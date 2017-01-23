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Наталья Авдонченко: Готова возглавить судейский комитет. Но вряд ли возглавлю

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Наталья Авдонченко
Наталья АвдонченкоИсточник: «Советский спорт»

По информации «Советского спорта», во вторник бюро исполкома РФС рассмотрит кандидатов на пост главы судейского комитета. В их числе – известный в недавнем прошлом рефери, член исполкома РФС Наталья Авдонченко, ответившая на наши вопросы.

– Разговор со мной был, – признает Авдонченко. – Я готова. Но если исходить из наших реалий, думаю, вряд ли займу этот пост.

– Так можно говорить, только если знаете конкурентов.
– Могу лишь догадываться. С улицы на такие посты не берут, правильно? Слышала про Андрея Бутенко, его еще Николай Левников предлагал, который теперь работает в Казахстане. Могут обратиться к Юрию Баскакову, он сегодня свободен. Ну, и все, наверное. Я бы хотела видеть в числе кандидатов Валентина Иванова, но он вряд ли согласится. Еще у Сергея Зуева огромный опыт, очень интеллигентный человек. Председатель судейского комитета – это ведь не та должность, где каждодневная война. Прежде всего, это развитие судейства, программы, перспектива, работа с молодежью, таланты и наставники, инспекторы, инструкторы… Законотворчество – как в Думе. Вносятся на рассмотрение проекты. Правда, не всегда принимаются. Потому что есть еще департамент судейства и инспектирования (ДСИ), возглавляемый Андреем Будогосским.

– Как раз хотел спросить: влияние комитета на российское судейство в последние годы представлялось меньшим, чем влияние департамента. Согласны?
– Вы правы. Комитет лишь утверждает списки арбитров, но формируют их регионы, а визирует ДСИ. Конечно, Левников с Ивановым обговаривали отдельные кандидатуры. Были и споры, порой горячие. Когда точно было известно, что тот или иной судья не тянет, а его очень хотят видеть наверху. Впрочем, по тем, кого направляли сверху вниз, тоже спорили. Желание достичь единой трактовки и понимания – это нормально.

– Вас пригласили на бюро исполкома?
– Честно говоря, вы меня в тупик поставили своим звонком. Была в понедельник в РФС – никто не предупреждал, ничего не сказал. Хотя тема возникла еще до Нового года, когда Левников сообщил об уходе в федерацию Казахстана.

– Еще Александр Гвардис у вас в конкурентах, говорят.
– Сашу знаю как коллегу. Нормальный культурный парень. Был членом исполкома, арбитром ФИФА, хоть и не столь уровневым, как Левников или Баскаков. Я как раз за то, чтобы давали дорогу хоть и молодым, но уже не зеленым. Накопился приличный опыт, – кто, если не мы, должны прийти на смену старшему поколению? Тем более если есть желание.

– Чем еще заняты, кроме членства в исполкоме?
– Инспектор ФИФА и УЕФА. Отработала на финальных турнирах двух женских чемпионатов Европы U-17. Раз-два в месяц получаю назначения на международные матчи, в прошлом году доверили женский полуфинал Лиги чемпионов «Лион» – «ПСЖ». Инспектирую и в России, более того, курирую женcкое судейство и инспектирование в РФС. Руковожу комитетом женского футбола. Преподаю в Московском межрегиональном центре по подготовке арбитров и инспекторов, его возглавляет Валентин Иванов. Нагрузка большая.

– В силах ли любой судейский руководитель заметно повлиять на систему судейства в стране, которая складывалась десятилетиями? И нужны ли перемены, по-вашему?
– На систему подготовки судей влиять точно надо. В России аккредитации имеют 49 школ. Но полноценно они вряд ли работают, если честно. Да, есть сильные регионы – Москва, Санкт-Петербург, юг страны. Что касается глубинки, где в основном мини-футбол в залах, – там есть вопросы. Региональные центры должны получать помощь от РФС или спонсора, ведь люди работают там бесплатно. Я вот преподаю, допустим, – ничего не получаю. А судью молодого и одеть надо, и практикой обеспечить…

– Зачем же преподаете, если не платят?
– Люблю свою профессию. Платное обучение только в двух центрах – Андрея Будогосского и Николая Левникова. А у нас в период обучения преподаватели получают назначения на матчи 4-го дивизиона КФК. Вот за них платят. За преподавание я и сама никогда не попрошу деньги. Это общественная работа, по итогам которой рекомендуют потом на матчи чемпионата России, выдают экипировку. Будете сидеть дома, кушать бутерброды, не жить этой атмосферой, – не получите рекомендаций. В Европе, кстати, инспекторам и резервным арбитрам тоже ничего не платят, кроме суточных. На любых матчах.

– Всегда ли из низов пробиваются сильнейшие судьи, на ваш взгляд? Или могут вмешаться какие-то другие критерии?
– Скажу про Москву, потому что это мой регион, я его знаю. В Москве – сильнейшие. Но ДСИ может какого-то арбитра и «завернуть», если не устраивает. Иванов четко говорил: такой-то судья мне не нужен, он не готов, хотя Москва считала иначе. Во втором дивизионе сложнее: там намного меньше команд, чем раньше. Арбитров достаточное число, а назначений они получают мало, иной раз – матч в полтора-два месяца. Зарекомендовать себя в таких условиях очень сложно, поэтому все стремятся попасть в ФНЛ. Суровый отбор, не у каждого хватает терпения пройти.

P.S.. Вот как в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Артемом Локаловым отреагировал на свое возможное назначение другой кандидат на пост главы судейского комитета Андрей Бутенко: «О том, что вхожу в список кандидатур, узнал от вас. Единственное, что могу сказать: руководители РФС выберут достойного».

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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