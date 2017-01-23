Эксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКА
Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак» встречается в дерби с ЦСКА. Не обошлось в том матче и без эксцессов.
После очередного пропущенного гола в ворота «Спартака», болельщики красно-белых повесили на перилах своего сектора два баннера – «Меняйте коньки на балетки» и «Танцы на льду». Сотрудники полиции зашли на сектор и стали срывать полотна, хотя на них не было нецензурной брани или любого другого содержания, которое было бы запрещено законом. На секторе произошла небольшая потасовка между болельщиками и полицией – сотрудники правопорядка не хотели отдавать баннеры. Происшествие угрожало принять более серьезный характер, но по приказу коллег, сотрудники в спешке покинули лестницу сектора. В то время, как фанаты уже начали бросать в них посторонние предметы.
Матч
Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы:
да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).
Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция