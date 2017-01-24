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«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения Ловчева
Источник: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал. На этой неделе он отмечает в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых ждет основного вклада в успех команды. Вслед за «Спартаком» вторая серия – «Зенит».


«Зе Луиш – фигура номер один». Рейтинг Евгения Ловчева - «Спартак»

1. ЭРНАНИ

Гражданство: Бразилия
Амплуа: полузащитник
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: не играл

– Глядя на игру «Баварии» 1970-х, уяснил для себя: команда и ее игра строится по вертикали. Тогда в «Баварии» этот хребет составляли Майер, Шварценбек, Нетцер, Беккенбауер и Мюллер. Это как ствол дерева. Остальное – ветви. Вот почему для меня важна эта линия. И вот почему в первую очередь жду вклада в игру команды именно от Эрнани. 

Уверен, что Витсель и Гарсия задерживают атаку. У них почти нет быстрых контратак. Иногда получаются, конечно, но как-то не отработана система. Интересно, как с Эрнани эта линия станет работать.

2. ЖУЛИАНО

Гражданство: Бразилия
Амплуа: полузащитник
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 15 игр, 7 голов

– Приход Жулиано в команду ознаменовался двумя моментами – вначале он был очень хорош. В первой же игре взялся бить пенальти. И забил – показал уверенность и желание. Второй момент – когда спустя какое-то время подсдал в «физике». Тогда еще Луческу обмолвился в одном из интервью, мол, жаль, что долго Жулиано подписывали и он не смог тренироваться с «Зенитом» с первых дней летнего сбора.

Но, мне кажется, что не только с этим связана такая игра бразильца. Он увидел многих в «Зените», кто наелся деньгами, кто-то, как Витсель, сидел на чемоданах. Это, хочешь или нет, передавалось другим игрокам. Теперь рядом с Жулиано есть Эрнани. И для «Зенита» важно, как они в центре затеют игру.

3. Александр КОКОРИН

Гражданство: Россия
Амплуа: нападающий
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 17 игр, 3 гола

– Столько я высказывался в адрес Кокорина, столько чихвостил, даже как-то писал, что пусть он на меня обидится и пошлет. Хотел и хочу завести этого парня. Потому что с характером у него плоховато. Вот Смолов перестал быть объектом инстаграма, ушел в футбол – и доказал. А Кокорин, как обиженный мальчик: вы меня критикуете, а я вам назло что-нибудь сделаю.

Хотя по таланту Кокорин – фигура. Просто не выходит на уровень, который ему богом дан. Неслучайно ведь Венгер на Кокорина внимание обращал. Я всегда восхищался, как он принимает мяч: отскакивает назад, на скорости разворачивается и уходит в отрыв. И мяч от него не отскакивает, как от многих. Но вот не пошло дальше, потому что Кокорин перестал молиться на футбол.

И все-таки… Все мы не без греха. И выпить могли, и по девочкам пройти. Но основа всегда была – «Лужники», поле и болельщик. Тогда все прощается. Впереди все-таки чемпионат мира. Докажет свою состоятельность Кокорин или нет?

4. Артем ДЗЮБА

Гражданство: Россия
Амплуа: нападающий
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 14 игр, 8 голов

– Артема боженька одарил фактурой, Дзюба с детского возраста понимал, что он – бомбардир. Уходя из «Спартака», он все время что-то кому-то доказывал. В «Томи», «Ростове», «Зените», сборной.

В «Зените» у него хорошо получалось взаимодействовать с Халком. После его ухода Артем уже не так эффективен. Не скажу, чтобы первый отрезок чемпионата был хорошим для него. Хотя и понимаю, что Дзюба много пропустил из-за травм. Артем должен забивать еще больше. Этого от него и жду.

5. Андрей ЛУНЕВ

Гражданство: Россия
Амплуа: вратарь
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 10 игр, 0 голов (в составе «Уфы»)

– Вот смотрю на трех вратарей «Зенита» и понимаю, что Кержаков – это все-таки вратарь не для «Зенита», точнее, не для тех задач, которые ставят перед клубом. У Лодыгина нет школы, и это будет сказываться всегда. Наверное, эта же проблема проявится и у Лунева.

И поэтому особенно интересно понаблюдать за ним. Одно дело выступать во второй лиге, а потом в «Уфе», где у твоих ворот постоянно возникает много моментов. Много ударов приходится отбивать. Получается, вратарь часто выручает. Но в «Зените» столько моментов защита противнику не даст создавать – и вот тут важно, выручает ли вратарь в моменте, который зачастую может стать единственным за весь матч. Поэтому интересно посмотреть, как Лунев станет действовать в такой обстановке.

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Евгений Ловчев
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