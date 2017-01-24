Дмитрий Квартальнов: Спросил Знарка о сборной. А он – на-на-на и улетел! (видео)

Как главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов травил байки и раскрывал «государственные « тайны после разгрома «Спартака» - 6:1.

- Ребята – молодчики, с победой нас, - заявил после московского дерби главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. – Забросили шесть шайб! Давно мы столько голов не забивали… Это здорово!

- Да Коста очень удачно вернулся. Сразу дубль! Оцените его действия.

- Расскажу случай из личной практики. Сыграл как-то хорошо. Выхожу с площадки такой довольный, а мне один парень говорит: «Плохая кобыла резво со старта берет!». Вот и мне сейчас не хочется, чтоб Стеф тоже в первом матче все выплеснул. Сегодня ему игра удалась. Не только ему, всей команде. Шайбы стали до ворот доходить. Стефан – мастер. Мы его давно ждали. И здорово, что он нам сразу гол в большинстве принес. Но при этом я не уверен, что он в следующем поединке сыграет. Возможно, будет ротация.

- Удивило, что ворота ЦСКА защищал Филоненко.

- Он уже второй матч сыграл в сезоне. И мы с ним выиграли оба раза. Андрей в обойме. Я доволен и его выступлением в «Звезде». И тем, как он у нас тренируется. Молодой мальчишка, но мы будем продолжать давать ему шансы.

- Вы его хотели проверить в принципиальном дерби со «Спартаком»? Или это неуважение к сопернику – мол и с третьим вратарем вас обыграем?

- О неуважении и речи нет. Такую мысль стоит в голову впустить, она сразу в обратку превращается. Мы Филоненко еще неделю назад сказали, что он будет играть. А Илюха (Сорокин – Прим. ред.) выйдет в следующем матче. По плану так. Потому что Витька (Фаст – Прим. Ред.) не совсем здоров.

- То есть Сорокин в день матча со «Спартаком» просто отдыхал?

- Конечно. После Матча звезд КХЛ, - хитро улыбнулся Квартальнов.

- Филоненко мог сегодня и на «ноль» сыграть. Но полевые игроки в том моменте подкачали. Проявили либерализм, - поддел Квартальнова один из моих политически подкованных коллег.

- Там больше наша вина. Мы еще видео посмотрим. Там «вне игры» было при этом голе. Надо было сразу мне среагировать.

- Андрей Кузьменко набрал три очка, сыграв пять минут…

- Вы не его агент? – Строго зыркнул Квартальнов на журналиста.

- Хотелось бы! Но пока – увы, - не растерялся корреспондент, приняв неожиданный «пас» от тренера. – И все же… Вроде и в большинстве его пробуете. В чем ему надо прибавлять?

- Еще раз, - не понял Квартальнов.

- Ну что он еще должен сделать, чтобы больше времени на площадке получать?

- Да он вроде много играет. В матче с «Динамо» немного просел… Времени прилично получает. Но я смотрю уже в будущее. Скоро Мамин должен вернуться. Ваньку (Телегина. – Прим. ред.) на выезд не берем. Поэтому будет ротация. Мне кажется, играть три-четыре игры подряд Андрей пока не готов. Мы же все время с составом экспериментируем .

- Почему Телегин на выезд не едет? – тут же поймали Квартальнова на слове.

- Там личные дела. Дочка родилась, жена из роддома выписывается. Дали Ивану время немного с семьей побыть.

- Как там Светлаков после сотрясения восстанавливаетс я? Есть новости?

- В ближайших матчах его точно не будет. В лучшем случае против «Магнитки» сыграет (29 января. – Прим. ред.). Он только-только начал тренироваться.

- Может, парню надо дать как следует восстановиться? Чтобы не было риска рецидива?– высказал предположение известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев, вступая в диалог.

- Мы все понимаем. Поэтому его возвращение в состав не форсируем. Но они же его сейчас еще раз в сборную заберут. Уже в третий раз за сезон, - начал раздражаться Квартальнов, намекая на февральский этап Евротура.

- А вы его ни за что не отдавайте!

- Да вот я хочу посмотреть, как это будет. Мне ведь, помните, Знарок так и не сказал – сколько человек в сборную вызовет (Видимо, имеется в виду кулуарный разговор тренеров в Уфе на недавнем Матче звезд КХЛ. – Прим. ред.). На-на-на-на… И бум – тишина. Олег Валерьевич улетел.

- Вот и не надо Светлакова на матчи заявлять до Евротура. После такого сотрясения парню надо отдохнуть, - продолжал гнуть свое Гимаев. – Он нужен будет в плей-офф. Для ЦСКА.

- Я вас услышал, - задумчиво улыбнулся Квартальнов.

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