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Положительный фрик. Почему я считаю честным героя нового фильма ARD

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Дмитриев
Андрей ДмитриевИсточник: Телеканал ARD

Обозреватель «Советского спорта» – о новом персонаже борьбы с допингом в России, которого уже тоже успели назвать предателем.

Не равняйте Дмитриева со Степановой 

Еще до выхода в эфир нового фильма телекомпании ARD его главного героя, российского легкоатлета Андрея Дмитриева, принялись активно обвинять в предательстве. «Еще один захотел легких денег», «новая Степанова» и прочие обличающие формулировки заполонили соцсети.

Причем костерили Дмитриева в том числе и его более известные коллеги по ремеслу. Так, Анастасия Баздырева, бегунья, попавшая в поле зрения еще самой первой комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда и впоследствии получившая отстранение от соревнований, тоже посчитала, что Дмитриев погнался за наживой.

Однако существует ряд нюансов, которые не позволяют, на мой взгляд, сравнивать Дмитриева с супругами Юлией и Виталием Степановыми, главными информаторами WADA, инициировавшими нынешнее отлучение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Юлия Степанова (в девичестве Русанова) - бегунья, совершенно официально уличенная в употреблении допинга. И в детектива со скрытой камерой она превратилась только после того, как ее дисквалифицировали. Где Степанова со своим желанием очистить российскую легкую атлетику от скверны была раньше, когда принимала запрещенные препараты и выезжала на соревнования, в том числе уровня чемпионата мира? Этот вопрос имеет право на существование, и четкого ответа, в который поверили бы абсолютно все, спортсменка, уехавшая вместе с мужем и ребенком на Запад, не дала. Впрочем, оговоримся - не судите, да не судимы будете, обстоятельства бывают разные. Констатируем просто факт - Степановы поступили так, как сочли нужным.

Что же касается Дмитриева, то он, во-первых, фигура для российской легкой атлетики даже по сравнению со Степановой малозначимая. Во-вторых, Дмитриев не просто не принимал допинга, но и довольно давно завел в интернете блог, посвященный ярой пропаганде чистого спорта. У которого, цитируя самого Андрея, было три подписчика, включая его самого. Общий лейтмотив блога - выигрывать можно и без допинга. Ту самую запись, которую заметил пригласивший спортсмена на интервью Хайо Зеппельт, Дмитриев опубликовал еще в декабре. Кстати, заметил ее не только ARD, но и некоторые российские интернет-СМИ, перепечатавшие текст на русском языке (оригинал был на английском - по словам Дмитриева, он писал его для друзей в США, где учился четыре года).

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Он никого не клеймит

Я почитал блог Дмитриева. Общее впечатление могу описать так: знаете, есть такое словечко - фрик? Вот Дмитриев, как мне показалось, именно он - но в самом хорошем смысле этого слова. Он не такой, как все. Белая ворона. Таких людей очень часто бывает сложно понять - но, тем не менее, именно они иногда сеют в умы идеи, которые потом становятся общественно движимыми. И он вовсе не клеймит своих товарищей по сборной, которые, как он считает, принимают допинг. Нет - он просто пытается в меру своих невеликих возможностей сделать так, чтобы идея спорта без допинга стала модной. Чтобы у нас не прикольно было говорить - «все жрут, а ловят только нас». Чтобы вместо этого прикольно было не жрать, извините за грубость.

В интервью Зеппельту все, что говорил Дмитриев, на 95 процентов - эмоции. Слова о том, что в ВФЛА ничего не изменилось - его личное и вряд ли на чем-то серьезном основанное мнение. Как справедливо заметил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, не Дмитриеву судить, меняется что-то в федерации, или нет. Он просто не имеет для таких суждений необходимой фактуры - а то, что, как ему кажется, он знает, на самом деле слышал. А слухи - не повод для обвинений.

Интервью Дмитриева вообще можно было бы не заметить, если бы не съемка скрытой камерой, показанная в фильме. Там видно, как человек, очень похожий на дисквалифицированного Владимира Казарина, тренирует учеников в легкоатлетическом манеже Челябинска. Но и тут обвинение безосновательное: если любое частное лицо действительно может арендовать любой спортивный зал, то в этом ничего криминального нет.

Разве что возникает другой вопрос - а зачем, собственно, спортсмены идут брать уроки у тренера, который отстранен ИААФ от профессиональной деятельности? Но он уже лежит исключительно в плоскости морали. Как эра милосердия, к которой призывал идти герой знаменитого произведения братьев Вайнеров, скорее, утопия, так и идеальный мир таких, как Дмитриев, наступит еще не скоро. Но это не значит, что к нему не надо стремиться.


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