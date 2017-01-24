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Дзюба - к Витселю или Халку?

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дзюба - к Витселю или Халку?
Источник: «Советский спорт»

Китайский футбольный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отправил «Зениту» запрос о приобретении нападающего Артема Дзюбы. Китайцы намерены приобрести форварда до конца января.

Как сообщает сегодня итальянская газета «Corriere dello Sport», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вел переговоры с форвардом «Фиорентины» Николой Калиничем, однако хорват отказался переходить в клуб. После этого «Тяньцзинь Цюаньцзянь» обратился к кандидатуре Дзюбы. «Советский спорт» уже сообщал об интересе к Дзюбе со стороны других китайских клубов.

В своем составе Дзюбу хотел бы видеть «Шанхай СИПГ», которым руководит Андре Виллаш-Боаш и в котором играет Халк. Кроме того, предложение Дзюбе сделал «Шанхай Шеньхуа», где выступает самый высокооплачиваемый игрок мира Карлос Тевес. Правда, в обоих случаях клубы уже полностью выбрали лимит на иностранцев.

На приобретении футболиста настаивает тренер клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро. Ранее клуб приобрел у «Зенита» полузащитника Акселя Витселя.

Таким образом, Дзюба может рассчитывать на самый крупный контракт в истории российского футбола. Сейчас форвард, по нашим данным, получает в «Зените» зарплату €3,3 млн в год. В случае перехода в один из китайских клубов эта сумма может быть радикально увеличена. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2020 года, и санкт-петербургский клуб может продать футболиста за сумму отступных, указанную в соглашении. 

Напомним, что Артём ​Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил 8 голов. В бомбардирской гонке он идет на втором месте, уступая Федору Смолову, который забил 10 мячей.

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