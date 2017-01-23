Телефутбол: скорее мертв, чем жив

Ни один матч чемпионата России по футболу 2016/17 не попал в «топы» телевизионных рейтингов по универсальной аудитории. «Советский спорт» разбирается, кто в этом виноват.

19 х 100 = 0

За вторую половину года ни одна трансляция чемпионата России-2016/17 ни разу не попала не только в топ-10, но даже в топ-100 лучших ТВ-программ за неделю (данные Mediascope). Да, это так: в числе 1900 самых рейтинговых передач с августа по полдекабря включительно (19 недель умножаем на 100) – ни одного матча РФПЛ. Ни с участием «народного» «Спартака», ни «самого популярного в стране» «Зенита», ни «наиболее успешного в последние годы» ЦСКА.

Мне возразят, что это цифры по аудитории «4+» (от 4 лет и старше), а смотреть надо охват, например, «мужчины 25-59». Но цифры «4+» хороши тем, что показывают интерес универсальной аудитории, то есть всей страны, а не только тех, кто в силу половозрастной принадлежности просто обречен на интерес к «спорту №1». Так вот в этой – самой массовой группе – интерес к футболу не просматривается даже с лупой.

Точнее, просматривается, но точечный. Например, в «топах» все матчи сборной России. Причем, самые высокие цифры у первой игры сборной после прихода в нее Станислава Черчесова. Велика вера нашего болельщика в чудо! Но даже ожидание чуда не позволила матчу против Турции подняться выше 21-го места.

Ноябрьские же матчи с Катаром и с Румынией и вовсе оказались в седьмом десятке. Динамика падения телерейтингов точно отражает динамику падения сборной в рейтинге ФИФА.

Помимо матчей сборной в топ-100 за рассматриваемый период попали жеребьевка Кубка Конфедераций на Первом канале (65 место) и Суперкубок России на том же канале (48 место). И единственный раз в топ-100 оказалась трансляция «Матч ТВ» - игра Лиги чемпионов «Ростов» - «Бавария». Но даже этот эпический матч оказался только на 92-м месте в недельном рейтинге. Из футбольных событий - все.

При этом футбол по-прежнему остается самым рейтинговым видом спорта (кроме биатлона). Но в масштабах всего телевидения он почти незаметен - молодец среди овец. Кто виноват? На первый взгляд, «Матч ТВ»: показывают не то, рассказывают не так… Но справедлив ли такой вывод?

ХАРДКОР ВМЕСТО БАНТИКОВ

«Матч ТВ» не жалеет на футбол ни финансового, ни технического, ни человеческого ресурса. Оно и понятно: заметный продукт! Нельзя сказать, что появилось что-то принципиально новое –многое уже было на «Спорте» и «России-2». Но сделано все на другом уровне.

Сработал синергетический эффект. У «России-2» не было таких технических и финансовых возможностей, зато были сильные эфирные бригады. Огромными техническими и творческими возможностями располагало АНО «Панорама», но не было эфирного пространства для их демонстрации. «НТВ+» почти не обращало внимания на подготовку «закадровых» сотрудников, да и по поводу техники особенно не заморачивалось, зато здесь собрались самые сильные футбольные комментаторы и ведущие. И вот теперь все соединилось в одном месте - на «Матч ТВ». Результат – все зазвенело и заискрилось.

Масса камер, «пауки», квадрокоптеры, стадикамы... Уныло-бесконечное обсуждение в «плюсовой» программе «90 минут» превратилось в динамичный формат «После футбола». Как грибы после дождя появились разухабистый «Культ тура», аналитическая «Все на футбол», другие программы. Комментаторам сделали стильные прически, облачили в костюмы и посадили в яркой студии. Все это увенчало рождение «эксперта всех времен» Валерия Карпина.

Другой вопрос – на кого эта красота рассчитана? Фанатам она не очень-то нужна, им достаточно разговора о футболе в стиле «хардкор», без бантиков. Средний болельщик ничего кроме футбола не смотрит. Закончилась игра - выключил телевизор. Другая аудитория футбол вообще почти не смотрит. А среди тех, кто смотрит – 28% старше 60 лет. Их вряд ли сильно заинтересуешь нововведениями. Так что вопрос об адресате остается. И вопрос непраздный – от его верного решения как раз цифры рейтингов и зависят. Пока же футбольные программы, кроме «привязанных» к трансляциям, имеют не те цифры, которыми стоит хвалиться. Несмотря на всю красоту и прочую синергию…

ИГРА В МОНОПОЛИЮ

Когда берешься за дело в одиночку, будь готов и за результат отвечать самостоятельно. «Матч ТВ», скорее всего, ожидал более высоких оценок своего труда. Действительность оказалась жестче. Количество нападок на канал значительно превысило количество положительных отзывов.

На мой взгляд, аудитория просто не оценила достижений канала. Точнее, не обратила на них должного внимания. «Матч ТВ» попал в ловушку монополиста - что бы он ни придумал, все воспринимается как должное. Не с чем сравнивать. Если раньше можно было говорить о том, что комментаторы на «НТВ+» лучше, чем на «России 2», а режиссеры – наоборот, теперь все ровно. Студия на стадионе? А как же иначе. Три комментатора на игре? Ну и правильно. 24 камеры? Нормально. 3D-анализ моментов? Ну ладно уж, порисуйте нам тут…

К хорошему быстро привыкли, перестали его замечать и ценить. Зато любые ошибки, оговорки, нестыковки обсуждались со вкусом. Темами острых обсуждений становились по очереди отставки Уткина, Стогниенко и других комментаторов, отмена программы «Свисток» после матча «Спартак»-»Зенит», так и несостоявшаяся покупка Ла Лиги… К сожалению, преобладание негатива – не только футбольная специфика.

При этом нельзя сказать, что поводов для критики нет. Были и остаются. Например, большое количество камер привело к чрезмерному увлечению крупными планами. Согласитесь, когда во время контратаки крупно показывают выключенного из игры героя предыдущего эпизода, это вызывает естественное недовольство. Или когда повторами перекрывается игра… Это поводы помянуть режиссера недобрым словом.

Увеличение числа комментаторов тоже имеет оборотную сторону и иногда приводит к «заговариванию» репортажа. А требование максимальной динамики в студии - к тому, что эксперту слово вставить некуда, не то что анализировать. Хотя задача студии – именно анализ. Список можно продолжать, поводы для критики есть. Но далеко не в тех масштабах, чтобы обесценивать достижения «Матч ТВ».

НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ

Футбольные функционеры любят обвинять спортивные медиа в создании негативного фона вокруг футбола, и именно в этом видят причину падения интереса к нему. Но так ли это? Телевидение, как и пресса, - всего лишь зеркало. Не ТВ придумало невразумительную игру сборной на чемпионате Европы, не оно устроило допинговый скандал с Еременко, не журналисты поставили на грань выживания «Томь», не они загнали Кокорина с Мамаевым в мегадорогой ночной клуб…

Как раз на «Матче» стараются не раздувать скандалы. Иногда даже хотелось бы, чтобы раздули. Но стоило Тимуру Журавелю высказать свое мнение о «странном» матче «Урал» -»Терек», как тут же посыпались требования отстранить его от эфира. Трижды подумаешь, прежде чем решишься на «погорячее».

Другие каналы футбол не замечают вовсе. Кроме, разумеется, чемпионатов мира и Европы. Представить обсуждение в ток-шоу на Первом или на «России-1», скажем, перехода Новосельцева в «Зенит» так же невозможно, как победу «Амкара» в Лиге чемпионов. Что уж говорить, если даже хоккейную трансляцию турнира имени себя Первый отменяет в последний момент!

Каналы объясняют нежелание связываться со спортом вообще и с футболом в частности низким интересом аудитории. Футбольные руководители объясняют низкий интерес аудитории тем, что ни футбола, ни его обсуждения нет на главных каналах. У всех своя правда. Только круг замкнут, и выхода нет. Как нет и российского футбола за пределами «Матч ТВ». И не ожидается.

А «Матч ТВ», скорее всего, продолжит делать красивую упаковку: оптика станет крупнее, повторы замедленнее, 3D-графика получит еще несколько измерений. Приведет это к попаданию трансляций чемпионата России в топы рейтингов? Что-то подсказывает: вряд ли.

И еще. В свое время падение популярности российского футбола объясняли тем, что футбола почти нет на федеральных каналах. Сейчас на федеральном «Матч ТВ» показывают до пяти матчей в туре. И – никаких изменений. Так что дело не в ТВ. Мяч на другой стороне… Вот когда в борьбу за показ РФПЛ вступит хотя бы еще одна телекомпания, дело может сдвинуться с мертвой точки. Только хорошо бы на этот раз обойтись без административного ресурса.