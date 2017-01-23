Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. Пока

Московский «Спартак» оказался первым среди всех российских клубов в сводной таблице, опубликованной УЕФА по результатам выступлений команд в Лиге чемпионов за всю историю ее существования.

Между нами россиянами

Всего в рейтинг попали шесть клубов: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Ростов». Позиция определялась по количеству набранных за все время участия команды в Лиге чемпионов очков.

1. «Спартак» – 57 очков

2. ЦСКА – 43 очка

3. «Зенит» – 40 очков

4. «Локомотив» – 19 очков

5. «Рубин» – 10 очков

6. «Ростов» – 4 очка

На счету красно-белых участие в 11-ти розыгрышах Лиги чемпионов, в которых они провели 74 матча: 21 победа, 15 ничьих и 38 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -42 гола: 90 забитых и 132 пропущенных. «Спартак» превосходит остальные российские клубы по всем показателям за исключением одного – количество ничьих – у столичного ЦСКА на одну ничью больше.

В среднем за сезон «Спартак» набирал в Лиге чемпионов по 4,7 очка. Это лишь четвертый показатель среди российских клубов. Лучшим в этом виде программы, не учитываемом УЕФА, оказался питерский «Зенит» – в среднем 6,6 очков за сезон в Лиге чемпионов. Второй, как ни странно, «Локомотив» – 6,3 очка за сезон. Третий – «Рубин» – 5 очков за сезон. Дальше идет «Спартак». За ним на пятой строчке – ЦСКА – 4,3 очка за сезон. И последним расположился «Ростов» – 4 очка в одном сезоне.

На фоне грандов

В общем же рейтинге «Спартак» занял лишь 30-е место. Почему лишь, если это лучший показатель из российских клубов? Дело в том, что красно-белые, хоть и стали лучшими в нашей, российской, «песочнице», в обще таблице уступили таким командам, как, например греческий «Панатинаикос» (27-е место) или турецкий «Галатасарай» (23-е место).

Но обиднее всего, конечно, было оказаться позади двух украинских клубов, «Динамо» из Киева и донецкого «Шахтера». При этом надо учитывать, что украинских команд в таблице, представленной УЕФА – всего две. «Шахтер» расположился на 26-м месте, набрав 65 очков. «Динамо» забралось гораздо выше – на 21-ю строчку – 85 очков.

Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал» – 319 очков в 21 сезоне. Вторая – «Барселона» – 314 очков. Третья – «Бавария» – 284 очка в 20 сезонах. Четвертый – «Манчестер Юнайтед» – 272 очка. Пятые – вечные неудачники из «Арсенала» – 207 очков.

«Спартак» – почти худший

Помимо таблицы всех времен, УЕФА опубликовал много другой статистики.

Так, например, Сергей Игнашевич стал лучшим из Россиян в списке футболистов, проведших наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов. На счету защитника ЦСКА таких матчей 77 штук – больше, чем в Лиге чемпионов провел его клуб, московский ЦСКА. Все благодаря двум с половиной десяткам матчей в ЛЧ в составе «Локомотива» до перехода в стан армейцев.

Среди российских тренеров больше остальных в матчах Лиги чемпионов своим клубом рулил Олег Романцев – в 56 матчах – это 16-е место среди всех тренеров. Зато пятую строчку с показателем в 103 игры занимает нынешний менеджер «Зенита» румынский тренер Мирча Луческу.

Есть относительно наши люди и в списке лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов. Речь идет о новом форварде «Спартака» бразильце Луисе Адриано – 20 голов и 38-е место в списке. Правда, все свои голы он забил в составе «Шахтера». За «Спартак» в Лиге чемпионов, надеемся, он еще свое забьет.

Но есть и не самая приятная статистика. «Спартак» оказался на втором месте в списке клубов, которые провели максимально длинную серию без побед в Лиге чемпионов – 22 матча. Впереди только «Стяуа» – 23 игры без побед.