря! Поторопились. В Мельбурне именно Димитров закончил сказку Дениса Истомина. И конец для оренбуржца вышел не очень-то счастливым.

Победа над Новаком Джоковичем во втором круге отняла у представителя Узбекистана немало сил. Пять долгих сетов и почти пять часов на корте! Да и испанец Пабло Каррена-Буста легко его в четвертый раунд не пустил – опять пришлось сыграть максимум партий. На матч с Димитровым «дыхалки» не хватило. Взяв у болгарина стартовый сет, Истомин резко сбавил обороты. Второй отдал на тай-брейке. А дальше навязать борьбу не смог.

ПЕРЕРЫВ

Без малого 18 лет – столько прошло с тех пор, как Мирьяна Лючич последний раз играла в четвертьфинале «Большого шлема» (на Уимблдоне-1999)! В Австралии она и вовсе до нынешнего года сумела выиграть всего-то один матч! Сейчас ей – 34. Тяжелая история с деспотом-отцом, травмами, бегством в США, попыткой завязать с теннисом из-за финансовых проблем – все это позади. А в настоящем – выход в четвертьфинал Australian Open. Хорватка, как образец железного характера, использовала шанс, предоставленный ей сеткой. Если Елена Веснина в 1/16 финала на смогла справиться с малоизвестной американкой Дженнифер Брэйди, Мирьяне это удалось. Легко.

– Когда услышите, будто вам кто-то говорит, что вы больше не сможете ничего добиться – шлите их всех подальше! – сказала Лючич прямо на корте. Едва не разрыдавшись от эмоций.

ПРИЗНАНИЕ

– Вам – 35 лет, Винус – 36. Но вы обе – в четвертьфинале этого Australian Open. В этом есть что-то удивительное? – спросили Серену Уильямс на пресс-конференции после того, как американка дожала Барбару Стрыцову и вышла в следующий раунд (где, кстати, сыграет с Контой).

– Звучит, конечно, впечатляюще… В нашем возрасте на таком уровне обычно не играют, – призналась Уильямс-младшая. – Но, думаю, секрет прост. Просто в эмоциональном плане нам с Винус – 8 и 9 лет. Мы чувствуем и часто ведем себя, как дети. Может, поэтому так хорошо и выступаем!