В Америке встревожены: «Почему не забивает Овечкин?» И вот ответ… (видео)

Самые интересные события лиги – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ».

МАТЧ





Как и год назад, «Вашингтон» - лучшая команда лиги. Серия из 14 матчей, в которых набираются очки. Теперь вот разгромлена «Каролина» (6:1), которая еще мечтает попасть в плей-офф.

Хозяева пропустили первыми, когда у «ураганов» отличился Джордан Стаал. Но потом пошла игра в одни ворота. «Сейчас мы в полном порядке, - говорит форвард Ти-Джей Оши. – Возглавляем таблицу, все линии работают как надо, есть глубина состава. Все складывается хорошо, и психологически мы готовы жать на полный газ».





Дубль у «Вашингтона» сделал Дмитрий Орлов. Когда этот защитник последний раз забивал два гола? В феврале 2014 года, в матче против «Филадельфии» (4:5 ОТ). Еще не было золота чемпионата мира, тяжелого перелома кисти, из-за которого Орлов пропустит потом целый сезон. Сергей Гимаев говорит, что Дмитрий Орлов – лучший атакующий защитник лиги среди россиян, и он еще будет бурно прогрессировать. Запомним эти слова.

ВОПРОС

В последних восьми матчах «Вашингтон» наколотил 45 голов. В среднем – 5,6 за игру.

Сколько за эту серию забросил Александр Овечкин? Только четыре шайбы. Знаете, это не так много для того, чтобы претендовать на свой седьмой «Морис Ришар Трофи» - приз лучшему снайперу лиги.

Вот почему фанаты в Америке спрашивают: «Что происходит с Овечкиным? Почему он стал так мало забивать?»

С другой стороны – это не так мало для того, чтобы быть лучшим снайпером «Вашингтона», который лидирует в лиге. Как мы знаем, главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц подрезал игровое время Овечкину на несколько минут. И сейчас у «Вашингтона» может забить кто угодно.

Я изучил эту восьмиматчевую серию. Кто же в ней забивал?

6 голов – Уильямс, 5 – Оши, по 4 – Овечкин, Бэкстрем, Эллер, Бураковски, Бигл, Коннолли, 3 – Кузнецов, по 2 – Орлов, Нисканен, по 1 – Юханссон, Уилсон.

Вот какой многогранной стала атака «Вашингтона»! Тротц не хочет, чтобы впереди все затачивалось на одном Овечкине. К тому же «Кэпиталз» пропускают меньше всех в лиге. Да, с такой моделью можно брать Кубок Стэнли (если «Питтсбург» не помешает).

РЕНЕССАНС





Как вы помните, Александр Бурмистров был совершенно не нужен «Виннипегу», где ему просто не давали играть, да и сам форвард не оправдывал ожидания. Хоккеист был выставлен на драфт отказов, перешел в «Аризону», а там в первых пяти матчах за новый клуб набрал 5 (0+5) очков.

С чем связан этот взлет? Да все просто – теперь Бурмистрову стали доверять, он вместо 10-12 минут теперь получает 17-18 минут игрового времени. Александр выходит в третьем звене с Джейми Макгинном и Кристианом Фишером. Конкуренция в атаке у «Аризоны» не такая высокая, как у «Виннипега», где пробиться в первые два звена было трудно.

Можно ли сказать, что Бурмистров нашел свою команду? Если дело так и дальше пойдет, то да.

ГЕРОЙ





Защитник «Торонто» Никита Зайцев сделал две голевые передачи в матче с «Калгари» (4:0). Что нужно отметить во-первых – «Торонто» наладил игру, входит в тройку Атлантического дивизиона и должен попадать в плей-офф. Как вам пара первого раунда: «Оттава» против «Торонто»? А может, там выпадет и «Монреаль» - «Торонто». Это вообще будет сказка. В команде много прогрессирующего молодняка, и видно, как ведет работу Майк Бэбкок.

Во-вторых, Никита Зайцев набрал 17 (1+16) очков в 44 матчах, что для дебютного сезона очень хорошо. Еще бросается в глаза, что он – второй среди защитников «Торонто» по силовым приемам (94) и первый – по блокам (73). То есть в защите он пашет будь здоров. И при этом набирает очки.

А главное – Зайцев стал лидером «Торонто» по игровому времени (22:32). Бэбкок делает ставку на нашего игрока.

ВЗЛЕТ





До этого дня Патрик Марло забил 12 голов за половину сезона. Но тут положил четыре шайбы за один третий период в ворота «Колорадо». Напомню, что голкипер «лавины» Семен Варламов залечивает травму и к этому безобразию (в данный день) отношения не имеет.

Вот так Марло стал всего лишь 12-м игроком в истории НХЛ, кому удалось сделать покер за один период. И первым со времен Марио Лемье, который в январе 1997 года разорвал «Монреаль».

Кстати, еще семь шайб, и Патрик Марло забьет 500 голов за карьеру. Может, забросить их все в одном периоде следующего матча – против «Виннипега»?

ЦИТАТА

«Да, хорошо мы сыграли в третьем периоде. Когда я сделал дубль, то Логан Кутюр сказал мне на лавке: «Давай еще один». Получилось забить еще и еще. Спасибо ребятам за поддержку».

Патрик МАРЛО, форвард «Сан-Хосе», забивший 4 гола за 14 минут

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Дмитрий ОРЛОВ («Вашингтон»)

Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Каролиной» (6:1)

2** –Никита ЗАЙЦЕВ («Торонто»)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Калгари» (4:0)

3*** – Александр БУРМИСТРОВ («Аризона»)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Флоридой» (3:2)

ТАБЛО

Вашингтон – Каролина – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

ОРЛОВ (КУЗНЕЦОВ), Уильямс, ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ, Оши (ОВЕЧКИН), Эллер – Д.Стаал

В: Овечкин (0+1; +2, 0, 2, 16.13)

Кузнецов (1+1; +2, 0, 1, 15.51)

Орлов (2+0; +2, 0, 2, 22.40)

Колорадо – Сан-Хосе – 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Игинла (ГРИГОРЕНКО, ЗАДОРОВ), Мартинсен (ЗАДОРОВ) – Бернс, Марло (4)

К: Тютин (0+0; 0, 2, 1, 20.18)

Задоров (0+2; 0, 2, 2, 21.21)

Григоренко (0+1; -1, 0, 0, 14.58)

Торонто – Калгари – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Марнер (ЗАЙЦЕВ), Кадри, Хьюман, Кадри (ЗАЙЦЕВ)

Т: Зайцев (0+2; +1, 2, 3, 22.44)

Сошников (0+0; 0, 0, 0, 12.10)

Аризона – Флорида – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Фишер (БУРМИСТРОВ), Р.Уайт, Райдер (БУРМИСТРОВ) – Трочек, Сгарбосса

А: Бурмистров (0+2; +2, 2, 2, 16.21)

Рейнджерс – Лос-Анджелес – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Пирри, Пюмпел, Зукарелло – Нолан, Клиффорд

Р: Бучневич (0+0; -1, 0, 1, 13.04)

Виннипег – Анахайм – 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Копп, Элерс – Шоу, Ракелл, Гетцлаф

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.