Почему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивят

«Челси» в этом сезоне крут не только потому, что лидирует в АПЛ с отрывом. Команда Конте – единственная, у кого телеаудитория по сравнению с прошлым сезоном выросла.

Bloomberg опубликовал данные, которые не очень-то укладываются в голове: оказывается, за полсезона в Англии только на лидера смотрят больше, чем в прошлом сезоне. И это понятно, «Челси» уже сейчас набрал больше очков, чем за прошлый сезон.

А остальные – «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал», «Сити» и «Тоттенхэм» – идут ровнее и теряют телевизионных болельщиков. По сравнению с прошлым сезоном топ-клубы в минусе на 11 процентов. Относительно чемпионата-2010/11 – аж на 22 процента.

Крайние, черные, столбики отражают текущий сезон. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» с трудом переползают миллион зрителей одной игры в среднем, остальные в районе 800 тысяч. При том, что два сезона назад миллион был у всех. «Ливерпуль» в этом сезоне опередил «МЮ», стал лидером.

Это данные BARB – системы исследования аудитории, которую совместно создали BBC, SKY, ITV и другие крупные вещательные компании. Компания работает давно, с начала 80-х, и на ее данные британские телевизионщики точно ориентируются.

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Футбол в Англии показывают две организации: у Sky 126 матчей за сезон, еще 42 игры транслирует кабельный BT Sport. Причем у BT как раз все с цифрами в порядке, есть даже рост в 2 процента, весь минус за счет гиганта Sky.

У BT в пакете вечерние игры: в субботу и по рабочим дням, а Sky показывает все самые рейтинговые по афише матчи, в том числе центральные – дневные по субботам. Падает смотрение как раз у них.

– Некоторые объяснения, которые звучат от официальных лиц, не соответствуют действительности. Вылетом популярных команд – «Астон Виллы» и «Ньюкасла» – падение не объяснить. И тем, что матчей внутри топ-6 провели пока меньше, тоже. Их наоборот даже на два больше, чем за тот же период в прошлом сезоне, – отмечает Bloomberg.

Очевидно, утверждают авторы-эксперты издания, дело в другом: эта статистика, во-первых, не фиксирует просмотры матчей со смартфонов и планшетов, в нее входит только традиционный телевизор. Во-вторых, учитывать нужно бурный рост развлекательных приложений в телефонах. Именно они, по мнению Bloomberg, оттягивают на себя внимание молодой аудитории, юноши смотрят теперь футбол гораздо меньше. Та же картина, отмечает издание, и в США с американским футболом.

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