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«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» потеряет очки. ЦСКА надо выигрывать свои матчи». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Все идет по плану

«Спартак» продолжает готовиться в Абу-Даби. Тренировки отличаются разнообразием, приходится заниматься даже на песке, чтобы как следует нагрузить мышцы ног; помимо «физики», много упражнений с мячом и, конечно, тактики. Мы знаем, что учитель Каррера преподает своим ученикам тактические уроки, но что именно спартаковцы изучают, пока остается тайной. И останется как минимум до первого контрольного матча. Заждались. И еще ждать очень долго. Впрочем, о странном межсезонном графике «Спартака» уже говорилось не раз. Не будем повторяться.

Теперь в «Спартаке» трое бразильцев: Маурисио, Фернандо, Адриано. Накануне они ответили на вопросы пресс-службы клуба. В частности, отметили болельщиков команды, лучших в стране. «Больше всего поражает то, что совершенно не важно, где мы играем – дома или на выезде: спартаковцы и в гостях практически всегда заглушают группу поддержки соперников», – делится впечатлениями Маурисио.


Говорят, для микроклимата команды плохо, когда много бразильцев. Но вот вопрос: трое – это много или нормально?

Межсезонное затишье

Пока «Спартак» работает, другие, уже завершившие первый сбор, отдыхают.

Так, игроки «Зенита» находятся в Санкт-Петербурге. Но уже завтра приступят ко второй тренировочной сессии: пару дней позанимаются дома, а затем вылетят на сбор в Испанию, где пробудут до 6 февраля.

ЦСКА тоже сейчас дома, в Москве. Второй сбор армейцы проведут также в испанском Кампоаморе. Вчера, спустя почти полтора месяца после назначения, состоялась первая пресс-конференция Виктора Гончаренко. Вопросов было много: об отдельных игроках, Леониде Слуцком и, конечно, тактике.

Виктор Гончаренко: Нет, я не завидую «Спартаку» и «Зениту»

Тактическая революция в ЦСКА. Михаил Борзыкин – о работе Гончаренко


Но какое межсезонье без разговоров о чемпионской гонке? Защитник ЦСКА Васин считает, что у его команды есть шансы догнать лидера: «Спартак» еще потеряет очки. Нам просто надо выигрывать свои матчи». Не поспоришь.

Второй сбор «Локомотива» в Испании стартует 26 января и продлится до 7 февраля. А вот как прошел первый сбор, если кто не следил.


Впрочем, первый сбор сейчас проводит не только «Спартак». «Краснодар» завершает работу в Абу-Даби. Завтра «быки» проведут второй контрольный матч с «Пахтакором» (Узбекистан).


А первым на второй зарубежный сбор отправится «Ростов». Завтра команда вылетает в Турцию. Напомним, «Ростов» вышел из отпуска раньше всех – уже 6 января.

Накануне все же состоялась пара контрольных матчей. «Терек» сыграл вничью с польским «Заглембе» (1:1). А тульский «Арсенал» уступил казахстанскому «Шахтеру» (0:1).


Ближайшие матчи
25.01. «Краснодар» – «Пахтакор», Узбекистан
25.01. «Амкар» – «Ботошани», Румыния
26.01. «Терек» – «Стяуа», Румыния
28.01. «Амкар» – «Вардар», Македония
28.01. «Ростов» – «Аустрия», Австрия
28.01. «Урал» – «Погонь», Польша
29.01. «Крылья Советов» – «Шпорт», Словакия
29.01. «Томь» – «Динамо»

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Михаил Борзыкин
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