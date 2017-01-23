«Мы заслужили таких слов от болельщиков». Оправдания игроков «Спартака»
После матча спартаковцы покаялись, вратарь хозяев Александр Трушков выразил надежду выйти в стартовом составе, армеец Стефан Да Коста остался доволен возвращением, а голкипер гостей Андрей Филоненко не огорчился после сорвавшегося сухаря.
«Спартак», это позор! Хоровой мат с трибун, драка с полицией, 1:6 на табло…
После финальной сирены армейцы выходят на заминку. С прыгалками. Герой матча, сделавший дубль Стефан Да Коста не спешит закрутить роман со скакалкой. А его Дмитрий Кугрышев с удовольствием и без видимых усилий совершает прыжки, будто и не было 60-ти минут интенсивной игры.
У Валерия Ничушкина на голеностопе компресс, прыгать ему больно, ему прописан велосипед.
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Стефан, как далось досрочное возвращение,
ждали ведь вас в середине февраля?
- Признаюсь: поначалу было тяжело, помог войти в колею гол в большинстве.
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Могли ведь и хет-трик оформить? Выкатились
на бросковую позицию и…
- Долго думал, тянул паузу, ждал пока защитник ляжет. Да так и не бросил.
В раздевалке «Спартака» паникой и не пахнет. Все сосредоточены и от разговора с журналистами не отказываются.
- Болельщики правы. Мы заслужили такие слова, - признается нападающий Александр Васильев.
- Почему так робко провели два первых периода? Неужели не видели, кто в воротах ЦСКА – третий вратарь?
- Видеть-то видели. А что толку, коли шайбу в зону соперника с трудом завозили, до вратаря почти ничего не долетало.
Рядом с Васильевым пустовало место автора гола престижа Константина Глазачева. Забросив шайбу, он ринулся к фан-сектору рукой схватил спартаковский ромбик и показал его болельщикам – мол, знай наших.
Во втором периоде на трибуне фанаты красно-белых вывесили самопальные баннеры – «Меняйте коньки на балетки», «Танцы на льду», «За «Спартак» играть – честь, а клюшки и в гольфе есть», «Под какие задачи набирали состав»?
Тот, что о балетках, попытался было сорвать полицейский. Болельщики свое творчество отбили.
Эксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКА
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В чем криминал? Ведь содержание баннеров
довольно-таки мирное, не оскорбительное?
– я поинтересовался у главы Департамента
безопасности КХЛ Андрея Журавлева.
- Да я и сам не понимаю. Два баннера убрали, а два, которые висят с другой стороны, оставили. Поинтересуйтесь у полиции.
Вратарь красно-белых Александр Трушков, вышедший на третий период, пропустил всего одну шайбу.
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Александр, этот матч модно сравнить с
вашей премьерой в КХЛ трехлетней
давности. В Сокольниках вы вышли при
счете 5:0 в пользу «Северстали» и
пропустили…
- …Две шайбы. Мы проиграли 0:7. В этом сезоне мне никак не удается провести полный матч, выйти в старте.
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А если представится возможность сыграть
в следующем матче против СКА, не оробеете?
- Нет, пусть только дадут шанс.
А вот армеец Андрей Филоненко успел провести полный матч, причем победный. Дерби стал вторым.
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Андрей, вспоминается ваш дебют в КХЛ,
когда вы заменили сломавшего конек Илью
Сорокина.
- Помню тот матч с «Автомобилистом», счет был 2:0, мы защищались втроем. Но до меня шайба почти не доходила. Ребята все подчищали-перехватывали. Так было и со «Спартаком».
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Ваш выход на дерби оказался полной
неожиданностью…
- Только не для меня. Знал о том, что буду играть со «Спартаком», за пять дней до матча.
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Обидно, что не сохранили ворота на замке?
Уж больно либеральничали на пятачке
защитник Артём Чмыхов и нападающий
Валерий Ничушкин, пропустившие Глазачева.
- Это и моя помарка. Всех понемножку. Но досады нет. Главное – победили.
Матч
Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы:
да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).
Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция