Где правильно заниматься бегом

«Советский спорт» рассказывает, где лучше всего заниматься бегом.

Если вы решили вести здоровый образ жизни, занимаясь бегом, как и миллионы других россиян, и если вы уже прочитали наш текст о правилах бега, то перед вами обязательно встанет вопрос: где правильно заниматься этим самым бегом?

Сегодня бегущих людей можно увидеть буквально везде: на улицах города, в парках и скверах, в лесах и лесопарковых зонах, на спортивных площадках и, конечно, в фитнес клубах. Но где бегать правильно?

Ответ прост: правильно везде. Просто от выбора места будет зависеть техника бега и ваше поведение во время пробежки.

Улицы города

Улицы большого города – наименее подходящее место из числа перечисленных. Но и на улицах можно заниматься бегом.

Для этого важно отточить технику бега, чтобы наступать на ногу с носка, постепенно опираясь на всю стопу. Такая техника поможет амортизировать шаг и сделать вред, причиняемый коленям, минимальным.

Улицы хороши тем, что позволяют нам выбирать разные маршруты для пробежек. Это сделает наши занятия разнообразными. Это же позволит контролировать и дистанцию бега.

Минусы у улицы тоже есть: большое количество прохожих, которые будут мешать нам, а мы – им. Воздух на улицах города не самый чистый – много выхлопных газов. Есть на улицах и опасности – дорожный транспорт, встречи с которым при достаточно длительной пробежке нам избежать вряд ли удастся. Поэтому на улицах города необходимо быть всегда настороже и лучше не пользоваться наушниками.

Парки

Многочисленные парки и скверы – тоже популярное место для пробежек. Если это не один из центральных парков в разгар выходного дня, прохожих здесь будет меньше, чем на улице.

Бегать, скорее всего, предстоит по ровным асфальтированным или гравийным дорожкам. С одной стороны это безопасно – вы не подвернете ногу на кочке. С другой – травмоопасно, если вы не будете соблюдать правильную технику бега.

Плюс парков в том, что, благодаря большому количеству зеленых насаждений, воздух здесь чище и более насыщен кислородом, чем на обычной городской улице. Именно в парках чаще всего занимаются беговые клубы, появляющиеся в последнее время, как грибы после дождя.

Стадион

Идеальное место для занятия бегом – стадион или спортивная площадка с беговыми дорожками. Эти места были созданы специально для бега.

Главный плюс – специальное прорезиненное покрытие, которое щадяще относится к нашим коленям и прощает даже небольшие огрехи в технике. Кроме того, фиксированная длина круга позволяет нам точно замерять пройденное расстояние и без специальных приборов оценивать темп своего бега.

Минус у стадиона тоже есть. Он идеально подходит для профессионала, для которого бег – образ жизни. Новичку же трудно бегать по кругу, постоянно наблюдая одну и ту же картину. Это утомляет и делает бег менее привлекательным. Всегда хочется смены пейзажа. Стадионы и спортивные площадки этого обеспечить не могут.

Лес

Зато разнообразие может обеспечить пробежка по лесу, если такой, конечно, имеется неподалеку от вашего дома. Здесь каждый раз можно прокладывать новый маршрут. Но даже тот же самый маршрут через день-другой может предстать в новом свете.

Естественные препятствия, которые вы будете встречать в лесу, обеспечат вам нагрузку на разные группы мышц, а не однообразную нагрузку, которую получает наш организм при беге по ровной поверхности.

Не стоит забывать и про чистейший воздух, обогащенный кислородом. Один этот фактор придает организму больше сил и позволяет сделать пробежку более продолжительной и менее утомительной.

Но есть в лесу и свои минусы. Те же самые естественные препятствия, обеспечивающие нагрузку на разные группы мышц, могут стать причиной травм. Достаточно просто немного оступиться на очередной кочке и вывих обеспечен. Поэтому при беге в лесу необходимо тщательно подходить к выбору обуви и маршрута, а также внимательно следить за дорогой.

Беговая дорожка

Наверное, самое популярное место для занятий бегом, особенно зимой – беговые дорожки в фитнес-клубах, спортивных залах и просто у нас дома.

Беговая дорожка, как следует из самого ее названия – практически идеальное место для занятий бегом. Здесь и регулировка темпа, и подсчет калорий, и специальное покрытие, и разнообразный наклон. Нет прохожих. Нет препятствий. Нет опасностей. К тому же рядом всегда есть душ, кран с питьевой водой, телевизор и все остальные блага цивилизации.

Но есть у беговых дорожек и свои минусы. Первый – сухой и не богатый на кислород воздух, как бы помещение ни проветривалось. Второй – ужасное однообразие происходящего. Это плохо влияет не только на наше внимание, но и на организм в целом. Однообразные движения на беговой дорожке сильно ограничивают группы мышц, которые приводятся в движение. Это повышает риск травмы для постоянно нагруженных групп и лишает возможности развиваться те, которые остаются без нагрузки.

Так что, даже если у вас дома стоит беговая дорожка, необходимо разнообразить занятия, иногда выходя на свежий воздух, будь то парк, стадион или просто улица города.