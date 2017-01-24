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Эрнани: ЦСКА или «Спартак»? Не считаю, что одна из команд сильнее

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эрнани: ЦСКА или «Спартак»? Не считаю, что одна из команд сильнее
Источник: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал в интервью LANCE!, почему выбрал Россию и кто главный конкурент клуба в борьбе за титул.

- Вы покинули «Атлетико Паранаэнсе» после того, как стали открытием чемпионата Бразилии и помогли команде попасть в Кубок Либертадорес. Почему решили уехать в «Зенит»?

- Я очень рад тому, как сложился прошлый сезон, сумел показать хороший футбол, привлечь внимание большого клуба из Европы. Появилась шикарная возможность поиграть в еврокубках, второй такой может и не представиться. Поэтому как только пришло предложение из «Зенита», которое, кстати, было выгодным для всех, я решил, что пора двигаться дальше. Выступление в Европе – шаг в перед в карьере и в личном развитии.

- Но разве выступление в Кубке Либертадорес не сделало бы вас еще более ценным игроком?

- В Кубке Либертадорес все хотят сыграть. Но я решил, что пришло время уходить. Поговорил с руководством клуба, меня поддержали. «Атлетико» остается сильной командой, уверен, здорово выступит в этом сезоне.

- Вы уже сыграли за «Зенит» в товарищеском матче. Как это было?

- Тренер всем дает возможность сыграть, чтобы потом сделать выводы, кто лучше для команды. Я приехал в «Зенит» с целью играть постоянно. Так что выкладываюсь по максимуму, и когда появляется шанс, цепляюсь за него всеми силами.

- «Зенит» идет вторым в чемпионате. Главным конкурентом в борьбе за титул вы считаете «Спартак» или ЦСКА?

- У каждого соперника есть свои сильные и слабые стороны. Не считаю, что кто-то из них сильнее и опаснее. Оба доставят много проблем, но думать об этом не нужно. «Зенит» должен отталкиваться от своей игры.

- Климат может вам как-то помешать?

- Я сам жил в Куритибе, не самом теплом городе Бразилии. Но знаю, что русскую зиму ни с чем не сравнить. Поначалу наверняка будет трудно. Но все это вопрос времени, адаптируюсь. Другие бразильцы через это прошли, значит, и я справлюсь.

- На первых тренировках вы играли за стартовый состав? Есть ли вариант, при котором вы, Маурисиу и Жулиано выступите вместе?

- Пока что тренер дает шанс всем, так как ищет идеальное сочетание. Мне кажется, можем спокойно играть все втроем. Может быть, сформируем бразильское трио в «Зените».

- Вы что-то слышали о напряженной политической ситуации в России из-за Турции, США и Сирии?

- К нам попадает не так много информации. Думаю, персонал клуба обладает всеми сведениями, они знают, что происходит в стране. Если нас нужно будет о чем-то предупредить, это обязательно сделают.

- Россия – страна с большими традициями. Клуб вам что-то рассказывал, что можно делать, что нельзя?

- Ничего особенного. Мне кажется, здесь все то же, что и в любой другой стране. Уважение к людям – главное правило. Дальше налаживаются хорошие отношения, и все становится проще.


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