Сборную благословили
В понедельник перед отлетом на чемпионат мира по хоккею с мячом в Швецию национальная сборная России по традиции посетила молебен, проведенный ныне в храме Святителя Николая на Трех Горах.
10 игроков сборной в составах своих команд («СКА-Нефтяника» и «Енисея») в воскресенье спорили за Суперкубок страны. В Сыктывкаре разыгралась метель и многие авиарейсы отменили или перенесли на поздний срок. Но нашим сборникам повезло – утром авиасообщение наладилось и до Москвы хоккеисты добрались без приключений.
Из аэропорта команда отправилась в храм Святителя Николая на Трех Горах. Там уже игроков ждали президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник, главный тренер сборной Сергей Мяус и нападающий Евгений Иванушкин.
Богослужение для главной дружины страны провел настоятель храма протоиерей Дмитрий Рощин. По его завершении в знак признательности и благодарности Борис Скрынник вручил священнослужител
«Вспомните историю: когда Сергий Радонежский отправлял Дмитрия Донского на Куликово поле, он послал с ними монаха-воина Пересвета, – напомнил настоятель храма на Трех Горах. – Мы направляем с вами отца Даниила, чтобы помочь команде в ее свершениях».
– На чемпионство будут претендовать Россия и Швеция? – вопрос Борису Скрыннику.
– Трудно сказать, в прошлом году в финале играли Россия и Финляндия. Казахстан, кстати, переформатирует свою национальную команду. Посмотрим.
– Чего вы ждете от чемпионата мира в Сандвикене?
– Ждем красивого, интересного хоккея, надеемся, что наша команда вновь выиграет золотые медали.
– Какие города или страны, кроме Хабаровска, еще претендовали на проведение ЧМ-2018?
– Китай хотел принять и группу А, и группу В. Эта страна очень активно взялась за продвижение бенди. Они в следующем году проведут женский чемпионат мира в 80 километрах от Пекина.
После молебна действующие чемпионы мира отправились получить экипировку, а вечером вылетели в Стокгольм.
КСТАТИ
С нынешнего сезона на игровых свитерах команды, в которых действующие чемпионы мира выступят и в Швеции, отображен образ святого князя Александра Невского.