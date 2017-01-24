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«Русские хакеры вышли из-под контроля». Итоги недели в НБА

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Русские хакеры вышли из-под контроля». Итоги недели в НБА
Источник: Reuters

Стартовые пятерки Матча всех звезд, очередной провал «Лейкерс», не лучшая игра Мозгова и заявление Бэйрона Дэвиса – в обзоре регулярного чемпионата НБА.

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

Джоэл Эмбиид и Кавай Ленард признаны лучшими игроками последних семи дней в обеих конференциях. Как всегда – не просто так. Камерунский центровой «Сиксерс» помог некогда худшей команде лиги одержать очередные три победы кряду, набрав в матчах с «Милуоки», «Торонто» и «Портлендом» 22, 26 и 18 очков (при этом лишь раз не дотянув до дабл-дабла). О том, насколько важен новичок этого сезона для «Филадельфии» говорит хотя бы простой факт – два своих последних поражения клуб из Пенсильвании потерпел именно тогда, когда Эмбиид по разным причинам пропускал игры. Не вышел он минувшей ночью на паркет против «Атланты» из-за проблем с коленом – пожалуйста, серия удачных матчей тут же прервалась…

Ленард, в свою очередь, отпраздновал выбор в старт Матча всех звезд личным рекордом (41 очков) в поединке с «Кливлендом» (победном для «Сперс» - 118:115). Ну и в целом, как обычно, солировал в атаках «Сан-Антонио».

МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

Итак, стартовые пятерки МвЗ названы. И Пачулии в них нет… Поправка «имени Зазы» дала результат. Руководство Лиги серьезно испугалось в прошлом сезоне, когда грузинский центровой по итогам голосования болельщиков едва не отобрался на Матч всех звезд – тогда Пачулии не хватило всего 14 000 голосов (хотя, по слухам, всего ему хватило - просто результаты слегка подтасовали). С нынешнего года к голосованию подключили игроков и журналистов – как раз, чтобы фанаты больше не устраивали такой флешмоб, типа «протащим на звездный уик-энд парня со статистикой 8,0 очков за матч». Флешмоб, правда, все равно устроили, но добиться результата не смогли. Если бы, как раньше, учитывались только голоса болельщиков, Пачулия бы поехал в Новый Орлеан. Но так – увы…

В итоге в стартовой пятерке Запада выступят: Стефен Карри («Голден Стейт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кевин Дюрант («Голден Стейт»), Кавай Ленард («Сан-Антонио» - кстати, именно его бы не было в составе, если бы прошел Пачулия), Энтони Дэвис («Новый Орлеан»).

Восток представят: Кайри Ирвинг («Кливленд»), Демар Дерозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Леброн Джеймс («Кливленд»).

И заметьте – никакого Рассела Уэстбрука! Который, конечно, будет на матче – но в списке запасных (их выберут тренеры команд).

ЦИТАТА

«Уэстбрук не попал в старт Матча всех звезд! Мда… Эта ерунда с русскими хакерами вышла из-под контроля. Надо срочно что-то менять!» - написал Бэйрон Дэвис в соцсетях, увидев пятерки команд Востока и Запада.

В чувстве юмора ему не откажешь.

Если серьезно – это, конечно, нонсенс. Парень, выбивающий в среднем трипл-дабл за сезон (30,6 очков, 10,6 подборов, 10,4 передачи) будет на МвЗ запасным… Что-то с НБА не так.

ПРИЗНАНИЕ

Леброн Джеймс все стремится к статусу лучшего игрока всех времен. Кто лучший тренер – он для себя давно решил.

- Конечно, Попович! – признался лидер «Кавс». – Впечатляет, как он находил возможность подстраиваться под все изменения, которые происходили в игре. Он менялся, учился, подбирал правильный подход. Лига уходила от ставки на «больших» к пик-н-роллам, затем – к трехочковым, но команды Грегга всегда были впереди, были в лидерах. Я не понимаю, как ему это удается! – добавил Джеймс.

И заодно намекнул, что может выступить на Олимпиаде в Токио. То ли лавры близкого друга Кармело Энтони покоя не дают (Мело, съездив в Рио, стал единственным баскетболистом в истории, завоевавшим три золота Игр). То ли желание сыграть под началом Поповича хотя бы в сборной. Старина Грегг, напомним, возглавил команду США после ухода Майка Кшишевски.

МОЗГОВ

Немного о «Лейкерс». Печального и грустного. ЛАЛ продолжают свободное падение – на днях самый титулованный клуб НБА обновил собственный антирекорд, уступив «Далласу» с разницей «минус 49» – 73:122. Тимофей Мозгов вышел в старте и набрал аж 4 очка за 20 минут, добавив к ним 8 подборов. «Лейкерс» проиграли 7-й матч из 8-ми последних и теперь находятся на дне Западной конференции. Хотя в начале сезона шли в зоне плей-офф.

В баскетболе все меняется быстро.

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