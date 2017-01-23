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5 шокирующих жеребьевок из мира спорта (+бонус)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
5 шокирующих жеребьевок из мира спорта (+бонус)

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал сегодня, что финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в Кремле.

Звучит громко и красиво. При слове «Кремль» мы сразу представляем себе красные кирпичные стены, помнящие историю башни, рубиновые звезды, кабинет президента страны.

Кремлевский дворец спорта

Конечно, жеребьевку в кабинете у Владимира Путина никто проводить не собирается. Церемония, намеченная на 1 декабря 2017 года, состоится в Большом кремлевском дворце, бывшем Кремлевском дворце съездов. Ныне это место переоборудовано под проведение концертов и ничего удивительного в том, что там пройдет церемония жеребьевки, нет.

Только в ближайшее время на сцене кремлевского дворца будут давать свои представления группа «Би-2», шоу «Голос», некто Арамэ, Валентин Юдашкин, Родион Газманов, Андрис Лиепа, ВИА «Малежик» и Лев Лещенко. Так что, жеребьевка ЧМ-2018 вряд ли будет смотреться на сцене Кремля чем-то чужеродным.

Пока до жеребьевки остается еще много времени и мы даже не можем сказать, кто в ней будет принимать участие, предлагаем посмотреть на церемонии жеребьевок, которые заставили мир удивиться, улыбнуться, а может даже ужаснуться.

Почти в Кремле

Начать предлагаем с жеребьевки соревнований по брейк-дансу. А что? Тоже спорт! Она, кстати, прошла практически в Кремле. В сердце России жеребьевщикам будто медом намазано. Порядок выступления участников определяли с моста с видом на Кремль.


Гусеничный жребий

Следующая жеребьевка вряд ли могла пройти в самом Кремле. Хотя на Красной площади – вполне. Речь идет о жеребьевке танкового биатлона. Одна из таких церемоний прошла в Алабино, где, собственно, соревнования и проводятся.


Кибер-жеребьевка

Киберспорт не так давно стал полноправным видом спорта. В киберспорте тоже есть свои жеребьевки. А как иначе, если существуют свои крупные турниры с крупными призовыми? Некоторые из жеребьевок, кстати, проходят по традиционным канонам – с парнями, понимающими что к чему, и девушками, которым это делать не обязательно. Согласитесь, если бы так проходила жеребьевка Лиги чемпионов, мы бы потом еще долго пытались вспомнить, кто с кем попал в группу.


Ловись жребий большой и маленький

Рыбная ловля – тоже вид спорта. Вы не поверите, но рыболовам тоже необходима жеребьевка. Интересно было бы послушать их рассказы после церемонии: «Опускаю руку, хватаю его и достаю – воооот такой жребий вытащил!»


Пьяный мастер

С этой жеребьевкой все вроде в полном порядке. Уважаемое соревнование – кубок Шотландии по футболу. Серьезные клубы: «Селтик», «Глазго», «Абердин»… Уважаемая коллегия… За одним небольшим исключением – Род Стюарт. Наблюдавшие за церемонией жеребьевки болельщики пришли к одному выводу – Род Стюарт находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Интересно, чего ожидали организаторы?


Бонус: жеребьевка в ЦИКе

Бонусом идет видео жеребьевки, к спорту не имеющей никакого отношения. Это просто стоит увидеть: Россия, Центральная избирательная комиссия, Владимир Вольфович Жириновский…


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