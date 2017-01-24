Каким будет новый стадион «Тоттенхэма»

Футбольные стадионы давно перестали быть всего лишь «домом» для команды. Хотя еще остались последние из могикан: небольшие квадратные арены с раздельными трибунами, маленькой сувенирной лавкой и палаткой с сосисками.

Это дух старой школы, когда гель для укладки волос не входил в контракт среднестатистического футболиста. Новое время и современный футбол диктуют свои правила. В моде модернизм, люкс-удобства и коммерческий успех. Торговые центры, встроенные в стадион, смелые, порой футуристические конструкции — все это изменило облик спортивного сооружения раз и навсегда. Настала очередь и лондонского «Тоттенхэма» сменить «Уайт Харт Лейн» на новый дом. Завеса тайны, каким будет будущий стадион, приоткрывается уже сейчас. И вот что ждет многочисленных болельщиков на матчах «шпор» уже в совсем скоро.

При строительстве нового стадиона первое, о чем принято говорить, - его стоимость. «Тоттенхэм» укладывается в 750 миллионов фунтов. Много ли это для 61-тысячного стадиона с набором уникальных опций? Пожалуй, нет. Для сравнения, в 2007-м году легендарный «Уэмбли» был перестроен за 798 миллионов фунтов, а возведение «Олимпийского стадиона», где выступает «Вест Хэм Юнайтед», — почти в 500 млн. фунтов. Интересно, что новой ареной «Тоттенхэма» занимается все та же архитектурная компания «Populous», на счету которой успешное завершение проектов «Emirates Stadium» и «Уэмбли» в Лондоне.

Одним из хитроумных решений архитекторов стала стеклянная стена, отделяющая тоннель для выхода футболистов от холла. Именно это нововведение позволит болельщикам увидеть своих любимцев за считанные минуты до начала матча. Правда, тренер «шпор» Маурисио Почеттино не столь оптимистичен. По его словам, идея прозрачной стены скорее принесет больше проблем, поскольку у «Тоттенхэма» достаточно недоброжелателей среди болельщиков других клубов Англии. Почеттино прав: всякое может случиться. Кроме того, тоннель для футболистов не просто сооружение, это своя атмосфера, настрой в последние секунды перед выходом на поле. Тут могут возникнуть сложности у обеих команд, находящихся в подтрибунном помещении под надзором сотен глаз.

Из особых «фишек» внутри чаши стоит отметить 17-тысячную трибуну за воротами. Название ей обещают дать звучное и историческое. Определенно ее концепция была навеяна «Вестфаленштадионом» Боруссии Дортмунд, который имеет самый большой стоячий сектор в Европе. Архитекторы не пожалели времени и провели целый ряд консультаций с экспертами-акустиками, сотрудничающими с группой U2. Сделано это было для достижения максимального звукового эффекта на стадионе.

Новая арена будет снабжена уникальной технологией выкатного поля, заезжающего под трибуну за воротами. Ни один стадион мира не может похвастаться подобной опцией сразу на два поля. Поскольку спортивное сооружение планирует принимать ряд матчей NFL, то необходимость такого нововведения трудно переоценить.

Футбол без пива — деньги на ветер? Англичане знают толк в распитии эля на стадионах. Руководство «шпор» позаботилось о любителях хмельного напитка и анонсировало наличие самой длинной барной стойки в Великобритании — 86,8 метров. Кроме того, в специальном подсобном помещении будет действовать мини-пивоварня. А уж ей будет по силам доставлять до 10 тысяч пинт эля в минуту!

Позаботился клуб и о премиум-болельщиках. Места возле тренерской скамейки будут доступны за 339 фунтов в матч, а членство в некотором «H»- клубе привилегий с обедами высшего класса — в 535 фунтов. Это, конечно же, мало интересует рядового фаната «Тоттенхэма». Куда острее волнует вопрос, какой же будет цена сезонного абонемента. А вот об этом пока точной информации нет.

Результат обновления стадиона «Тоттенхэма» мы увидим уже в следующем году. А пока что старый добрый «Уайт Харт Лэйн» соседствует почти вплотную с грандиозной стройкой. Какие еще секреты припасли архитекторы — увидим. Но уже сейчас ясно, что новая арена «шпор» будет не только уникальным спортивным сооружением. Это будет отличный пример того, как надо тратить большие деньги с умом.