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Трогательное видео. Маленький вратарь загадал мечту на день рождения, и вдруг…

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трогательное видео. Маленький вратарь загадал мечту на день рождения, и вдруг…

Бывает же такое! Маленький вратарь из детской школы загадал на день рождения что-то невероятное. Но его мечта сбылась!

Вот представьте картину.

Детская школа «Крылья Советов». Маленький вратарь Тимофей Лемешев, которому 23 января исполняется восемь лет.

Что просят себе мальчики в подарок на день рождения?

Конструктор «Лего», игровую приставку, что-нибудь из «Звездных войн»…

А вот Тимофей загадал, что хочет увидеть легендарного вратаря Владислава Третьяка.

Вот вы, девочки – поставьте себя на место мамы, Виктории Лемешевой.

Что скажете сыну? «Давай лучше тебе купим щенка». Ну или «Просто сходим в зоопарк, посмотрим на жирафа».

Но Виктория Лемешева бросилась через фейсбук искать Владислава Александровича Третьяка. И вот президент ФХР откликнулся, сделав для ребенка сюрприз.

Но я скажу главное – легендарный советский вратарь Владислав Третьяк популярен во всем мире, и в любом месте, где он появляется, вокруг него тут же вырастает толпа народу.

Мы любим смотреть ролики из НХЛ, как какой-нибудь Кэри Прайс или Кен Драйден приезжают в школу к детям, исполняют их мечты. Но я думаю, этот сюжет ничуть не хуже.

Просто посмотрите этому ребенку в глаза. Сбылась его мечта.

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