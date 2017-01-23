Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Витязь4 : 3 БСалават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи0 : 4СКА
Футбол  Сенегал0 : 1Алжир
Хоккей  Спартак1 : 6ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва6 : 2Трактор
Футбол  Зимбабве0 : 2Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборную благословили

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборную благословили
Источник: «Советский спорт»

В понедельник перед отлетом на чемпионат мира по хоккею с мячом в Швецию национальная сборная России по традиции посетила молебен, проведенный ныне в храме Святителя Николая на Трех Горах.

10 игроков сборной в составах своих команд («СКА-Нефтяника» и «Енисея») в воскресенье спорили за Суперкубок страны. В Сыктывкаре разыгралась метель и многие авиарейсы отменили или перенесли на поздний срок. Но нашим сборникам повезло – утром авиасообщение наладилось и до Москвы хоккеисты добрались без приключений.

Из аэропорта команда отправилась в храм Святителя Николая на Трех Горах. Там уже игроков ждали президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник, главный тренер сборной Сергей Мяус и нападающий Евгений Иванушкин.

Богослужение для главной дружины страны провел настоятель храма протоиерей Дмитрий Рощин. По его завершении в знак признательности и благодарности Борис Скрынник вручил священнослужителям книгу «Сборная Победы. Они сражались за Родину», которая посвящена сборной России. Сергею Мяусу была передана икона Святого благоверного князя Александра Невского, нареченного духовным покровителем сборной России. Икону россияне возьмут с собой в Сандвикен, где 29 января стартует чемпионат мира. Отметим, во время решающих матчей ЧМ-2017 нашу команду поддержит член Патриаршей комиссии по спорту, священник Даниил Зубов.

«Вспомните историю: когда Сергий Радонежский отправлял Дмитрия Донского на Куликово поле, он послал с ними монаха-воина Пересвета, – напомнил настоятель храма на Трех Горах. – Мы направляем с вами отца Даниила, чтобы помочь команде в ее свершениях».

– На чемпионство будут претендовать Россия и Швеция? – вопрос Борису Скрыннику.
– Трудно сказать, в прошлом году в финале играли Россия и Финляндия. Казахстан, кстати, переформатирует свою национальную команду. Посмотрим.

– Чего вы ждете от чемпионата мира в Сандвикене?
– Ждем красивого, интересного хоккея, надеемся, что наша команда вновь выиграет золотые медали.

– Какие города или страны, кроме Хабаровска, еще претендовали на проведение ЧМ-2018?
– Китай хотел принять и группу А, и группу В. Эта страна очень активно взялась за продвижение бенди. Они в следующем году проведут женский чемпионат мира в 80 километрах от Пекина.

После молебна действующие чемпионы мира отправились получить экипировку, а вечером вылетели в Стокгольм.

КСТАТИ

С нынешнего сезона на игровых свитерах команды, в которых действующие чемпионы мира выступят и в Швеции, отображен образ святого князя Александра Невского.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Мяус: Сборная России нацелена только на золотые медали мирового первенстваГлавный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус рассказал, какую задачу команда будет решать на предстоящем чемпионате мира.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Правительство запланировало проведение в России еще шести крупных турнировВо вторник в Доме правительства России вице-премьер Виталий Мутко провел заседание Межведомственной комиссии по организации и проведению в России международных спортивных соревнований.ЧМ-2018 пройдет в ХабаровскеЧМ-2018 пройдет в ХабаровскеХабаровский край получил право принять Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года.В сборной России на ЧМ-2017 – игроки семи клубовВ сборной России на ЧМ-2017 – игроки семи клубовТренерский штаб мужской национальной сборной России определил состав команды на XXXVII чемпионат мира.Главный тренер сборной России: В сборной будут игроки, готовые биться за флагГлавный тренер сборной России: В сборной будут игроки, готовые биться за флагГлавный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус в эксклюзивном интервью рассказал, как команда будет готовиться к ЧМ-2017.Джусоев прилетел в Красноярск с подаркамиДжусоев прилетел в Красноярск с подаркамиКапитан национальной сборной России и игрок «Сандвикена» Алан Джусоев встретился с юными хоккеистами.Сергей Мяус будет отвечать за проведение соревнованийСергей Мяус будет отвечать за проведение соревнований14 декабря произошли изменения в структуре Федерации хоккея с мячом России.Новая «волна» в ТролльхеттанеНовая «волна» в ТролльхеттанеС 9 по 11 декабря в Швеции состоялся международный «Турнир четырех наций» с участием сильнейших хоккеистов мираСборная России разгромила финнов и досрочно выиграла Турнир четырех нацийСборная России разгромила финнов и досрочно выиграла Турнир четырех нацийВ субботу россияне уверенно переиграли команду Финляндии - 8:4.Сборная России обыграла шведов на Турнире четырех нацийСборная России обыграла шведов на Турнире четырех нацийВ Тролльхеттане начался Турнир четырех наций с участием мужской национальной сборной России, сообщает официальный сайт ФХМР.Матчи сборной России можно посмотреть по телевизоруМатчи сборной России можно посмотреть по телевизоруВсе игры «Турнира четырех наций», который состоится с 9 по 11 декабря в Тролльхетане, будут доступны широкой публике в Интернет-эфире на портале Play.staylive.Шведское турне Россия начала с победыШведское турне Россия начала с победыВ первом контрольном матче действующие чемпионы мира переиграли шведский клуб «Гриппен» 8:2.Шардакова, Грановского и Бефуса заменят Грачев, Сергеев и ИвкинШардакова, Грановского и Бефуса заменят Грачев, Сергеев и ИвкинТренерский штаб мужской национальной сборной России вносит коррективы в состав на «Турнир четырех наций», сообщает официальный сайт ФХМР.«Люди звонят и не верят, что ее нет». Как погибла хоккеистка Людмила Юрлова«Люди звонят и не верят, что ее нет». Как погибла хоккеистка Людмила ЮрловаУжасная трагедия в Химках унесла жизнь бронзового призера чемпионата мира-2001 по хоккею Людмилы Юрловой и всей ее семьи.В Швецию – без ЛомановыхВ Швецию – без ЛомановыхТренерский штаб мужской национальной сборной России определил состав для участия в международном турнире.Швеция проведет генеральную репетицию чемпионата мираШвеция проведет генеральную репетицию чемпионата мираС 9 по 11 декабря 2016 года в шведском Тролльхеттане состоится международный турнир с участием мужской национальной сборной России.Сыктывкар ждут в СуперлигеСыктывкар ждут в СуперлигеСтолицу Республики Коми посетил главный тренер мужской национальной сборной России Сергей Мяус.Хабаровск может принять ЧМ-2018Хабаровск может принять ЧМ-2018Хабаровский край может принять XXXVIII чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд группы «А».Борис Скрынник: Настало время ориентироваться на свои школыБорис Скрынник: Настало время ориентироваться на свои школыПрезидент Международной федерации бенди рассказал о стартующем юбилейном XXV чемпионате России, новой формуле турнира и чемпионате мира.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Теннис
Медведев и Хачанов сыграют с Джоковичем в Кубке Дэвиса
Формула-1
Берни Экклстоун: Я был уволен сегодня. Мою должность занял Чейз Кэри
Хоккей
«Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, уступив в девятом матче кряду
Хоккей
СКА победил «Сочи», Коскинен оформил третий шатаут в сезоне
Хоккей
«Магнитка» на выезде обыграла «Локомотив»
Футбол
«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)
Хоккей
Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛ
Футбол
Гендиректор «Кубани»: Господин Литвак согласился взять на себя текущие расходы. Долги будем выплачивать сами
Футбол
Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио Фернандесом
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира среди мужчин
Чемпионат мира среди мужчинтаблицакалендарьстатистикатексты/новости