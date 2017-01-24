«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Рейтинг Евгения Ловчева
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал. На этой неделе он отмечает в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых ждет основного вклада в успех команды. Вслед за «Спартаком» вторая серия – «Зенит».
«Зе Луиш – фигура номер один». Рейтинг Евгения Ловчева - «Спартак»
1. ЭРНАНИ
Гражданство: Бразилия
Амплуа: полузащитник
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: не играл
– Глядя
на игру «Баварии» 1970-х, уяснил для себя: команда и ее игра строится по
вертикали. Тогда в «Баварии» этот хребет составляли Майер, Шварценбек, Нетцер,
Беккенбауер и Мюллер. Это как ствол дерева. Остальное – ветви. Вот почему для
меня важна эта линия. И вот почему в первую очередь жду вклада в игру команды
именно от Эрнани.
Уверен, что Витсель и Гарсия задерживают атаку. У них почти нет быстрых контратак. Иногда получаются, конечно, но как-то не отработана система. Интересно, как с Эрнани эта линия станет работать.
2. ЖУЛИАНО
Гражданство: Бразилия
Амплуа: полузащитник
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 15 игр, 7 голов
– Приход
Жулиано в команду ознаменовался двумя моментами – вначале он был очень хорош. В
первой же игре взялся бить пенальти. И забил – показал уверенность и желание.
Второй момент – когда спустя какое-то время подсдал в «физике». Тогда еще Луческу
обмолвился в одном из интервью, мол, жаль, что долго Жулиано подписывали и он
не смог тренироваться с «Зенитом» с первых дней летнего сбора.
Но, мне кажется, что не только с этим связана такая игра бразильца. Он увидел многих в «Зените», кто наелся деньгами, кто-то, как Витсель, сидел на чемоданах. Это, хочешь или нет, передавалось другим игрокам. Теперь рядом с Жулиано есть Эрнани. И для «Зенита» важно, как они в центре затеют игру.
3. Александр КОКОРИН
Гражданство: Россия
Амплуа: нападающий
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 17 игр, 3 гола
– Столько
я высказывался в адрес Кокорина, столько чихвостил, даже как-то писал, что
пусть он на меня обидится и пошлет. Хотел и хочу завести этого парня. Потому
что с характером у него плоховато. Вот Смолов перестал быть объектом
инстаграма, ушел в футбол – и доказал. А Кокорин, как обиженный мальчик: вы
меня критикуете, а я вам назло что-нибудь сделаю.
Хотя по
таланту Кокорин – фигура. Просто не выходит на уровень, который ему богом дан.
Неслучайно ведь Венгер на Кокорина внимание обращал. Я всегда восхищался, как
он принимает мяч: отскакивает назад, на скорости разворачивается и уходит в
отрыв. И мяч от него не отскакивает, как от многих. Но вот не пошло дальше,
потому что Кокорин перестал молиться на футбол.
И все-таки… Все мы не без греха. И выпить могли, и по девочкам пройти. Но основа всегда была – «Лужники», поле и болельщик. Тогда все прощается. Впереди все-таки чемпионат мира. Докажет свою состоятельность Кокорин или нет?
4. Артем ДЗЮБА
Гражданство: Россия
Амплуа: нападающий
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 14 игр, 8 голов
– Артема
боженька одарил фактурой, Дзюба с детского возраста понимал, что он –
бомбардир. Уходя из «Спартака», он все время что-то кому-то доказывал. В
«Томи», «Ростове», «Зените», сборной.
В «Зените» у него хорошо получалось взаимодействовать с Халком. После его ухода Артем уже не так эффективен. Не скажу, чтобы первый отрезок чемпионата был хорошим для него. Хотя и понимаю, что Дзюба много пропустил из-за травм. Артем должен забивать еще больше. Этого от него и жду.
5. Андрей ЛУНЕВ
Гражданство: Россия
Амплуа: вратарь
Статистика в РФПЛ в сезоне-2016/17: 10 игр, 0 голов (в составе «Уфы»)
– Вот
смотрю на трех вратарей «Зенита» и понимаю, что Кержаков – это все-таки вратарь
не для «Зенита», точнее, не для тех задач, которые ставят перед клубом. У Лодыгина
нет школы, и это будет сказываться всегда. Наверное, эта же проблема проявится
и у Лунева.
И
поэтому особенно интересно понаблюдать за ним. Одно дело выступать во второй
лиге, а потом в «Уфе», где у твоих ворот постоянно возникает много моментов.
Много ударов приходится отбивать. Получается, вратарь часто выручает. Но в
«Зените» столько моментов защита противнику не даст создавать – и вот тут
важно, выручает ли вратарь в моменте, который зачастую может стать единственным
за весь матч. Поэтому интересно посмотреть, как Лунев станет действовать в
такой обстановке.