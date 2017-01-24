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Настасича в «Зените» не будет. Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Настасича в «Зените» не будет. Свежие трансферные новости и слухи
Источник: «Советский спорт»

 «Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

НАСТАСИЧА В «ЗЕНИТЕ» НЕ БУДЕТ

Агент Томислав Эрцег заявил о том, что трансфер защитника Матия Настасича в «Зенит» невозможен.

- Настасич переходит в «Зенит»? Невозможно! — цитирует Эрцега «Спорт день за днем».

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что сумма трансфера сербского футболиста может составить около 15 миллионов евро.

Скорее всего, не будет в питерском клубе и защитника «Интера» Андреа Раноккии. Как сообщает издание Evening Standard, игрок может продолжить карьеру в Англии. На его услуги претендуют «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Халл Сити».

БЫВШИЙ ЗАЩИТНИК «РОСТОВА» ПЕРЕШЕЛ В «АКТОБЕ»

Центральный защитник Папа Гуйе, который с сентября по декабрь выступал за «Ростов» продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. Вчера футболист прибыл в расположение «Актобе» и подписал контракт с клубом.

Напомним, что контракт Гуйе с «Ростовом» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. За желто-синих игрок провел 5 матчей.

ДЗЮБА ВОССОЕДИНИТСЯ С ВИТСЕЛЕМ?

Китайский «ТяньцзиньЦюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артёма Дзюбы, утверждает итальянское издание Corrieredello Sport.

Это стало возможным после того, как китайской команде отказал нападающий «Фиорентины» Никола Калинич.

В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

КЛАЕССОН СТАЛ ИГРОКОМ «КРАСНОДАР»

Как сообщает Чемпионат.com шведский полузащитник Виктор Клаессон стал игроком «Краснодара». В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что ранее Клаессон выступал за клуб «Эльфсборг. За клуб из Швеции игрок полузащиты провел 177 матчей, забил 45 голов и сделал 37 голевых передач. Предполагаемая сумма сделки – 2 миллиона евро.

БЫВШЕГО НАПАДАЮЩЕГО «КУБАНИ» ПРОСМАТРИВАЕТ «АНЖИ»

«Анжи» продолжает просматривать футболистов. Очередным кандидатом на усиление состава махачкалинцев стал бывший нападающий «Кубани», бразилец Данило.

Нападающий Данило находится на просмотре в «Анжи» и вчера вышел на замену в контрольном матче с «Актобе», - сообщили Чемпионат.com в пресс-службе клуба из Дагестана.

«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ

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