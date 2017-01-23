«Наш метод – разговоры». Как тренер «Спартака» оправдывался за девятое поражение

После разгрома «Спартака» в дерби с ЦСКА (1:6) главному тренеру красно-белых Алексею Ярушкину пришлось отвечать на неудобные вопросы.

«Спартак», это позор! Хоровой мат с трибун, драка с полицией, 1:6 на табло…

- К сожалению, не получилось дать бой при полных трибунах, при поддержке своих болельщиков - заявил после матча главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин. – Соперник был быстрее, сильнее и мастеровитей. Поэтому и результат такой.

…Однако таким лаконичным резюме наставнику гладиаторов отделаться не удалось.

- Почему «Спартак» стал в этом сезоне чемпионом по провальным вторым периодам?

- Видимо, мы что-то делаем неправильно.

- Но ведь уже девять поражений кряду. Это же бездна какая-то! Вы лично видите из нее выход? Или это полная безнадега?

- Ситуация, конечно, очень тяжелая. Мы пытаемся разговаривать с ребятами. Поддерживать их. Но пока ничего не получается.

- Накануне матча у игроков «Спартака» уже был в раздевалке разговор с фанатами. Вроде жестче уже некуда. Похоже, что разговоры вашей команде не помогают.

- Это вопрос? От меня то вы чего сейчас хотите?

- Хочу понять – есть ли у вас в запасе какие-то реальные методы для спасения «Спартака»?

- Наши методы – тренировки и разговоры. Других нет.

- Потапов в третьем периоде подрался. Это означает, что капитан не равнодушен?

- Не все были равнодушными. Были и те, кто бился. В том числе Максим. Он пытался других ребят завести.

- Да как они могут быть равнодушными после такого разговора в раздевалке?! Я не понимаю, – изумился заслуженный тренер России Сергей Гимаев.

- Мы и сами над этим голову ломаем – как такое может происходить? Получается, что только у старшего поколения стержень и характер есть…

«Мы заслужили таких слов от болельщиков». Оправдания игроков «Спартака»

Напомним, что после Нового года «Спартак» потерпел уже девять поражений кряду, не набрал ни одного очка и скатился на предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.