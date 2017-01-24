Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС- : -Фенербахче
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Хоккей  Амур- : -Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Того- : -ДР Конго
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Карякин победил в стиле Карпова»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин
Сергей КарякинИсточник: Tata Steel Chess

Супертурнир в Вейк-ан-Зее преодолел экватор. Вчера шахматисты отдыхали, а сегодня состоится 9-й тур. Гроссмейстер Сергей Смагин – об игре россиян и единственном поражении Магнуса Карлсена.

- Сергей Карякин в 5-м туре проиграл индусу Башкарану Адхибану, имеющему самый низкий рейтинг из всех участников. В чем причина?
- Об этой партии лучше всего сказал сам Сергей: «Я играл ужасно, результат по делу. Надеюсь, дальше буду играть на таком уровне, на каком могу». И в следующем туре в отличном стиле обыграл Ароняна. Он провел партию в той манере, в которой проводил свои лучшие партии.

- Опишите эту манеру?
- Позиционная манера, постепенное наращивание преимущества и, как итог - реализация.

- Это же стиль Анатолия Карпова!
- Согласен. Сергей против Ароняна сыграл по-карповски.

- В воскресенье потерпел первое поражение чемпион мира Магнус Карлсен. Причем проиграл сопернику не из элиты – 20-летнему венгру Рихарду Раппорту.
- Молодежь сейчас больше в компьютер смотрит. А вот если б они больше читали книги про турниры прошлых лет, знали бы, что самый опасный соперник тот, у которого нули в таблице. Это раненный зверь, которому терять уже нечего. Но Карлсену не повезло дважды. - Карлсену не повезло дважды. Вначале он не поставил мат в три хода. И был этим не просто расстроен, а убит. Затем в пять ходов изнасиловал совершенно комфортную позицию и проиграл. Есть у него психологические проблемы. Играет здорово, но когда что-то идет не по его, Магнус ломается. И хорошо, что вчера был выходной, а то бы он еще получил. За выходной приведет себя в порядок. Но, несмотря на это поражение, считаю Карлсена одним из главных фаворитов, он будет бороться за первое место.

- После восьми туров все-таки тройка лидеров выглядит не совсем обычно: Со, Эльянов и Вэй И…
- Да, необычно. Уэcли Со чего-то выдающегося не показывает, но подбирает все, что ему попадается на пути. У него было несколько сомнительных позиций, которые он уверенно вытянул. Думаю, он не будет рисковать. А вот если кто-то из соперников рискнет, и он почувствует, что может здесь еще что-то подобрать, будет стараться это сделать. Но борьба за первое место будет острой. Карлсен будет бороться, Сергей Карякин тоже, Аронян, Эльянов. Финиш получится увлекательным.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о партии Карякин – Со из 8-го тура. Ничья при почти полном комплекте фигур на доске.
- Здесь все понятно. Со недавно вошел в элиту, и он тонко чувствует, кого можно обыграть, а кого нельзя. И даже имея перспективную позицию против соперников, которые ему не уступают в классе, обычно игру сворачивает. Так и было в партии с Карякиным, а ранее – с Карлсеном. Позиции у него были очень хорошие, против других соперников он бы играл, но с Сергеем и Магнусом решил не рисковать. Он лидирует, а впереди еще есть соперники ниже классом.

- Теперь – про остальных наших. Дмитрий Андрейкин: сплошные ничьи и поражение в последнем туре.
- Андрейкин допустил промах в один ход, что для него не характерно. После этого исход партии был ясен. Перспективы Димы на хороший результат резко уменьшились. Но надо хотя бы выйти в плюс.

- Ян Непомнящий?
- Турнир для Яна в плане хорошего результат завершился. Но надо бы для поднятия настроения пару партий выиграть.

Состав Tata Steel Masters: Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), Уэcли Со (США, 2808), Сергей Карякин (Россия, 2785), Левон Аронян (Армения, 2780), Аниш Гири (Нидерланды, 2773), Ян Непомнящий (Россия, 2767), Пентала Харикришна (Индия, 2766), Павел Эльянов (Украина, 2755), Радослав Войташек (Польша, 2750), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2736), Вэй И (Китай, 2706), Рихард Раппорт (Венгрия, 2702), Люк ван Вели (Нидерланды, 2695), Башкаран Адхибан (Индия, 2653). 

Положение после 8 туров. 1. Со (США) – 5,5; 2-3. Вэй И (Китай) , Эльянов (Украина) – по 5; 4-7. Адхибан (Индия), Аронян (Армения), Карякин (Россия), Карлсен (Норвегия) – по 4,5; 8-9. Харикришна (Индия), Гири Голландия) – по 4; 10-11. Андрейкин (Россия), Войташек (Польша) – по 3,5; 12-13. Раппорт (Венгрия), Непомнящий (Россия) – по 3; 14. ван Вели (Голландия) – 1,5.

Пары 9-го тура. Со – Аронян, Вэй И – Адхибан, Андрейкин – Эльянов, Войташек – Карякин, Карлсен – ван Вели, Непомнящий – Харикришна, Гири – Раппорт.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карякин сыграл вничью с американцем Со на турнире в Вейк-ан-ЗееНа супертурнире по шахматам в Вейк-ан-Зее (Голландия) состоялся восьмой тур. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со.Уэсли Со сохранил лидерство на турнире в Вейк-на-Зее, Карякин делит 7-10 местаАмериканский гроссмейстер Уэсли Со лидирует на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее после шестого тура.Карякин проиграл Адхибану в Вейк-ан-ЗееБывший претендент на шахматную корону российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл индийцу Башкарану Адхибану на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее.Сингапур, Таиланд, Япония и Норвегия претендуют на следующий матч за мировую шахматную коронуЧетыре страны претендуют на право проведения матча за мировую шахматную корону в 2018 году.Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной на Супертурнире в Вейк-ан-ЗееРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной в матче четвертого тура супертурнира в Вейк-ан-Зее (Голландия).Павел – первый. Кто может затмить и Карлсена, и Карякина в Вейк-ан-Зее?Павел – первый. Кто может затмить и Карлсена, и Карякина в Вейк-ан-Зее?После трех туров престижного турнира в Голландии вовсе не Магнус Карлсен и не Сергей Карякин находятся в лидерах.Карякин обыграл ван Вели на турнире в ГолландииРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над голландцем Люком ван Вели. Это произошло на супертурнире в Вейк-ан-Зее (Голландия).Сергей Карякин: Не надо демонизировать Карлсена и делать из него плохого человекаРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин не считает, что чемпион мира Магнус Карлсен достоин упреков в неспортивном поведении.День в истории. Сергею Карякину – 27!День в истории. Сергею Карякину – 27!Сегодня, 12 января, празднует свой день рождения российский шахматист Сергей Карякин. Гроссмейстеру исполняется 27 лет.Карякин не сыграет в Гран-при ФИДЕЭкс-претендент на шахматную корону российский гроссмейстер Сергей Карякин решил не выступать в серии турниров Гран-при ФИДЕ, об этом «Советскому спорту» сообщил менеджер гроссмейстера Кирилл Зангалис.Карякин опустился с шестого на восьмое место в рейтинге ФИДЕРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин занял восьмую строчку новой версии рейтинга ФИДЕ, опубликованном на сайте организации.Карлсен сбежал от Карякина на церемонии награждения ЧМ. Наказать его штрафом!Карлсен сбежал от Карякина на церемонии награждения ЧМ. Наказать его штрафом!Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков об интересном происшествии на чемпионате мира по шахматам в Катаре.«Зачем мне полковник? Я уже генерал». Занимательные истории из жизни Карпова«Зачем мне полковник? Я уже генерал». Занимательные истории из жизни КарповаСегодня в качестве новогоднего чтива «Советский спорт» предлагает вашему вниманию занимательные истории из жизни Анатолия Евгеньевича.Сергей Карякин: Не в этот раз, мистер Карлсен!Российский гроссмейстер Сергей Карякин иронично прокомментировал свою победу в чемпионате мира по блицу. Напомним, что он опередил норвежца Магнуса Карлсена.Тренер Карякина: Сергей очень уверенно провел всю дистанциюЛичный тренер российского шахматиста Сергея Карякина Юрий Дохоян прокомментировал выступление своего подопечного на чемпионате мира по блицу в Дохе (Катар). Напомним, что Сергей стал чемпионом.Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали ОИ-2016 в РиоЮрист Артем Пацев, представляющий интересы российского боксера Миши Алояна, рассказал, что его клиент подал апелляцию на решение лишить его серебряной медали ОИ—2016 в Рио-де-Жанейро.«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицу«Это была драма, страшная борьба…» Как Карякин стал чемпионом мира по блицуОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности, как Сергей Карякин стал чемпионом мира в Катаре.Карякин стал чемпионом мира по блицуВ Дохе (Катар) прошел чемпионат мира по шахматам в блице. Чемпионский титул у мужчин завоевал россиянин Сергей Карякин.97 ходов в Катаре. Карякин поймал Карлсена на чудовищной ошибке – и победил!97 ходов в Катаре. Карякин поймал Карлсена на чудовищной ошибке – и победил!Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о главной сенсации дня – победе Сергея Карякина над Магнусом Карлсеном.Сергей Карякин: На протяжении 20 дней после прилета из Нью-Йорка у меня было полное безумиеРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Катаре.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Теннис
Макарова и Веснина завершили свое выступление на Australian Open в паре
Хоккей
«Аризона» обыграла «Флориду», благодаря передаче Бурмистрова в овертайме
Хоккей
Четыре шайбы Марло принесли победу «Сан-Хосе над «Колорадо»
Хоккей
Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Калгари»
Хоккей
Дубль Орлова и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Теннис
Павлюченкова проиграла Уильямс в четвертьфинале Australian Open
Хоккей
Защитник московского «Динамо» Никулин провел свой 1000-й матч
Другие
Жиба призвал лишить сборную России по волейболу золота ОИ 2012 года
Формула-1
Чейз Кэри: Я рад занять пост исполнительного директора «Формулы-1»
все новости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости