«Карякин победил в стиле Карпова»

Супертурнир в Вейк-ан-Зее преодолел экватор. Вчера шахматисты отдыхали, а сегодня состоится 9-й тур. Гроссмейстер Сергей Смагин – об игре россиян и единственном поражении Магнуса Карлсена.

- Сергей Карякин в 5-м туре проиграл индусу Башкарану Адхибану, имеющему самый низкий рейтинг из всех участников. В чем причина?

- Об этой партии лучше всего сказал сам Сергей: «Я играл ужасно, результат по делу. Надеюсь, дальше буду играть на таком уровне, на каком могу». И в следующем туре в отличном стиле обыграл Ароняна. Он провел партию в той манере, в которой проводил свои лучшие партии.

- Опишите эту манеру?

- Позиционная манера, постепенное наращивание преимущества и, как итог - реализация.

- Это же стиль Анатолия Карпова!

- Согласен. Сергей против Ароняна сыграл по-карповски.

- В воскресенье потерпел первое поражение чемпион мира Магнус Карлсен. Причем проиграл сопернику не из элиты – 20-летнему венгру Рихарду Раппорту.

- Молодежь сейчас больше в компьютер смотрит. А вот если б они больше читали книги про турниры прошлых лет, знали бы, что самый опасный соперник тот, у которого нули в таблице. Это раненный зверь, которому терять уже нечего. Но Карлсену не повезло дважды. - Карлсену не повезло дважды. Вначале он не поставил мат в три хода. И был этим не просто расстроен, а убит. Затем в пять ходов изнасиловал совершенно комфортную позицию и проиграл. Есть у него психологические проблемы. Играет здорово, но когда что-то идет не по его, Магнус ломается. И хорошо, что вчера был выходной, а то бы он еще получил. За выходной приведет себя в порядок. Но, несмотря на это поражение, считаю Карлсена одним из главных фаворитов, он будет бороться за первое место.

- После восьми туров все-таки тройка лидеров выглядит не совсем обычно: Со, Эльянов и Вэй И…

- Да, необычно. Уэcли Со чего-то выдающегося не показывает, но подбирает все, что ему попадается на пути. У него было несколько сомнительных позиций, которые он уверенно вытянул. Думаю, он не будет рисковать. А вот если кто-то из соперников рискнет, и он почувствует, что может здесь еще что-то подобрать, будет стараться это сделать. Но борьба за первое место будет острой. Карлсен будет бороться, Сергей Карякин тоже, Аронян, Эльянов. Финиш получится увлекательным.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о партии Карякин – Со из 8-го тура. Ничья при почти полном комплекте фигур на доске.

- Здесь все понятно. Со недавно вошел в элиту, и он тонко чувствует, кого можно обыграть, а кого нельзя. И даже имея перспективную позицию против соперников, которые ему не уступают в классе, обычно игру сворачивает. Так и было в партии с Карякиным, а ранее – с Карлсеном. Позиции у него были очень хорошие, против других соперников он бы играл, но с Сергеем и Магнусом решил не рисковать. Он лидирует, а впереди еще есть соперники ниже классом.

- Теперь – про остальных наших. Дмитрий Андрейкин: сплошные ничьи и поражение в последнем туре.

- Андрейкин допустил промах в один ход, что для него не характерно. После этого исход партии был ясен. Перспективы Димы на хороший результат резко уменьшились. Но надо хотя бы выйти в плюс.

- Ян Непомнящий?

- Турнир для Яна в плане хорошего результат завершился. Но надо бы для поднятия настроения пару партий выиграть.

Состав Tata Steel Masters: Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), Уэcли Со (США, 2808), Сергей Карякин (Россия, 2785), Левон Аронян (Армения, 2780), Аниш Гири (Нидерланды, 2773), Ян Непомнящий (Россия, 2767), Пентала Харикришна (Индия, 2766), Павел Эльянов (Украина, 2755), Радослав Войташек (Польша, 2750), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2736), Вэй И (Китай, 2706), Рихард Раппорт (Венгрия, 2702), Люк ван Вели (Нидерланды, 2695), Башкаран Адхибан (Индия, 2653).

Положение после 8 туров. 1. Со (США) – 5,5; 2-3. Вэй И (Китай) , Эльянов (Украина) – по 5; 4-7. Адхибан (Индия), Аронян (Армения), Карякин (Россия), Карлсен (Норвегия) – по 4,5; 8-9. Харикришна (Индия), Гири Голландия) – по 4; 10-11. Андрейкин (Россия), Войташек (Польша) – по 3,5; 12-13. Раппорт (Венгрия), Непомнящий (Россия) – по 3; 14. ван Вели (Голландия) – 1,5.

Пары 9-го тура. Со – Аронян, Вэй И – Адхибан, Андрейкин – Эльянов, Войташек – Карякин, Карлсен – ван Вели, Непомнящий – Харикришна, Гири – Раппорт.