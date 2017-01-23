Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Витязь4 : 3 БСалават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи0 : 4СКА
Футбол  Сенегал0 : 1Алжир
Хоккей  Спартак1 : 6ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва6 : 2Трактор
Футбол  Зимбабве0 : 2Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак», это позор! Хоровой мат с трибун, драка с полицией, 1:6 на табло…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полицейские отбирают баннер у фанатов
Полицейские отбирают баннер у фанатовИсточник: «Советский спорт»

Московское дерби «Спартака» с ЦСКА (1:6) превратилось в бесконечный грандиозный скандал. Никогда не берите с собой детей на эти матчи!

Эксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКА

Слышали бы вы, как красно-белая торсида встретила появление армейцев на льду. Оглушительным свистом и тяжелыми ударами в барабан, из-за которых фамилии игроков, которые появлялись на льду, расслышать было нереально.

Кстати, своих игроков фанаты тоже встретили сдержано. Без аплодисментов и радостного рева, как бывало раньше. Зато потом сразу зарядили нескончаемые громогласные речевки, в которых можно было разобрать: «Боже, храни «Спартак»!» и «Пусть кони дрожат».

Команда откликнулась на призыв. И уже на пятой минуте встречи армеец Джефф Плэтт покатил на скамейку, держась за окровавленное лицо.

«У-би-вай! У-би-вай!» Тут же включились трибуны. Но потасовка у борта в массовую драку не переросла. А пока доктор на скамейке ЦСКА заклеивал форварду рассеченную бровь, судьи вынесли жесткий вердикт. Защитник Ярослав Дыбленко получил матч-штраф. А гости, соответственно, пять минут несгораемого большинства.

Плэтт даже успел выйти не его реализацию. Но отличился не он, а другой легионер красно-синих, по которому армейские болельщики уже успели соскучиться. Больше трех месяцев, с 15 октября, нападающий Стефан Да Коста находился в лазарете из-за травмы плеча. Но вот, что значит врожденное мастерство снайпера! Стоило вернуться на площадку – открыл счет.

Правда, когда диктор объявлял автора гола, расслышать его вновь было нельзя – трибуны свистели. Ну а для своих была на этот случай новая кричалка: «Бейтесь до конца!»

Впрочем, ничего удивительного в таком развитии событий как раз не было. О чем бы не мечтали спартаковские болельщики, как бы не настраивалась на матч их команда… Но есть сухая статистика, которая гласит, что после своего возрождения «Спартак» пока ни разу не смог обыграть ЦСКА – 2:4, 2:5, 1:2.

«Спартак» в итоге вновь проиграл, потерпев уже свое девятое поражение в январе. А ведь тренеры армейцев их за серьезных соперников не держали – поставили в ворота голкипера из фарм-клуба – 21-летнего Андрея Филоненко, проводившего всего свой второй полный матч в КХЛ.

Но уже во втором периоде матч превратился в избиение хозяев – 0:5! По мере этого унижения фанатская трибуна «Спартака» теряла лицо. Началось все с вполне безобидных плакатов: «Танцы на льду» и «Меняйте коньки на балетки». Полиция почему-то решила их отобрать. Между стражами порядка и болельщиками чуть ли не драка началась. Простынь с грубо намалеванными на ней словами тянули в разные стороны… 

Плакатики отобрали. И тогда «фанатка» запустило свое знаменитое хоровое. То, что отобрать невозможно.

Воронья слободка. Руководство «Спартака» само натравило фанатов на своих игроков

При 0:2 с трибун неслось философское «Мы – «Спартак»! А вы – г…о!»

При 0:3 под куполом загремели оскорбительные слова в адрес ЦСКА с сексуальным подтекстом.

При 0:4 обратились уже к своим: «Не позорьте «Спартак», вы… надоели!» (перевод на литературный язык, надеюсь, понятен).

При 0:5 И фанаты уже смолкли. Крыть было нечем.

– Ухожу, не могу больше на это смотреть, – слышалось во втором перерыве со всех сторон. – Это какой-то п…

И дальше опять следовал мат.

В общем, любить спорт после таких матчей очень трудно. Пусть КХЛ подумает – что с ними делать.

На штрафы клубу болельщикам сейчас точно наплевать.

Матч

Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Голы:

да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).

Место и дата

23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Московское «Динамо» обыграло «Трактор», забросив шесть шайбХоккеисты московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Трактору».«Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, уступив в девятом матче кряду«Спартак» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ крупно уступил ЦСКА.СКА победил «Сочи», Коскинен оформил третий шатаут в сезонеВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сочи» в гостях со счетом 4:0.Воронья слободка. Руководство «Спартака» само натравило фанатов на своих игроковВоронья слободка. Руководство «Спартака» само натравило фанатов на своих игроковРазговор болельщиков с хоккеистами в раздевалке «Спартака» ввергает в шок. Таких отношений в нашей лиге быть не должно!Эксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКАЭксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКАСегодня в регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак» встречается в дерби с ЦСКА. Не обошлось в том матче и без эксцессов.«Магнитка» на выезде обыграла «Локомотив»«Локомотив» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Трактор», «Спартак» уступил ЦСКА и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.«Кузня» прервала серию из 12 поражений, обыграв по буллитам «Ладу»«Лада» дома уступила новокузнецкому «Металлургу» (1:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Спартак» – ЦСКА - 1:6. Как это былоСегодня, 23 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет с ЦСКА.«Сочи» – СКА - 0:4. Как это былоСегодня, 23 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет со СКА.Заявление КХЛ: Акция болельщиков «Спартака» вызывает крайнее удивлениеКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ) дала оценку распространенной в соцсетях видеозаписи общения группы болельщиков «Спартака» с командой в раздевалке хоккейного клуба.Игорь Есмантович: То, как проходило общение болельщиков «Спартака» с командой, – беспрецедентноИсполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о резонансной встрече хоккеистов «Спартака» с болельщиками команды в преддверии сегодняшней игры с армейцами в регулярном чемпионате КХЛ.Равнение – на «Салават»! Топ-6 самых зрелищных команд КХЛРавнение – на «Салават»! Топ-6 самых зрелищных команд КХЛПредлагаем вашему вниманию рейтинг самых зрелищных команд нашей лиги.«Спартак», опомнись! От любви до ненависти один шаг. Фанаты его пока не сделали«Спартак», опомнись! От любви до ненависти один шаг. Фанаты его пока не сделалиСегодня у красно-белых есть последняя возможность реабилитироваться за восемь январских поражений – победить ЦСКА.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча со «Спартаком»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и ЦСКА.Гарнетт, Коледов, Зарипов и Балинскис – лучшие игроки недели в КХЛКХЛ назвала лучших хоккеистов 21-й игровой недели.КХЛ: работа не на пятерку. Колонка главного редактораКХЛ: работа не на пятерку. Колонка главного редактораКогда в России решили создать лигу по образу и подобию НХЛ, вряд ли кто-то мог бы быть против.Матч звезд… без звезд?! Чего катастрофически не хватает хоккейному празднику КХЛМатч звезд… без звезд?! Чего катастрофически не хватает хоккейному празднику КХЛНеделя хоккея в Уфе натолкнула обозревателя «Советского спорта» на мысль о глобальной проблеме, назревшей в нашей лиге.«Это отмазки для телок!..» Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков (видео)«Это отмазки для телок!..» Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков (видео)Вот это жесть! Болельщики «Спартака» пришли в раздевалку к хоккеистам и сказали им всё в глаза перед дерби с ЦСКА.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Теннис
Медведев и Хачанов сыграют с Джоковичем в Кубке Дэвиса
Формула-1
Берни Экклстоун: Я был уволен сегодня. Мою должность занял Чейз Кэри
Хоккей
«Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, уступив в девятом матче кряду
Хоккей
СКА победил «Сочи», Коскинен оформил третий шатаут в сезоне
Хоккей
«Магнитка» на выезде обыграла «Локомотив»
Футбол
«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)
Хоккей
Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛ
Футбол
Гендиректор «Кубани»: Господин Литвак согласился взять на себя текущие расходы. Долги будем выплачивать сами
Футбол
Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио Фернандесом
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости