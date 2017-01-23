«Спартак», это позор! Хоровой мат с трибун, драка с полицией, 1:6 на табло…

Полицейские отбирают баннер у фанатов Источник: «Советский спорт»

Московское дерби «Спартака» с ЦСКА (1:6) превратилось в бесконечный грандиозный скандал. Никогда не берите с собой детей на эти матчи!

Эксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКА

Слышали бы вы, как красно-белая торсида встретила появление армейцев на льду. Оглушительным свистом и тяжелыми ударами в барабан, из-за которых фамилии игроков, которые появлялись на льду, расслышать было нереально.

Кстати, своих игроков фанаты тоже встретили сдержано. Без аплодисментов и радостного рева, как бывало раньше. Зато потом сразу зарядили нескончаемые громогласные речевки, в которых можно было разобрать: «Боже, храни «Спартак»!» и «Пусть кони дрожат».

Команда откликнулась на призыв. И уже на пятой минуте встречи армеец Джефф Плэтт покатил на скамейку, держась за окровавленное лицо.

«У-би-вай! У-би-вай!» Тут же включились трибуны. Но потасовка у борта в массовую драку не переросла. А пока доктор на скамейке ЦСКА заклеивал форварду рассеченную бровь, судьи вынесли жесткий вердикт. Защитник Ярослав Дыбленко получил матч-штраф. А гости, соответственно, пять минут несгораемого большинства.

Плэтт даже успел выйти не его реализацию. Но отличился не он, а другой легионер красно-синих, по которому армейские болельщики уже успели соскучиться. Больше трех месяцев, с 15 октября, нападающий Стефан Да Коста находился в лазарете из-за травмы плеча. Но вот, что значит врожденное мастерство снайпера! Стоило вернуться на площадку – открыл счет.

Правда, когда диктор объявлял автора гола, расслышать его вновь было нельзя – трибуны свистели. Ну а для своих была на этот случай новая кричалка: «Бейтесь до конца!»

Впрочем, ничего удивительного в таком развитии событий как раз не было. О чем бы не мечтали спартаковские болельщики, как бы не настраивалась на матч их команда… Но есть сухая статистика, которая гласит, что после своего возрождения «Спартак» пока ни разу не смог обыграть ЦСКА – 2:4, 2:5, 1:2.

«Спартак» в итоге вновь проиграл, потерпев уже свое девятое поражение в январе. А ведь тренеры армейцев их за серьезных соперников не держали – поставили в ворота голкипера из фарм-клуба – 21-летнего Андрея Филоненко, проводившего всего свой второй полный матч в КХЛ.

Но уже во втором периоде матч превратился в избиение хозяев – 0:5! По мере этого унижения фанатская трибуна «Спартака» теряла лицо. Началось все с вполне безобидных плакатов: «Танцы на льду» и «Меняйте коньки на балетки». Полиция почему-то решила их отобрать. Между стражами порядка и болельщиками чуть ли не драка началась. Простынь с грубо намалеванными на ней словами тянули в разные стороны…

Плакатики отобрали. И тогда «фанатка» запустило свое знаменитое хоровое. То, что отобрать невозможно.

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При 0:2 с трибун неслось философское «Мы – «Спартак»! А вы – г…о!»

При 0:3 под куполом загремели оскорбительные слова в адрес ЦСКА с сексуальным подтекстом.

При 0:4 обратились уже к своим: «Не позорьте «Спартак», вы… надоели!» (перевод на литературный язык, надеюсь, понятен).

При 0:5 И фанаты уже смолкли. Крыть было нечем.

– Ухожу, не могу больше на это смотреть, – слышалось во втором перерыве со всех сторон. – Это какой-то п…

И дальше опять следовал мат.

В общем, любить спорт после таких матчей очень трудно. Пусть КХЛ подумает – что с ними делать.

На штрафы клубу болельщикам сейчас точно наплевать.