«Мы заслужили таких слов от болельщиков». Оправдания игроков «Спартака»

После матча спартаковцы покаялись, вратарь хозяев Александр Трушков выразил надежду выйти в стартовом составе, армеец Стефан Да Коста остался доволен возвращением, а голкипер гостей Андрей Филоненко не огорчился после сорвавшегося сухаря.

«Спартак», это позор! Хоровой мат с трибун, драка с полицией, 1:6 на табло…

После финальной сирены армейцы выходят на заминку. С прыгалками. Герой матча, сделавший дубль Стефан Да Коста не спешит закрутить роман со скакалкой. А его Дмитрий Кугрышев с удовольствием и без видимых усилий совершает прыжки, будто и не было 60-ти минут интенсивной игры.

У Валерия Ничушкина на голеностопе компресс, прыгать ему больно, ему прописан велосипед.

- Стефан, как далось досрочное возвращение, ждали ведь вас в середине февраля?

- Признаюсь: поначалу было тяжело, помог войти в колею гол в большинстве.

- Могли ведь и хет-трик оформить? Выкатились на бросковую позицию и…

- Долго думал, тянул паузу, ждал пока защитник ляжет. Да так и не бросил.

В раздевалке «Спартака» паникой и не пахнет. Все сосредоточены и от разговора с журналистами не отказываются.

- Болельщики правы. Мы заслужили такие слова, - признается нападающий Александр Васильев.

- Почему так робко провели два первых периода? Неужели не видели, кто в воротах ЦСКА – третий вратарь?

- Видеть-то видели. А что толку, коли шайбу в зону соперника с трудом завозили, до вратаря почти ничего не долетало.

Рядом с Васильевым пустовало место автора гола престижа Константина Глазачева. Забросив шайбу, он ринулся к фан-сектору рукой схватил спартаковский ромбик и показал его болельщикам – мол, знай наших.

Во втором периоде на трибуне фанаты красно-белых вывесили самопальные баннеры – «Меняйте коньки на балетки», «Танцы на льду», «За «Спартак» играть – честь, а клюшки и в гольфе есть», «Под какие задачи набирали состав»?

Тот, что о балетках, попытался было сорвать полицейский. Болельщики свое творчество отбили.

Эксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКА

- В чем криминал? Ведь содержание баннеров довольно-таки мирное, не оскорбительное? – я поинтересовался у главы Департамента безопасности КХЛ Андрея Журавлева.

- Да я и сам не понимаю. Два баннера убрали, а два, которые висят с другой стороны, оставили. Поинтересуйтесь у полиции.

Вратарь красно-белых Александр Трушков, вышедший на третий период, пропустил всего одну шайбу.

- Александр, этот матч модно сравнить с вашей премьерой в КХЛ трехлетней давности. В Сокольниках вы вышли при счете 5:0 в пользу «Северстали» и пропустили…

- …Две шайбы. Мы проиграли 0:7. В этом сезоне мне никак не удается провести полный матч, выйти в старте.

- А если представится возможность сыграть в следующем матче против СКА, не оробеете?

- Нет, пусть только дадут шанс.

А вот армеец Андрей Филоненко успел провести полный матч, причем победный. Дерби стал вторым.

- Андрей, вспоминается ваш дебют в КХЛ, когда вы заменили сломавшего конек Илью Сорокина.

- Помню тот матч с «Автомобилистом», счет был 2:0, мы защищались втроем. Но до меня шайба почти не доходила. Ребята все подчищали-перехватывали. Так было и со «Спартаком».

- Ваш выход на дерби оказался полной неожиданностью…

- Только не для меня. Знал о том, что буду играть со «Спартаком», за пять дней до матча.

- Обидно, что не сохранили ворота на замке? Уж больно либеральничали на пятачке защитник Артём Чмыхов и нападающий Валерий Ничушкин, пропустившие Глазачева.

- Это и моя помарка. Всех понемножку. Но досады нет. Главное – победили.