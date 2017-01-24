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Красно-белые мотиваторы. Сергей Микулик – о громком скандале в КХЛ

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Красно-белые мотиваторы. Сергей Микулик – о громком скандале в КХЛ
Источник: «Советский спорт»

Похоже, фанаты заходили в раздевалку обожаемого «Спартака» еще раз, перед третьим периодом игры с ЦСКА, только уже без видеокамеры – иначе с чего бы хоккеисты при 0:5 вдруг так забегали?

А то по первым двум 20-минуткам можно было подумать, что один только Ярослав Дыбленко сделал для себя верные выводы после резонансной «профилактической беседы» – просили бить, вот я и бью, как умею. Лучше удаление, чем равнодушие – как нам все правильно объяснили.

Но если бы результат случился подостойнее, кого-то ведь из этой «группы поддержки» пришлось бы зачислять на должность штатного психолога команды, благо денег на это искать бы не пришлось – любовь к «ромбику», она ведь не покупная. Однако же в спартаковской раздевалке и без посторонних есть кому зажигательную речь толкнуть – если бы вы когда-нибудь услышали монолог Даниила Евгеньевича Маркова на тему: «Шайба, блин, еще никого не убила», вам бы моментально захотелось рвануть на лед и кровью искупить все предыдущие прегрешения, приняв травму как награду.

Марков к тому же и коренной спартаковец – может, потому ему как раз и сложнее достучаться до команды, собранной с миру по нитке? Сегодня они в «Спартаке», а завтра уже – КХЛ-то у нас большая – в другого цвета форме за игру свою будут извиняться. Мы же, в конце концов, не нарочно...

С  другой стороны, знаете, например, как Россия выиграла свой первый Кубок Дэвиса в 2002-м? Михаил Южный нещадно запарывал решающую игру с французом Матье до тех пор, пока при смене сторон в пятом сете не поднялся с места один наш болельщик, набрал в легкие воздуха и гаркнул на весь этот лощеный парижский «Берси»: «Миша, да ты зае...л!». Человека, естественно вывели, и триумфа российского он с трибуны уже не увидел, но Южный сам потом признавался, что  крик  тот подействовал на него лучше всех вместе взятых тренерских подсказок. 

Вот нельзя нашего человека впрок обматерить и думать, что теперь толк из этого будет. Нет, только –вовремя.

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