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Суперкубок встретили в Хабаровске

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Суперкубок встретили в Хабаровске

В Хабаровск команда вернулась в значительно усеченном составе. Сразу восемь игроков «СКА-Нефтяника» напрямую отправились в Швецию для участия в предстоящем чемпионате мира.

Кроме того, встречавшие в аэропорту своих любимцев болельщики недосчитались и Кристоффера Фагерстрема, который получил краткосрочный отпуск на родину. Вернувшиеся спортсмены, с первых же шагов попавшие в объятия поклонников, выглядели заметно усталыми, но довольными.

По словам наставника армейцев Михаила Юрьева, недавний поединок за Суперкубок получился трудным еще и по той причине, что сразу двое игроков команды - Александр Ким и Эрик Сэфстрем - были вынуждены выйти на поле не в лучшем самочувствии. Первого тревожила травма, полученная в одном из матчей чемпионата России, а второй еще в Хабаровске получил пищевое отравление. Тем не менее, оба приняли участие в матче, и внесли посильную лепту в одержанную победу (в частности, Ким отметился забитым мячом).

Несмотря на утомительный вояж в Сыктывкар и обратно, хоккеисты будут отдыхать всего два дня. Уже в четверг наличные силы команды соберутся вместе, и продолжат подготовку к матчам чемпионата России, которые будут сыграны в феврале.

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