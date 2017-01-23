Эксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКА

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак» встречается в дерби с ЦСКА. Не обошлось в том матче и без эксцессов.

После очередного пропущенного гола в ворота «Спартака», болельщики красно-белых повесили на перилах своего сектора два баннера – «Меняйте коньки на балетки» и «Танцы на льду». Сотрудники полиции зашли на сектор и стали срывать полотна, хотя на них не было нецензурной брани или любого другого содержания, которое было бы запрещено законом. На секторе произошла небольшая потасовка между болельщиками и полицией – сотрудники правопорядка не хотели отдавать баннеры. Происшествие угрожало принять более серьезный характер, но по приказу коллег, сотрудники в спешке покинули лестницу сектора. В то время, как фанаты уже начали бросать в них посторонние предметы.