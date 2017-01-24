Дмитрий Квартальнов: Спросил Знарка о сборной. А он – на-на-на и улетел! (видео)
Как главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов травил байки и раскрывал «государственные
- Ребята – молодчики, с победой нас, - заявил после московского дерби главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. – Забросили шесть шайб! Давно мы столько голов не забивали… Это здорово!
- Да Коста очень удачно вернулся. Сразу дубль! Оцените его действия.
- Расскажу случай из личной практики. Сыграл как-то хорошо. Выхожу с площадки такой довольный, а мне один парень говорит: «Плохая кобыла резво со старта берет!». Вот и мне сейчас не хочется, чтоб Стеф тоже в первом матче все выплеснул. Сегодня ему игра удалась. Не только ему, всей команде. Шайбы стали до ворот доходить. Стефан – мастер. Мы его давно ждали. И здорово, что он нам сразу гол в большинстве принес. Но при этом я не уверен, что он в следующем поединке сыграет. Возможно, будет ротация.
- Удивило, что ворота ЦСКА защищал Филоненко.
- Он уже второй матч сыграл в сезоне. И мы с ним выиграли оба раза. Андрей в обойме. Я доволен и его выступлением в «Звезде». И тем, как он у нас тренируется. Молодой мальчишка, но мы будем продолжать давать ему шансы.
- Вы его хотели проверить в принципиальном дерби со «Спартаком»? Или это неуважение к сопернику – мол и с третьим вратарем вас обыграем?
- О неуважении и речи нет. Такую мысль стоит в голову впустить, она сразу в обратку превращается. Мы Филоненко еще неделю назад сказали, что он будет играть. А Илюха (Сорокин – Прим. ред.) выйдет в следующем матче. По плану так. Потому что Витька (Фаст – Прим. Ред.) не совсем здоров.
- То есть Сорокин в день матча со «Спартаком» просто отдыхал?
- Конечно. После Матча звезд КХЛ, - хитро улыбнулся Квартальнов.
- Филоненко мог сегодня и на «ноль» сыграть. Но полевые игроки в том моменте подкачали. Проявили либерализм, - поддел Квартальнова один из моих политически подкованных коллег.
- Там больше наша вина. Мы еще видео посмотрим. Там «вне игры» было при этом голе. Надо было сразу мне среагировать.
- Андрей Кузьменко набрал три очка, сыграв пять минут…
- Вы не его агент? – Строго зыркнул Квартальнов на журналиста.
- Хотелось бы! Но пока – увы, - не растерялся корреспондент, приняв неожиданный «пас» от тренера. – И все же… Вроде и в большинстве его пробуете. В чем ему надо прибавлять?
- Еще раз, - не понял Квартальнов.
- Ну что он еще должен сделать, чтобы больше времени на площадке получать?
- Да он вроде много играет. В матче с «Динамо» немного просел… Времени прилично получает. Но я смотрю уже в будущее. Скоро Мамин должен вернуться. Ваньку (Телегина. – Прим. ред.) на выезд не берем. Поэтому будет ротация. Мне кажется, играть три-четыре игры подряд Андрей пока не готов. Мы же все время с составом экспериментируем
- Почему Телегин на выезд не едет? – тут же поймали Квартальнова на слове.
- Там личные дела. Дочка родилась, жена из роддома выписывается. Дали Ивану время немного с семьей побыть.
- Как там Светлаков после сотрясения восстанавливаетс
- В ближайших матчах его точно не будет. В лучшем случае против «Магнитки» сыграет (29 января. – Прим. ред.). Он только-только начал тренироваться.
- Может, парню надо дать как следует восстановиться? Чтобы не было риска рецидива?– высказал предположение известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев, вступая в диалог.
- Мы все понимаем. Поэтому его возвращение в состав не форсируем. Но они же его сейчас еще раз в сборную заберут. Уже в третий раз за сезон, - начал раздражаться Квартальнов, намекая на февральский этап Евротура.
- А вы его ни за что не отдавайте!
- Да вот я хочу посмотреть, как это будет. Мне ведь, помните, Знарок так и не сказал – сколько человек в сборную вызовет (Видимо, имеется в виду кулуарный разговор тренеров в Уфе на недавнем Матче звезд КХЛ. – Прим. ред.). На-на-на-на… И бум – тишина. Олег Валерьевич улетел.
- Вот и не надо Светлакова на матчи заявлять до Евротура. После такого сотрясения парню надо отдохнуть, - продолжал гнуть свое Гимаев. – Он нужен будет в плей-офф. Для ЦСКА.
- Я вас услышал, - задумчиво улыбнулся Квартальнов.
Матч
Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы:
да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).
Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция